No estés tan pendiente de ese chico que te gusta, Aries, pasa un poco de él y despertarás su interés. No tengas prisa para avanzar en la relación, Tauro, disfruta de esos momentos únicos. Presta mucha atención, Géminis, hoy podrían colarte algún billete falso o algo parecido. Dale más protagonismo a tu chico, Cáncer, está empezando a sentirse desplazado. Tírale la caña a ese chico que te gusta, Leo, no estés esperando que sea él quien dé el primer paso. Si no sabes cómo cerrar un capítulo que te hace infeliz, Virgo, pide ayuda a un profesional. No es buen día para temas sociales, Libra, menos si participa mucha gente. Evita hoy decidir sobre temas importantes, Escorpio, aplázalo un poco. Has de dar más espacio al descanso y la diversión, Sagitario, no te tomes la vida tan en serio. Posibilidad de participar en un buen negocio, Capricornio, permanece atenta. Deja de pensar en el pasado, Acuario, estás cerrando las puertas para que llegue un nuevo amor. Has de atreverte a decir lo que piensas, Piscis, te ahorrarás bastantes problemas.

Aries

Ha pasado ya el momento de dejar que todo funcione por inercia, Aries, en especial en el terreno laboral y hoy has de ser consciente de ello. Has de empezar a realizar acciones concretas a diario. No estás pendiente de lo que deberías porque otros problemas, quizá sentimentales, te tienen como ausente, pero necesitas estar ahora más pendiente que nunca de lo que se cuece. Hoy corres riesgo de ser víctima de un engaño que puede costarte dinero. Si alguien te pide que un préstamo, aplázalo para dentro de unos días. Podrías no recuperarlo nunca, Aries, y además tampoco tienes la seguridad de que sea para lo que te han contado. En el amor, preocupándote a diario no vas a conseguir que esta persona que te gusta te preste más atención. Haz como que le ignoras, despierta su interés.

Tauro

Tendrás hoy un día bastante agitado en el trabajo, Tauro, poco tiempo y muchas cosas por atender. Saldrás adelante pero, sobre todo, no dejes que la ansiedad se apodere de ti, como te sucede a diario, porque te entorpecerá el trabajo y podría hacerte cometer algún error importante. Levanta el ánimo y afronta la jornada con una sonrisa en los labios, aunque te cueste. Es tu mejor arma para combatir la energía negativa que parece te está rondando. Recuerda también que el amor te está funcionando bien y que éste es un pilar fundamental para tu estabilidad emocional. Si eres de las Tauro que está conociendo a alguien desde hace poco, no tengas prisa por avanzar, disfruta a diario de estos momentos tan geniales del enamoramiento y deja que todo siga su curso sin apresuramientos innecesarios.

Géminis

Te espera hoy un buen día en el aspecto laboral, Géminis, si no lo echas a perder por tu impaciencia. Si a diario estás al frente de un grupo es probable que hoy quieras meter prisa a tu gente porque es lunes y tienes ganas de rendir al máximo, pero alguna persona no te va a seguir y no es que no quiera, es que no puede. Todo el mundo tiene sus tiempos y a veces hay quien trabaja más despacio porque es más perfeccionista. No presiones tanto a tu gente o podrían rebotarse. Trátales como te gustaría que te trataran a ti y además estimúlales con algún incentivo. Si eres de las Géminis que tiene un negocio propio o una tienda, hoy abre bien los ojos porque pueden intentar colarte una tarjeta robada o hacerte juegos de magia con algún cambio.

Cáncer

Hoy deberías darte cuenta, Cáncer, de que te atribuyes a diario todo el protagonismo en tu relación de pareja y esto está perjudicando al amor que esta persona siente por ti. Tú lo haces espontáneamente, sin darle mayor importancia, pero es cierto que últimamente estás decidiendo todo en nombre de los dos, convencida de que él estará de acuerdo. Es posible que sí, pero no te cuesta nada consultarle. Tu chico está empezando a sentirse desplazado a diario, sin voz ni voto. Y tampoco te muestres tan caprichosa. Él no siempre puede estar pendiente de ti ni de lo que tú quieres hacer, Cáncer. No hagas que pierda el interés en ti por estas tonterías. Hoy, aunque alguien te proponga salir a dar una vuelta o a tomar una copa, harás bien quedándote en casa. El trasnoche no te conviene nada.

Leo

Si hoy, Leo, te está asaltando la duda sobre una decisión que tomaste y que no ha resultado como esperabas, recuerda que siempre hay ocasión de volver atrás, es decir, de corregir aquello que no hicimos bien o tan acertadamente como pensábamos. Intenta retomar el camino en el punto que lo dejaste y actuar ahora a diario más acertadamente. Pero no consideres los errores como fracasos, sino como enseñanzas. De las equivocaciones se aprende a diario y a veces mucho. En el amor, Leo, te has pillado por alguien a quien has conocido hace poco y sientes que por su parte también hay atracción, pero el miedo al rechazo te tiene paralizada. Si tú no avanzas no lograrás salir de la duda, porque tal vez él sea tímido o también tema que le des calabazas. Hoy tírale la caña sin falta.

Virgo

Estos pensamientos que te asaltan a diario, Virgo, de que quizá no podrás salir adelante sola, te están perjudicando. Procura apartar estas ideas casi obsesivas de la mente, porque te están entorpeciendo el camino. Es probable que tengas al lado a una persona que no te conviene en absoluto pero que no puedes o no sabes prescindir de ella precisamente por ese temor. Has de tomar una decisión al respecto, porque no puedes quedarte sometida para siempre. Si no te ves capaz recurre a la ayuda de un profesional o un terapeuta, pero no te quedes de brazos cruzados, Virgo. No dejes que a diario te invada el temor, tienes la fuerza necesaria para salir adelante en cualquier circunstancia. Es momento de empezar a estar bien y hacer caso de lo que te dicen quienes te quieren.

Libra

Si hoy te proponen participar en algo que no te apetece en absoluto, Libra, no te dejes engatusar. Tampoco hagas tú nada voluntariamente para participar en algo colectivo porque podrías salir mal parada. No es un buen día para temas sociales y menos si participa mucha gente. También puedes dar con la chismosa de turno, a la que ya no deberías escuchar a diario bajo ningún concepto, pero puede que hoy te venga a contar un cotilleo sobre una de tus mejores amigas. Dile lo que piensas en realidad, Libra, dale un buen corte, tu amistad con la otra persona está por encima de todo. A nivel sentimental, estás dejando que las cosas a diario vayan fluyendo sin tomar demasiadas iniciativas o quizá ninguna. Ten en cuenta que si no pones más de tu parte nunca prosperarán.

Escorpio

Llevas ya demasiado tiempo, Escorpio, sintiendo a diario ese bajón de energía que te tiene frenada y hoy deberías proponerte en serio hacer un cambio drástico en tu alimentación, eliminando las grasas y las comidas muy elaboradas, aparte de incorporar el ejercicio a tu vida. Si te decides a hacerlo verás cómo tu energía sube como la espuma en pocos días. De momento tómate las cosas con calma. No decidas hoy sobre temas trascendentales en tu vida, Escorpio. No es momento de correr riesgos en ningún terreno. Por muy buenas que te parezcan las opciones que te surgen a diario, aplaza la decisión y medítalo antes, porque podrían salirte rana. En el amor, aunque hayas vivido algún fracaso, no es motivo para desconfiar ahora a diario de todo el mundo. Hay alguien a tu alrededor que podría ser un buen candidato.

Sagitario

Es un buen momento hoy, Sagitario, para pensar bien en los cambios que te gustaría realizar en tu vida para que mejore a diario en algunos aspectos. En esta época del año tienes la mente más clara y te apetece hacer planes. Lo importante es que luego puedas cumplirlos. Una de las cosas que has de tener en cuenta es que has de dar más espacio al descanso y la diversión porque a diario te estás tomando las cosas demasiado en serio. Haz por recuperar ese humor tan fino que siempre te ha caracterizado y que te ha dado tan buenos momentos. En el amor, Sagitario, sabes que hay una persona pendiente de ti pero no te atreves a dar el paso. Si es por temor a un nuevo fracaso, estás equivocándote. Haz hoy lo que te dictan tus sentimientos.

Capricornio

Si hoy te proponen asistir a un curso que tendrá lugar quizá pasado el verano y que te servirá para mejorar tus conocimientos sobre el trabajo que desarrollas, Capricornio, o para aprender a manejarte con las tecnologías más avanzadas, incluso si se trata de clases de idiomas, acepta sin pensarlo ni medio minuto. Aparte de que te enriquecerá a diario como persona, será excelente para tu futuro profesional, le sacarás partido. Es posible también que hoy te surja la oportunidad de participar en un negocio aportando un dinero. Sigue los dictados de tu intuición, porque puede generarte buenos beneficios. En el ámbito sentimental, Capricornio, si estás en una relación, es probable que tu pareja no esté hoy del mejor humor. No se lo eches en cara, está pasando un mal momento y lo que necesita es comprensión y apoyo a diario, no caras largas o reproches.

Acuario

Aunque hoy, Acuario, por los comentarios de una persona cercana, tomes conciencia de que no has actuado correctamente alguna vez en el pasado, o que las decisiones que has tomado a diario no han sido las óptimas, no te obsesiones. No te sirve ahora de nada dejarte devorar por el remordimiento y amargarte el presente con cosas que ya no puedes evitar. Admite que no siempre serás capaz de encontrar solución a todo y mucho menos a ciertos temas sobre los que ya no tienes el control. Tal vez hoy sientas nostalgia por alguien de tu pasado amoroso, Acuario, pero si esta relación terminó es difícil que puedas recuperarla. Mientras sigas pensando en esta persona a diario te estás cerrando puertas para que alguien nuevo llegue a tu vida. Lucha por recuperar la paz y la tranquilidad perdidas.

Piscis

Eres bastante reservada por naturaleza, Piscis, pero esto no significa que te mantengas callada a diario cuando algún asunto afecta a las personas que quieres. Hoy quizá tengas que atreverte a decir lo que sientes o lo que piensas sobre un asunto familiar. En el ámbito laboral podrías llevarte una decepción al comentar una idea que has estado madurando durante mucho tiempo. Quizá en estos momentos no sepan apreciar su valor. No te desanimes y sigue adelante a diario con tus proyectos porque acabarán triunfando, Piscis. En el terreno sentimental, puedes reencontrar hoy mismo un amor del pasado que supuso un antes y un después en tu vida. Sin embargo, la relación acabó con un distanciamiento y el capítulo no se había cerrado. Tal vez tengas que reabrirlo. Todo depende de la sinceridad que veas en él.

Fuente: lecturas.com