Equilibra los aspectos esenciales de tu vida, Aries, no apuestes sólo por uno de ellos. Hoy más que nunca has de demostrar tu fortaleza, Tauro, muéstrate más segura de ti misma. Aleja esos miedos que te impiden alcanzar tus objetivos, Géminis, estás muy capacitada. Procura organizarte bien a diario, Cáncer, así no estarás tan agobiada. No dejes que tus problemas laborales, Leo, interfieran en el terreno sentimental. Saca más partido de tu talento, Virgo, sabes detectar de lejos las buenas oportunidades. Has perdido seguridad en ti misma, Libra, apóyate en tu pareja para recuperarla. No aceptes todos los consejos u opiniones, Escorpio, haz sólo caso de quienes te quieren. Establece prioridades, Sagitario, lo emocional siempre por encima de lo material. Es momento de avanzar, Capricornio, ábrete a nuevas experiencias. Si dudas ante una oportunidad, Acuario, pide consejo a alguien de tu confianza. Mira más positivamente lo que te pasa, Piscis, verás que puedes transformarlo.

Aries

El origen de todos los problemas que te aquejan habitualmente y especialmente hoy, Aries, es que a diario sueles poner todos los huevos en el mismo cesto, como suele decirse. Esto significa que cuando te enamoras de alguien dejas de lado el trabajo, los amigos y la familia. O de repente crees que entregándote día y noche al trabajo, llegarás más lejos y serás más feliz. Entonces dejas de lado las relaciones personales, incluso las amorosas. Apuestas a diario al todo o nada y esto sólo puede acarrear situaciones no deseadas. No te centres sólo en una de las facetas que componen tu vida, Aries. Integra todos tus mundos y te quitarás un montón de problemas de encima. En el amor, estaría bien en empezar a preparar hoy esa salida romántica que tienes en mente para el fin de semana.

Tauro

Muéstrate fuerte y segura hoy, Tauro. Si estás en una encrucijada y no sabes qué camino tomar, no te sientas débil o poco capacitada para elegir. Es normal si no tienes experiencia en tomar este tipo de decisiones. Observa a diario cómo actúa la gente de tu alrededor en situaciones similares. Puedes aprender mucho sólo con mirar, con darte cuenta de los aciertos y los errores de otros. Tampoco estaría de más que buscaras apoyo y consejo en alguna persona que consideres inteligente y capacitada para orientarte, dubitativa Tauro. En el ámbito sentimental, es probable que alguien te esté rondando a diario pero tú no te acabas de creer que sea cierto. Convéncete de que eres muy atractiva y no sólo en lo que se refiere a tu físico. Dale la oportunidad que te está pidiendo. Puede hacerte muy feliz.

Géminis

Una buena idea hoy, Géminis, será tomarte un tiempo exclusivamente para ti y hacer un poco de introspección. Mirar hacia tu interior y descubrir qué es lo que más deseas y también los miedos que te impiden alcanzar tus sueños, será muy positivo. Es normal sentir esos temores, incluso a diario, y no pasa nada si no dejas que se apoderen de ti e impidan que avances. Hoy te conviene también hacerte un presupuesto y organizarte muy bien para que los gastos no te sobrepasen este mes. Si mantienes a raya tus planes a diario, podrás salir bien parada de ese bache económico que se avecina, Géminis. En el ámbito sentimental, procura aceptar de buen grado un comentario que te hará la persona que está a tu lado. Te lo dice porque te quiere y necesita que estés bien.

Cáncer

Hay ciertos capítulos en tu vida, Cáncer, que no has conseguido cerrar, a veces incluso porque te has olvidado o no los recuerdas a diario. Sin embargo, de vez en cuando, como hoy mismo, vuelven a la mente estas situaciones y te crean bastante malestar. Para pasar página, antes has de cerrar el episodio anterior. Cada vez que una de estas historias te venga a la cabeza, en lugar de ponerte de mal humor, busca la salida que debiste aplicar hace tiempo. Si lo haces te sentirás mucho más tranquila. En el terreno laboral deberías organizarte mejor, Cáncer. Veras como si lo pones en práctica hoy mismo puedes encontrar tiempo para todo sin ir asfixiada. Mantén la organización a diario. En el amor, si te inquieta lo que puede sentir por ti la persona que te interesa, lo mejor será averiguarlo por la vía directa.

Leo

No te vengas abajo si hoy en el trabajo te encuentras con una situación que ni tan siquiera habías contemplado, Leo. Quizá estén faltando a su palabra respecto a lo que acordaron contigo o a lo que figura en tu contrato. Si esto a diario te hace sentir mal moralmente, no dudes en poner las cartas boca arriba. Reclama hoy lo que te corresponde, tienes derecho a ello, pero si esta situación persiste o crees que pueden tomar represalias, busca un nuevo empleo al mismo tiempo que reclamas oficialmente tus derechos. En el terreno sentimental, Leo, como estás muy susceptible por lo que te ocurre en el ámbito laboral, puede que sin querer lo estés pagando a diario con quien tienes al lado. Procura controlar tu mal humor cuando estás con tu chico, él no tiene ninguna culpa.

Virgo

Revisa hoy tu trayectoria vital antes de tomar cualquier decisión respecto a tu futuro, Virgo, porque puede influir a diario en él. Si te estás planteando algún cambio importante, has de tener claro también cuál es el objetivo, en qué lugar y en qué momento quieres iniciar una nueva forma de vivir. Es probable que estés pensando incluso en dejar una relación que no te aporta nada pero que has querido mantener a toda costa hasta ahora. Busca la forma de hacerlo que te sea menos difícil, porque eres tú quien está en riesgo de sufrir más, sensible Virgo. Por suerte estás animada hoy por algo que te traes entre manos que te puede dejar buenos beneficios. Sigue por este camino a diario, tienes mucha intuición para los negocios, sabes ver las oportunidades a la legua. Aprovecha más este talento.

Libra

Todo te funcionaría mejor, Libra, si no fuera porque a diario estás perdiendo confianza en ti misma. Estás dudando hoy de tu talento y de tu capacidad. Para progresar, para triunfar, para que las cosas funcionen como deseas, lo primero que has de hacer es desearlo, confiando en tus habilidades. Ahora lo estás viendo bajo un prisma de negatividad, pero no hay ningún motivo para que sea así. Quien mejor te podrá ayudar a librarte de estos fantasmas es tu pareja. En la persona de quien estás enamorada encontrarás la forma de recuperar la visión positiva que tanta falta te hace a diario y también el ánimo y la energía que siempre te han caracterizado y que ahora parece haber desaparecido. Hay alguien en tu entorno que está decidiendo por ti, Libra, no se lo permitas porque puede perjudicarte.

Escorpio

Si hoy estás hecha un verdadero lío, Escorpio, puede que tu carácter condescendiente tenga bastante que ver en ello. Tal vez has creído a alguien que te ha dado gratuitamente su opinión a diario y te ha dejado aún más desconcertada de lo que estabas. Si estás ahora en una disyuntiva que te resulta difícil de resolver, piensa en quienes realmente quieren lo mejor para ti y busca su consejo. No dejes pasar el día de hoy sin pedir ayuda a una de estas personas, agobiada Escorpio. No te preocupes tanto porque sabrás encontrar el camino adecuado. El amor hoy necesita que demuestres tus sentimientos. Un poquitín de atrevimiento y de locura a diario tampoco vendría mal en tu relación, que desde hace un tiempo está algo apagada. Busca la chispa que encienda la pasión.

Sagitario

Hoy en el trabajo tendrás ocasión de comprobar que eres una persona apreciada, Sagitario. Uno de tus compañeros te echará una mano en una tarea complicada. Aparte de que a diario suele darte muy buenos consejos y te ayudará a sacarte de encima lo que te han encargado, puedes incluso recibir felicitaciones por la perfección con que se ha hecho. No olvides tener un detalle para esta persona que generosamente te ha ayudado, olvidadiza Sagitario. A la salida, reúnete hoy con tus amigos. Quedar con ellos no es una obligación pero te iría muy bien hacerlo más a menudo, incluso a diario. En el amor, estás ahora en un momento estable, pero si quieres que esta persona que tienes al lado y que te hace feliz no se aleje, establece prioridades. Las emocionales por encima de las materiales.

Capricornio

Vivirás hoy unas circunstancias que te devolverán a los recuerdos de tu adolescencia, cuando eras capaz de protestar si algo no encajaba con lo que tú creías que debías ser, reivindicativa Capricornio. Tendrás ocasión de demostrar que eres una persona honesta y fiel a tus principios a diario, aunque probablemente para ello tengas alguna discusión o enfrentamiento. Se te valorará por este gesto más de lo que te imaginas. Ahora es el momento de abrirte a nuevas experiencias y avanzar personalmente, Capricornio. Las cosas te vienen de cara, pero presta a diario un poco más de atención a tu relación sentimental, porque quizá tu pareja necesita salir del punto que estáis y avanzar un poco más en lo vuestro. Se siente inseguro y no sabe cómo decírtelo. Pónselo fácil y hoy mismo te hablará de lo que le ocurre.

Acuario

Si hoy, Acuario, estás sintiendo la necesidad de tomar de una vez por todas una decisión sobre tu futuro, recuerda que esto requiere tiempo y que es algo que has de pensar a diario antes de emprender el camino. Es posible, sin embargo, que te encuentres frente a una oportunidad que puede dar un giro radical a tu existencia y que precisamente no dispongas de este tiempo. Lo mejor será que te dejes aconsejar por alguien de confianza, dejar que te dé su opinión y que te oriente en este paso decisivo que quieres dar. A nivel amoroso, quizá estés detectando que tu pareja está alejándose de ti, Acuario. No descartes que no sea tu propia actitud la que hace que esto suceda y que quizá él piense precisamente lo mismo de ti. Necesitáis más comunicación a diario.

Piscis

Hoy, Piscis, crees que estás pasando una mala racha y quizá tengas algo de razón, pero para superarla cuanto antes es muy importante que a diario esquives los pensamientos negativos, que no te sientas fatal porque las cosas no salen bien y te hagas el propósito de estar cada día un poco mejor. Empieza a pensar así desde hoy mismo y los resultados no tardarán en llegar. Ciertos problemas laborales tienen bastante que ver con lo que te ocurre. Puede que alguna persona de ese entorno te esté poniendo palos en las ruedas, confiada Piscis. No dejes que esto te haga perder de vista tu objetivo. Evita recurrir a personas así. Eres perfectamente capaz de hacer las cosas sola y lo sabes. En el ámbito sentimental, necesitas fijarte una meta a alcanzar y luchar por ello a diario. Te funcionará.