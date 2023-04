Pasa de chismorreos, Aries, el tiempo siempre acaba poniendo a cada cual en su lugar. Buena jornada para el dinero y las finanzas, Tauro, algunas ideas te dará muy buenos resultados. Destierra tus dudas acerca de tu pareja, Géminis, la confianza es la base para una relación sólida. Si te lo propones, Cáncer, tu vida siempre avanzará por el camino ascendente. Procura que tus problemas sentimentales, Leo, no te afecten en el trabajo. Si no malgastas ahora, Virgo, podrás salvar un bache económico. Sé tajante con quiere meter baza en un asunto familiar, Libra, no se lo permitas. Has de tomar las riendas de tu vida, Escorpio, deja de depender de las decisiones de otros. Aunque a veces tengas buenas razones para enfadarte, Sagitario, no siempre eres comprendida. Iniciarás ahora una amistad especial, Capricornio, el amor llegará más adelante pero será muy sólido y profundo. Si te proponen participar en un viaje, Acuario, antes de rechazarlo piénsalo bien, ilusiónate con esta salida. Hoy es un buen día para recibir respuestas positivas a tus demandas, Piscis, recuérdalo durante toda la jornada.

Aries

Alguien en quien confías a diario te hará saber hoy que otra persona te critica, Aries. No te lances si no tienes pruebas de que es así, tal como te han contado. A veces, sin querer, la gente hace sus interpretaciones de las palabras de otros. Pero es cierto que hay personas que chismorrean por el placer de hacerlo, sin ninguna base y sin importarles el daño que pueden causar. Hoy pasa del tema. El tiempo siempre pone a cada cual en su sitio. Aunque las cosas te funcionen en el terreno económico, Aries, no es buen momento para invertir cantidades importantes ni para gastos innecesarios. Los astros indican cierta crisis económica general en un futuro próximo y has de estar preparada para no sufrir las consecuencias. Procura ser a diario totalmente sincera con tu pareja. Te beneficiará.

Tauro

Estás pensando demasiado hoy en cosas que ahora carecen de importancia, Tauro. Necesitas darte cuenta de ello y poner tu atención a diario en las cosas que quieres conseguir. Hoy quizá te sientas desilusionada en el trabajo porque han hecho un encargo importante a otro colega. No tener esta responsabilidad ni la presión que supone ahora será bueno para ti. Acéptalo como algo muy positivo. Es una buena jornada para el dinero y las finanzas, para generar ingresos extra o para ingeniártelas para inventar un nuevo estilo de negocio que te lo proporcione. En el terreno sentimental, Tauro, si tienes a alguien que sabes que está por ti, aunque no estéis demasiado cerca físicamente, no dejes de contactarle. Esta persona piensa en ti a diario y sería una pareja ideal. Pronto cambiarán las circunstancias y podréis estar más cerca.

Géminis

Si tu corazón está libre en estos momentos, Géminis, es probable que desde hoy y a diario tu intuición te empiece a señalar insistentemente a una persona que considerabas sólo un conocido más. Te ha tirado los trastos pero tú no le hacías caso. Si te interesa esta persona, has de tener en cuenta que no se trata de alguien que busque un compromiso serio, pero que puedes vivir junto a él un tórrido romance. No tiene nada de malo si ambos estáis de acuerdo en mantener esta relación. Y si eres de las Géminis que tiene pareja, haz el favor de desterrar para siempre tus dudas. Has acabado acostumbrándote a ellas. Tu comportamiento es a diario un poco infantil. Madura y cambia porque la confianza es la base para una relación sólida. Recuérdalo hoy porque tu chico puede reprochártelo.

Cáncer

Las cosas te funcionan, Cáncer, no te pares hoy a pensarlo, tal vez un poco asombrada o incrédula. Es lo que tiene el esfuerzo diario. Ahora ves que todo lo que has trabajado está dando sus frutos a diario. Has de acostumbrarte a que las cosas te salgan bien y no pienses que esto tiene fecha de caducidad. Si te lo propones tu vida siempre avanzará por el camino ascendente. El amor, aunque a veces te empeñes en negarlo, está presente en tu vida, Cáncer. Hoy sé receptiva con esta persona que estás conociendo y con la que a diario tienes ciertas reservas. Si te invita a salir a cenar, al cine, a pasear o a cualquier otra parte, acepta sin dudarlo su invitación. Tendrás una velada genial a su lado. Es alguien que tiene mucha sensibilidad. Justo lo que tú necesitas.

Leo

Se te presenta un buen día en el aspecto laboral, Leo. Puedes tener hoy la oportunidad de ponerte al frente de un equipo, algo que estabas deseando a diario. Diversas circunstancias lo hacen posible. Si es así, has de esforzarte al máximo para demostrar lo que vales y que la elección de tus superiores ha sido acertada. Pero además también tienes que cuidar de que cada uno de los componentes de tu equipo cumpla y haga bien el trabajo que le corresponde. Esmérate porque aunque tienes una manera muy clara de dar indicaciones, Leo, hoy los nervios te lo pondrán más complicado. En el amor, si estás pasando por un momento difícil, procura que no te afecte a diario en el trabajo. Si quieres que todo salga bien, no mezcles estos conceptos, mantén ambos asuntos perfectamente separados.

Virgo

No estás precisamente en tu mejor momento profesional, Virgo. Quizá sea hora de pensar en ese curso de reciclaje o de técnicas avanzadas sobre el tema que tú tratas, que podrías empezar después de estos días festivos. Busca hoy mismo información porque encontrarás la que más te conviene. Puede ser algo muy bueno para progresar a diario y para tu vida en general. También verás que hoy comprendes mejor a la gente que te rodea. A veces has tenido la sensación de estar en otra galaxia, Virgo, pero ahora tu visión de las cosas es más flexible y entenderás que los demás tengan otros puntos de vista. Evita todo gasto diario que haga mella en tus ahorros. No está el horno para bollos y puedes estar cerca de un bache económico que podrás pasar sin problema si no malgastas.

Libra

Estás en un buen momento de tu vida, Libra, párate un momento a reflexionar y disfruta de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo diario y no sólo en el tema laboral o económico. En otras facetas también has alcanzado diversos objetivos. Hoy es un día para dedicar tiempo a la familia, para pasar tiempo en casa y disfrutar del hogar. Es probable que coincidas con alguien que quiere meter baza en un asunto familiar tuyo. No se lo permitas, sé tajante, Libra. Este tipo de persona disfruta a diario complicando la vida de los demás. En cambio, otra persona a tu alrededor tiene un problema personal y no sabe a quien confiárselo. Si hoy recibes una llamada o un mensaje poco habitual, responde porque quizá eres su único asidero. Será muy gratificante para ti poder echarle una mano.

Escorpio

No te gusta demasiado hacerte responsable de tus decisiones, Escorpio, y por ello a diario dejas que otros decidan por ti. Si vives todavía bajo la tutela de tus padres o familia, has de seguir ciertas reglas, pero si ya has volado del nido, no puedes escaquearte. Hoy plantéate que has de pensar, reflexionar y decidir por tu cuenta. Y eso vale en todos los aspectos, también en el amoroso. Tal vez en estos momentos estás sola, Escorpio, y no eres capaz de intentar conocer más en profundidad a la persona que podría compartir contigo su vida a diario, sólo porque no te atreves a dar el paso. Te iría bien tomarte un tiempo, desplazarte lejos de tu entorno para meditar sobre el particular. Pero recuerda hoy que deberías ir un lugar tranquilo, relajante para el espíritu.

Sagitario

Siempre piensas que la gente te ve como una persona encantadora y amable, Sagitario. Desde luego estas cualidades no te faltan, pero también es cierto que muchos temen tus reacciones fuera de tono que se producen incluso a diario. Hoy tienes que proponerte mejorar este aspecto de tu carácter porque aunque a veces tengas buenas razones para enfadarte, no siempre eres comprendida y pasa sobre todo porque en ocasiones te expresas con ira. En cambio, cuando mantienes la serenidad, aún diciendo lo mismo eres fantástica. En el terreno sentimental, hay una persona que te conoce desde hace bastante tiempo que desearía tener algo más contigo, Sagitario. Sabe mucho sobre ti y te acepta con tus virtudes y tus defectos. Tú has creído hasta ahora que sólo buscaba amistad, aunque está insistiendo a diario. Llámale hoy mismo sin falta.

Capricornio

No temas a la competencia, Capricornio, siempre es bueno tener un punto de referencia para avanzar. Hace que te esfuerces más a diario y despierta tu ingenio. Incluso a veces es necesario aliarse con nuestros competidores para conseguir beneficios económicos. Si hoy has de tomar una decisión importante relacionada con el trabajo, no esperes demasiado. Piénsalo bien y decide. Siempre has de buscar la forma de avanzar y de mejorar tu vida. En el terreno sentimental, si tienes el corazón libre, hay una persona que te ronda. Abre los ojos y hoy préstale mucha atención porque quizá es alguien muy adecuado para ti, Capricornio. Puede que todo empiece como una amistad con la que congeniarás mucho, el amor no llegará de inmediato pero será muy sólido y profundo, de esos que a diario te hacen muy feliz.

Acuario

No es bueno arrepentirse de lo que ya no tiene arreglo, Acuario, que puede que sea lo que hoy te atormenta. Y menos si fue una decisión equivocada. Sólo ha de servir para aprender, no para regodearse en la lástima. Es mejor que te centres a diario en lo que tienes entre manos y lo que te puede venir en el futuro inmediato. Intenta tomar buenas decisiones. Esmérate en tu trabajo, que es tu medio de vida y donde has de mantener a diario la buena imagen que tienes ahora. Es importante que lo hagas. Si hoy recibes una propuesta de tus amigos o de tu pareja para realizar un viaje en vacaciones, Acuario, antes de rechazarlo de entrada, piénsalo bien. La vida está hecha para disfrutarla y aunque creas que las circunstancias no son propicias, tampoco serán eternas. Te ilusionará planificar esta salida.

Piscis

Hoy corres el riesgo de crearte mala fama por tu impuntualidad, Piscis. Siempre has tenido esta tendencia. Crees que te va a dar tiempo de todo y a diario llegas tarde a todas partes. Por eso, si hoy tienes una cita del tipo que sea, procura salir un poco antes para asegurarte de que llegas a la hora. Estás pasando ahora por una etapa de bonanza económica y aprovechando esto deberías ahorrar un poco y no sólo para tener dinerito ahorrado en momentos de crisis, sino también para tus vacaciones o comprarte algo que te hace ilusión, para tus cosas de diario. Hoy es un buen día para recibir respuestas positivas a tus demandas, Piscis. Si has de pedir aumento o algún favor, no dejes pasar la ocasión. También recuérdalo si te interesa mucho alguien y quieres una cita.