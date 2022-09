Entras en una etapa de transformación y progreso, Aries, aprovéchala al máximo. Presta atención a las llamadas que recibas hoy, Tauro, descubrirás algo importante. Ante un chismorreo, Géminis, la mejor opción es hacer caso omiso. Evita agobiarte con asuntos que no tienen solución, Cáncer, toma otro rumbo. Hoy la vida te sorprenderá, Leo, tu esfuerzo se verá premiado de algún modo. Aunque se te abran muchas puertas, Virgo, no todas conducen a lo que tú deseas. Buen día para los asuntos laborales, Libra, también para tu economía. Hoy ten algún gesto con tu pareja, Escorpio, demuéstrale que le quieres. Si has decidido cambiar de empleo, Sagitario, procura dejar una puerta abierta. No te quedes en casa por más tiempo, Capricornio, sal a buscar una nueva oportunidad en el amor. Escucha con atención la opinión de los demás, Acuario, no te cierres en banda porque sí. Sigue los dictados de tu corazón, Piscis, podrías encontrar por fin a tu alma gemela.

Aries

Buen momento para las cuestiones laborales, Aries, y también si estás al frente de un negocio y tienes en mente a diario poner en marcha un proyecto. Las inversiones que realices hoy te darán buenos beneficios. Estás experimentando ya ese bienestar que a diario deseabas alcanzar. Has entrado en una etapa de transformación y progreso. Te sentirás bien contigo misma, cada día un poquito mejor. Sabrás adaptarte a los cambios mejor de lo que lo has hecho hasta ahora. Aprovecha al máximo este ciclo porque como todo en la vida tendrá una duración concreta. De eso se trata, de disfrutar de las cosas buenas mientras duran y capear el temporal cuando vienen mal dadas. Tu pareja está necesitando algo que no se atreve a pedir, Aries. Haz lo posible por tirarle de la lengua a diario hasta que te lo cuente. Os beneficiará a ambos.

Tauro

Si hoy se te presenta la ocasión de destacar en el trabajo, Tauro, no te eches atrás en un ataque de modestia. Puedes brillar a diario ante tus superiores, no quites importancia a lo que haces porque la tiene y mucha. Si juegas bien tus cartas así te lo van a reconocer y más adelante te alegrarás de ello. Alguien de tu entorno cercano necesita mucho que le hagas un favor, quizá de aspecto económico. Le da mucho corte pedírtelo, pero lo cierto es que tú estás en condiciones de ayudarle a diario. Presta mucha atención a las llamadas que recibes hoy e intenta descubrir a quien no te lo está contando todo. En el terreno sentimental, Tauro, si te has arrepentido de no haber aceptado una cita y piensas llamar a esta persona, quizá vayas ya un poco tarde pero no pierdes nada con probar.

Géminis

Demuestra a todos y a diario que tu talento creativo no tiene límites, Géminis. Hoy tendrás esta oportunidad y has de aprovecharla porque quizá no vuelva a repetirse en mucho tiempo. Es probable que te encarguen un trabajo complicado o tedioso, pero haz un alarde de imaginación porque podrás resolverlo de la forma que menos espera nadie. Si hoy te llegan noticias sobre un chismorreo en el que eres protagonista, es probable que proceda de una persona resentida contigo. La mejor postura es hacer caso omiso, el tiempo siempre acaba poniendo a cada uno en su lugar. En el amor, Géminis, no te cortes a la hora de acercarte a esa persona que te gusta, pero mientras no logras esa cita que deseas, no dejes de salir a diario con tus amigos y vivir tu vida. No te encierres en casa esperando que el amor te sonría.

Cáncer

Todo lo bueno que te pasa en el trabajo y la satisfacción que te produce, Cáncer, procura trasladarlo a otros ámbitos que no marchan tan favorablemente. Es probable que hayas dejado escapar alguna buena ocasión de progresar en el trabajo, o que te hayas peleado con una amiga muy querida. Si te sientes triste o nostálgica a diario por algún motivo parecido, has de cambiar el chip. Si el asunto tiene solución, no pierdas ni un minutos en ponerla en práctica. Y si no la tiene, procura olvidarlo cuanto antes. En el terreno sentimental, Cáncer, si pasas por un momento difícil por un rechazo o un distanciamiento con la persona que está a tu lado, intenta evitar al máximo un sufrimiento inútil. Pon los medios a diario para solucionarlo o empieza a dirigir tu mirada hacia otras personas. Quizá quien está ahora contigo no te haría feliz.

Leo

Nadie dice que sea fácil alcanzar la felicidad, Leo. A veces has de pasar por momentos difíciles o incluso amargos. Pero si luchas a diario por lo que quieres nada te parecerá demasiado. Si has pasado por una etapa dolorosa, triste, de la que pensabas que no podrías salir, hoy la vida puede sorprenderte premiando todo tu esfuerzo. Será un gran día para ti, pero no pienses que ya está todo conseguido. Quizá necesitarás luchar un poco más, tal vez todavía no han llegado los días de vino y rosas, pero estás en camino y esto ha de darte ánimos a diario para seguir adelante. Desde ahora tienes que empezar a ver la vida desde otra perspectiva y alejar todos los fantasmas que han poblado tu mente durante mucho tiempo, Leo. Ser feliz también es un aprendizaje y hoy has de empezar a trabajar en ello.

Virgo

Antes de tomar una decisión sobre temas que involucren el ámbito laboral, Virgo, profesional o de algún negocio que puedes tener, hoy reflexiona. No te sientas presionada y tómate tu tiempo. Por norma, a diario no hagas nada sin pensarlo dos veces. Se te están abriendo muchas puertas, pero no siempre conducen a lo que andas buscando. En el amor, en lugar de dar tantas vueltas y de dejar volar tu imaginación, es mejor que te atengas a la realidad. Si te interesa alguien y no sabes si tus sentimientos son correspondidos, decídete a actuar hoy mismo para averiguarlo. Siempre es mejor conocer la realidad que vivir en la incertidumbre. Hacerte películas no es bueno en ningún sentido, Virgo, y no te va a ayudar a sentirte mejor a diario ni a conseguir la atención de esa persona de la que te sientes enamorada.

Libra

Jornada excelente en el terreno laboral, Libra. Puedes ser la primera en sorprenderte al saber que has alcanzado un objetivo que se te ha resistido durante mucho tiempo. Quizá incluso llegues hoy a emocionarte con este éxito que es del todo merecido. Esto te demuestra que no hay que tirar la toalla cuando ves que tu meta no está tan lejos. El esfuerzo diario siempre tiene su premio. Sal a celebrarlo con tu pareja y con tus amigos, con la gente que verdaderamente se alegra por ello. En el terreno económico también habrá alguna experiencia positiva y puede llegarte un dinero que te ayudará a saldar deudas que te preocupaban a diario. A nivel sentimental, Libra, si te sientes atraída por alguien, no dejes pasar ni un día más y haz por acercarte hoy mismo a esta persona. No te entretengas o se te habrán adelantado.

Escorpio

Empieza hoy a concretar más lo que esperas del futuro, Escorpio, porque si no conoces realmente tu objetivo estarás dando palos de ciego a diario y no llegarás a ninguna parte. No obstante, procura no ser demasiado ambiciosa, recuerda que los bienes materiales por sí mismo no te aportan la felicidad. Es duro ver que se ha luchado por algo equivocado y que si lo consigues no te aporta lo que esperabas. Te espera un buen día en el ámbito profesional, Escorpio, pero has de estar convencida de que así será. A nivel sentimental, si tienes pareja, hoy ten algún gesto que le haga entender lo mucho que le quieres. No se trata de comprar regalos o de gastar dinero en lujos innecesarios. Los sentimientos forman parte de esas cosas que no se compran. Ingéniatelas para demostrarle tu amor sin toda esta parafernalia.

Sagitario

Podría surgirte hoy la oportunidad que has estado esperando a diario, Sagitario. Es probable que un nuevo trabajo esté llamando a tu puerta y deberías alegrarte mucho por esta ocasión que te proporciona la vida. Si decides aprovecharla, sé responsable con la ocupación que tienes ahora. No les dejes en la estacada, dales tiempo para sustituirte. Si te vieras presionada a una incorporación inmediata, desconfía. Acepta sólo si entienden que no quieres perjudicar a la empresa para la que ahora trabajas. Esto es salir por la puerta grande y es importante que lo recuerdes, nunca se sabe quien tendrás que recurrir en el futuro. En el ámbito sentimental, Sagitario, alguien con mucha experiencia vital te dará un consejo que será trascendental a diario para tu felicidad. Te llegará luz sobre algo que hasta ahora veías negro como la noche.

Capricornio

Si hoy alguien de tu entorno laboral te lleva la contraria en un tema que para ti es importante, Capricornio, no te rebotes ni te lo tomes como una agresión personal. Al contrario, presta atención a los argumentos que te da porque tal vez lleva razón y empecinarte en mantener tu idea sí o sí te puede conducir al fracaso. Piensa bien a diario si tus argumentos son sólidos y si finalmente te convences de que no es así, saldrás ganando reconociéndolo abiertamente. A nivel amoroso, si has estado sola durante un tiempo, hoy es buen momento para intentar de nuevo una relación. No tengas tantas dudas sobre si vas a equivocarte o no de nuevo,

Capricornio. Quítate esos miedos que te asaltan a diario y prueba. Te llevarás una gran sorpresa. No te quedes en casa por más tiempo.

Acuario

Si tienes hoy el ánimo por los suelos, Acuario, es porque te estás recreando en recordar cosas que no te han salido bien. Esto no te va a aportar solución alguna ni tampoco te beneficiará en nada. Te saldría más a cuenta pensar a diario en los aciertos que has tenido últimamente y reflexionar sobre el porqué ciertas cosas te salieron redondas. Si te encuentras con alguien que tiene una opinión contraria a la tuya, lo verdaderamente inteligente es dialogar, pero dialogar de verdad. Dejar que la otra persona exponga sus argumentos y escucharle atentamente. Tal vez te des cuenta de que a diario estás más influenciada de lo que pensabas por ciertos prejuicios. No te empeñes en querer llevar siempre la razón porque sí. En el amor te esperan hoy buenos momentos, Acuario, eso si no te dejas llevar por un repentino impulso de discutir.

Piscis

Buen momento para iniciar un proyecto, un negocio o cerrar un trato, Piscis. Si se te presenta la ocasión de cambiar en algo a diario tu vida laboral o profesional, es un tema que hoy está muy bien aspectado, pero esto no excluye que te tomes tu tiempo para valorarlo correctamente. Puede que haya una buena oportunidad y algunas que no lo son tanto. En el terreno sentimental, si estás pasando por un período en que nada te ilusiona, ha llegado la hora de ponerle fin. Hoy puedes cruzarte con alguien que vuelva a despertar en ti sentimientos que creías superados o incluso olvidados, Piscis. No desperdicies esta ocasión y a diario sigue los dictados de tu corazón. Es muy probable que las cosas te salgan bien y que encuentres por fin a tu alma gemela.