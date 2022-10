Deja de incordiar a tu chico si sale con sus amigos, Aries, tú deberías hacer lo mismo. Apúntate a ese plan que te proponen, Tauro, te lo pasarás genial. Hoy llegará alguien a tu vida que te impactará, Géminis, te hará cambiar tus perspectivas. Día favorable para el amor y el hogar, Cáncer, la combinación de ambos será genial. Si eres un corazón libre, Leo, está a punto de entrar en tu vida alguien que te quitará las ganas de seguir en soledad. Evita mostrarte tan abierta con todo el mundo, Virgo, pon un poco de enigma en tu vida. Si alguien te debe dinero, Libra, hoy es el momento de recordárselo. Buen momento para tener un detalle con tu chico, Escorpio, él agradecerá este gesto. Si tu pareja te habla con sinceridad, Sagitario, no te molestes y asume lo que es una realidad. Si te aparecen dudas sobre una relación iniciada recientemente, Capricornio, asegúrate de que no son imaginaciones tuyas. Si buscas un amor de larga duración, Acuario, has de moverte en otros círculos. Aunque creas que ya estás haciendo lo suficiente, Piscis, te vendrá bien esforzarte un poco más.

Aries

A diario nos encontramos con que las cosas no son lo que parecen, Aries ,y hoy puedes estar tú en el punto de mira por una equivocación de la que no eres responsable. Al final todo se aclarará favorablemente para ti, pero recuerda que en alguna otra ocasión también te has dejado llevar por las apariencias, por la primera impresión y quizá perjudicaste a alguien que no tenía ninguna culpa. En el amor, deja de incordiar a tu pareja cuando quiere salir con sus amigos. Es normal, incluso sano, y tú deberías hacer lo mismo. Y si eres las Aries recelosas porque en tu relación se está inmiscuyendo alguien que anda tonteando a diario con tu chico, no lo pagues con él, que bastante apuro está pasando. No está interesado en esta persona pero no sabe cómo sacársela de encima.

Tauro

No seas tan susceptible, Tauro, si hoy alguien de tu entorno laboral te hace un comentario sobre algo que no haces bien. No te irrites ni te deprimas, tómalo como una crítica constructiva que te ayudará a mejorar y a corregir el error que has estado cometiendo. A diario aprovecha los obstáculos para avanzar en lugar de desmoralizarte. Hoy pueden proponerte un plan que te gustará. Te sonará como una aventura y esto te encanta. Eres muy reservada para tus cosas y te gustan los ambientes tranquilos pero también tienes un espíritu aventurero que sale de vez en cuando. Puedes pasarlo genial. A nivel sentimental, apasionada Tauro, estás pendiente a diario de un amor no correspondido y esto te impide ver que hay alguien cerca de ti deseando conocerte mejor. Se trata de una persona que cuadra mucho contigo, con quien congeniarías muy bien.

Géminis

Los temas laborales están muy bien aspectado hoy para ti, Géminis. Será una buena jornada y las relaciones con tus compañeros se intensificarán a diario a partir de ahora. En este ámbito se pueden plantear cuestiones de gran interés para tu futuro. Presta atención a los comentarios de tus colegas porque pueden contener un mensaje que resultará ser de gran utilidad. Y si estás en busca de empleo, tal vez recibas la cita para una entrevista o la buena noticia de que te han seleccionado. La suerte en este terreno te está rondando a diario, procura no desaprovecharla. A nivel sentimental, Géminis, no parece que ahora el amor sea primordial para ti. Estás un poco indiferente a este tema, pero hoy llegará alguien a tu vida que despertará tu interés. Tus perspectivas cambiarán en un abrir y cerrar de ojos.

Cáncer

Hoy, Cáncer, hazte el propósito de luchar por una oportunidad que te conviene mucho. No te quedes de brazos cruzados esperando que te caiga del cielo. Si te enteras de que en tu trabajo se prepara una promoción, no te quedes en segundo plano por esa modestia malentendida que te asalta a diario. Te interesa mucho y puede suponer el comienzo de una etapa de éxito en tu vida. Desde un tiempo estás recelosa por un tema que crees que te está ocultando una persona muy cercana. Averigua si tus dudas son fundadas, desconfiada Cáncer. Has de ser más decidida a diario y si alguien te decepciona o te la juega, habla claro y corta con esta persona. Magnífico día para el amor y el hogar. La combinación de ambos te dará un resultado perfecto.

Leo

Hoy te vendría muy bien reservarte un tiempo para reflexionar, Leo. Aprovecha tus ratos libres y hazlo porque tienes muchas cosas en las que pensar, asuntos que están necesitando a diario que les des una respuesta. Si tienes que firmar algún tipo de contrato, aplázalo un par de días más y mientras piensa en ello porque puede que en algún caso cambies de opinión. No te dejes dominar por la impaciencia y haz lo posible por relajarte. En el terreno sentimental, podrás recuperar hoy un poco del tiempo perdido con tu pareja. Procura aprovecharlo bien porque tu chico está un poco cansado de tantas ausencias por tu parte. Y si eres de las Leo con el corazón libre, disfrutando de tu libertad a diario, estás a punto de encontrar a una persona que te quitará las ganas de seguir en soledad.

Virgo

Eres tan expresiva y te gusta tanto hablar con la gente que hoy esto podría convertirse en un problema, Virgo. No cuentes cosas de tu vida que a nadie importan pero que las pueden utilizar para perjudicarte. Es hora de que te des cuenta que no todo el mundo se te acerca a diario con buena intención, por tu simpatía y por tu buen carácter. Te iría muy bien poner un poco de enigma en tu vida, te respetarán más. Puedes ser igual de sociable, pero hacer menos confidencias. Hazlo y comprobarás que te da buen resultado. En el ámbito sentimental, Virgo, no es que tu chico no te quiera o que pase de ti, es que a diario está hasta arriba de trabajo y bastante agotado. Hoy no le presiones, sé más comprensiva y apóyale.

Libra

Hoy, Libra, se te puede presentar la opción que esperabas a diario respecto a tu trabajo. Si te proponen un nuevo empleo, acéptalo, no sin antes leerte muy bien las condiciones del contrato. Puede significar una notable mejora en todos los aspectos. No hagas mucho caso de lo que te aconsejan ciertas personas a quienes les importa un bledo tu bienestar pero que sienten el gusanillo de la envidia por lo que estás a punto de conseguir, aunque ellas no sean capaces de mover un dedo para promocionarse. Si alguien te debe un dinero desde hace tiempo, hoy es el momento de recordárselo. No te cortes, Libra, porque hay gente que se aprovecha de ti a diario en este sentido. En el amor, sorprende hoy a tu chico con una inesperada salida romántica por la ciudad. Estos pequeños gestos unen mucho.

Escorpio

Hoy, Escorpio, quizá te enteres que no te han seleccionado para un trabajo en el que tenías depositadas grandes esperanzas. No te vengas abajo porque surgirán otras ocasiones a diario, posiblemente mejores, pero además porque la empresa en la pretendías entrar no está precisamente en su mejor momento. Si en tu trabajo actual te sientes sobrepasada, procura establecer momentos de descanso para no acabar la jornada hecha polvo. De todos modos esta racha pasará pronto. En el ámbito sentimental, no hagas caso los comentarios maliciosos que siembran de dudas tu relación a diario. Si hoy te preocupa algo, Escorpio, háblalo directamente con tu pareja. Buen momento para formalizar un compromiso y para tener un detalle especial con la persona que ocupa tu corazón. Quizá no lo has hecho en mucho tiempo y él agradecerá este gesto.

Sagitario

Evita ser hoy tan realista, Sagitario, porque esto te hace dejar muchas ilusiones por el camino con la creencia de que son inalcanzables. Estás demasiada convencida de que has de mantenerte a diario con los pies en el suelo y esto hace que pierdas la capacidad de soñar, de imaginar y de emocionarte con cosas que te motivan. Quizá sean difíciles de conseguir, pero no son imposibles. Es importante que recuperes esta faceta de tu personalidad porque te aportará mayor bienestar emocional. En el ámbito sentimental, Sagitario, hoy una conversación con tu pareja puede provocar que alguno de los dos se sienta herido. A veces no nos gusta oír la verdad o parece demasiado dura pero cuando la asumes te produce una gran sensación de descanso a diario. Además, sólo asumiéndola puedes poner remedio a los errores y mejorar la relación.

Capricornio

Hoy, Capricornio, procura estar muy pendiente de todo lo que ocurre a tu alrededor en el ámbito laboral porque un pequeño descuido te puede costar una buena bronca. Ahora estás recuperando a diario el buen humor y la energía que en días pasados te estaba faltando. Es el momento de rematar lo inacabado, de terminar las cosas que dejaste a medias y también de empezar con alguna actividad que te guste y para la que no habías tenido ni ánimo ni tiempo. A nivel sentimental, quizá están empezando a aparecer dudas sobre una relación que has iniciado hace poco, Capricornio. Puede que tu mente te esté jugando una mala pasada y que todo esto que piensas no se parezca en nada a la realidad. Reflexiona a diario sobre este asunto que te puede costar la felicidad.

Acuario

No tengas ninguna duda hoy, Acuario, sobre si informar o no a esa amiga a la que aprecias mucho sobre un chismorreo que circula a diario respecto ella. Es mejor que sepa la verdad y actúe en consecuencia, tanto en lo que se refiere a detener el chisme como saber quién lo ha originado. Ella confía en esa persona y si no se entera de que le está clavando un puñal por la espalda seguirá haciéndole confidencias. En el ámbito sentimental, Acuario, hoy conocerás a alguien nuevo si aceptas la propuesta que te harán para salir. Lo pasarás muy bien pero no te hagas muchas ilusiones porque no tiene pinta tener continuidad a diario. Disfruta del momento y no esperes mucho más. Si lo que buscas es una relación seria has de moverte en otros círculos.

Piscis

Si hoy, Piscis, un amigo o conocido te ofrece participar en un negocio, entrar a formar parte de una sociedad o hacer un trato comercial, dale una buena excusa y no aceptes la propuesta. Estos asuntos están bien aspectados para ti a diario, pero lejos del terreno de la amistad. Si llegaras a aceptar, es más que probable que pierdas el dinero y el amigo. No te rindas si hoy te surge algún obstáculo que te echa por tierra los planes que tenías, Piscis. Esfuérzate más a diario, aunque creas que estás haciendo lo suficiente, vuelve a empezar de cero y lograrás lo que buscas. Recuerda que si alguien te ha ayudado a resolver un tema has de agradecérselo. Hoy deberías tener un detalle con una persona que tienes muy cerca y a quien debes mucho.