Si crees que con tu pareja no tienes demasiado futuro, Aries, corta el rollo hoy mismo. No lo dejes todo a merced de la inercia, Tauro, pon de tu parte. Tu chico ha de entender, Géminis, que no es necesario estar todo el día pegados el uno al otro. Si la persona con quien sales no acaba de llenarte, Cáncer, no sigas por ese camino. Conocerás hoy a alguien, Leo, que puede proporcionarte muy buenos contactos profesionales. Seguramente tu chico te gustará más tomando la iniciativa, Virgo, que obedeciendo tus órdenes. Podrías disfrutar de una etapa de tranquilidad, Libra, procura mantener la calma. Alguien puede rondarte hoy, Escorpio, no le cortes el rollo. Tendrías que reconducir tus gastos, Sagitario, evitas así sufrir un bache económico. Nadie puede tomar decisiones por ti, Capricornio, aunque parezca que lo haga con buena intención. Hay alguien con quien te sientes muy a gusto, Acuario, es probable que podáis recorrer juntos un largo camino. No te sientas ofendida por algunos comentarios de tu pareja, Piscis, es sincero.

Aries

Si tienes adjudicadas ya las fechas de tus vacaciones de verano, Aries, hoy mismo empieza a planificarlas y a disfrutar con esos planes. Sigue soñando con ese viaje que estás deseando a diario realizar con tu pareja o con algunos amigos, tal vez puedas hacerlo realidad. Necesitas un poco de tiempo para organizarlo todo y que salga perfecto. Esta ilusión compartida a diario te hará pasar momentos muy buenos con tu chico. Si dudáis sobre el destino, decididlo como un juego, no con una discusión. Si eres de las Aries que está empezando a salir con alguien, hoy es un día muy adecuado para hacer preguntas y resolver dudas. Quizá descubras que no tenéis tanto en común como creías. Todavía estás a tiempo de variar el rumbo. Si estás convencida de que no tenéis demasiado futuro, corta hoy mismo.

Tauro

Los resultados de tu trabajo diario están empezando a aparecer, Tauro, y te encuentras hoy con una economía estable. Sin embargo en días próximos te pueden llegar ciertos pagos que rompan este equilibrio. Hoy mismo podría llegarte una factura de un servicio la luz, el gas o el teléfono, que te deje temblando. Si crees que no es correcta, no te cortes y reclama. Utiliza las vías legales, no te limites a protestar con una llamada. Organiza tu dinero para pasar este bache. Si la persona que estás conociendo no te satisface y tienes a otra en mente, sincérate. No es necesario que le cuentes todo, pero no dejes que se ilusione más. Pídele un poco de tiempo. Esta cuestión y otras que no acaban de funcionar en tu vida, Tauro, necesitan que pongas de tu parte a diario para encontrar la mejor solución.

Géminis

Tienes un carácter tan sociable y te gusta tanto la gente, Géminis, que a veces te pasas de confiada. Hoy puedes encontrarte con gente nueva, a la que por instinto recibirás en tu vida a bombo y platillo, abriendo sin reserva tus puertas para darles la bienvenida. Sé amable pero no te pases o puedes arrepentirte. Espera y observa a diario cual es su actitud. Puede que detectes que no son amables en su trato con otras personas, que discriminan. Tú no eres así en absoluto, Géminis, y estas personas no merecen disfrutar de tu confianza y tu amistad. Hoy, quizá por hacer un favor a alguien querido dejes un poco de lado a tu pareja. Si te quiere de verdad lo entenderá, no es necesario estar a diario pegados el uno al otro. La libertad individual tiene mucha importancia.

Cáncer

Hoy, Cáncer, puedes tener un buen plan con un amigo que está pasando un buen momento y quiere compartirlo contigo. Si recibes una llamada en este sentido, acepta, lo pasarás en grande. Compartir tiempo libre con tu gente, no ha de convertirse en una obligación pero es bueno hacerlo con cierta frecuencia. Tú también puedes estar satisfecha por como te salen las cosas a diario. Esa intuición que posees te ha llevado a tener mucho éxito. Puedes aprovechar los beneficios económicos que te ha supuesto, para mejorar cosas en tu hogar o renovar tu vestuario. En el amor, si sales con alguien que no acaba de llenarte, Cáncer, no te entretengas y ponle punto final. Puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a tu gran amor. A veces la misma rutina de diario hace que nos acomodemos a lo que hay sin esperar nada mejor.

Leo

Hoy no dejes de disfrutar de todo lo bueno que te brinda la vida, Leo, celébralo junto a los tuyos, contágiales de tu entusiasmo a diario. Lo notarás desde buena mañana. Tu intuición te dice que será un día genial, y así va a suceder. Una llamada de alguien de tu grupo de amigos te propondrá una salida por la tarde. Acude porque conocerás a algunas personas nuevas y puede que una de ellas tenga contactos que te pueden beneficiar en el aspecto profesional. Abandona ya la idea de que tienes mala suerte, hoy vivirás momentos que te indicarán lo contrario, Leo. Esto de la suerte está sólo en tu cabeza. Lo que tienes que hacer es poner más ganas y entusiasmo a lo que haces a diario. El amor hoy puede llamar a tu puerta, presta mucha atención a lo que se cuece.

Virgo

Probablemente estés programando hoy salir tiendas, Virgo. No es el momento de salirte del presupuesto, ni de hacer adquisiciones que te dejen temblando a diario. No compres nada que no necesites en este momento. Es mejor idea ahorrar un poco porque en un futuro no demasiado lejano te llegará algo muy bueno pero necesitarás tener la hucha llena. Si parte de este gasto iba destinado a una persona que te atrae, está bien tener un detalle, pero recuerda que no tiene que ser un regalo costoso. Si eres de las Virgo que está en pareja, si hoy surge alguna discusión trivial, suavízala, que no pase a mayores. No te pongas como una moto, respeta sus opiniones y no intentes controlar sus decisiones, como sueles hacer a diario. Déjale ser él mismo, seguramente te gustará más tomando la iniciativa que obedeciendo tus órdenes.

Libra

Si te falta mejor humor para disfrutar del día de hoy, Libra, es muy probable que se deba a que algún asunto del pasado está incordiándote a diario. Tampoco te ayuda el que tal vez descubras hoy que en tu entorno familiar se ha mantenida oculta una información que hoy puede saltar a la luz y que tu tomarás como un engaño. No resolverás nada quedándote en casa dando vueltas a esos temas. Evádete de estos problemas que no te llevan a ninguna parte, recurre a tu chico, a tus amigas y procura distraerte a diario. Si en el amor también te asaltan las dudas, Libra, deja que tu ser querido se explique. Tampoco te iría mal apuntarte a clases de yoga o meditación, necesitas mucha calma. Ahora podrías disfrutar de una etapa de tranquilidad y es una pena que la arruines.

Escorpio

No has amanecido hoy del mejor humor, Escorpio, al contrario, te estás dejando influir por temas laborales que te preocupan a diario y que deberías aparcar hasta la semana próxima. Tampoco hay para tanto. Lo percibes de forma negativa porque tu estado de ánimo está pasando por un bajón.Tal vez se deba a que te sientes un poco debilucha, sin energía. Lo que mejor te irá es salir con gente divertida y alimentarte bien. Empieza hoy mismo con un plan que incluya todos los nutrientes necesarios, que es probable que tengas olvidadas muchas cosas que te aportarían a diario buenas dosis de vitaminas y otros elementos necesarios no sólo para el cuerpo sino también para la mente. Si no tienes pareja todavía, Escorpio, hoy puede cruzarse en tu vida alguien muy interesante. No le cortes el rollo, déjale que se explique. Descubre más sobre esta posible ilusión gracias al horóscopo del amor.

Sagitario

Si estás deseando hoy hacer algo, Sagitario, no esperes que la situación apropiada se produzca sola. Has de poner tu granito de arena a diario, dar un empujón. Procura que este “algo” no sea algo muy costoso porque tu cuenta corriente no está demasiado boyante y no se esperan mejoras en el futuro más inmediato. Tendrías que reconducir tus gastos desde hoy mismo. Si lo haces podrás estar bien tranquila, tendrás lo suficiente y no notarás el bache que se avecina. Si tienes problemas en tu relación de pareja, ten en cuenta que tampoco se arreglará si no pones de tu parte. Pero no cedas sacrificando algo que quieres hacer sólo porque tu chico te lo pide, Sagitario. El verdadero amor no trata de impedir al otro lo que le gusta, sino de apoyarle a diario para que consiga lo que desea.

Capricornio

Hay una persona en tu vida, Capricornio, que en cierta manera se está interponiendo a diario en tu búsqueda de la felicidad, hoy mismo te lo va a demostrar. Le has dado confianza y es probable que esté tomando decisiones por ti. Esto no funcionará en ningún caso. Tienes posibilidad de salir adelante sin recurrir a personas que no valen la pena. Esto vale también para la pareja y los amigos. Si alguien en estos entornos te condiciona en tu modo de vivir, hoy decide alejarte por un tiempo de esta persona. La soledad a veces no sólo es buena, sino que es también muy necesaria. Podrás pensar tranquilamente en lo que quieres para el futuro, Capricornio. No dejes que estas situaciones te hagan pensar a diario que no estás preparada para afrontar retos, porque no es cierto. Vales mucho y te has de valorar más.

Acuario

En ocasiones te cierras en banda, Acuario, y esto no es bueno en ningún caso. Deja de confiar a diario sólo en ti misma para analizar cualquier tema que te provoque que te comas el coco día y noche. Cuenta a tu gente de confianza eso que te preocupa y hazlo pronto, hoy mismo. Mejorará esta incomodidad que sientes y podrás disfrutar como mereces del fin de semana. Además, puede que hoy te llegue dinero procedente de una deuda que ya creías incobrable. En el aspecto sentimental, Acuario, no dejes de creer en el amor y si tienes una situación complicada, sé fiel a los dictados de tu corazón. Hay alguien con quien te sientes muy a gusto a diario. Haz lo posible por mantener esta relación. Es más que probable que con esta persona puedas recorrer un largo camino.

Piscis

Quizá te levantes hoy, Piscis, pensando en una persona muy querida a la que quieres ver. Pero también es probable que tus planes para hoy te dejen poco tiempo libre. Al menos haz una llamada o envíale un mensaje. Lo importante es el contacto. Si tienes alguna duda en el amor porque te está costando algún sacrificio, analiza si vale la pena luchar a diario por la persona que tienes al lado. Si eres de las Piscis que está en pareja desde hace tiempo, evita reaccionar mal ante una crítica que tu chico te puede hacer con toda confianza. No hay mala fe en sus palabras, te ama y sólo quiere que estés bien. Deberías agradecérselo porque es del todo sincero. Intenta pensar de forma más positiva, ver el lado bueno de la vida a diario, no sólo de vez en cuando. Descubre más sobre tu signo accediendo al horóscopo anual de 2023.