Aunque estés en momentos difíciles, Aries, no te agobies porque pasarán pronto. Hoy puede aparecer en tu horizonte, Tauro, una persona que cambiará tus perspectivas. No te duermas en los laureles, Géminis, aprovecha las oportunidades que te surjan. Tiendes a pensar que las cosas no te saldrán bien, Cáncer, tú misma atraes los problemas. Sigue adelante en esta línea de lucha por lo que deseas, Leo, visualiza ese futuro de éxito. Aunque tus cuentas estén echando humo, Virgo, mantén la calma porque muy pronto saldrás de este bache. No seas estricta, Libra, adáptate a diario a cualquier situación y saldrás ganando. Es muy importante, Escorpio, que no dejes que otras personas decidan por ti. Valora qué esfuerzos valen la pena, Sagitario, algunos sólo sirven para desgastarte. Son tus preocupaciones las que no te dejan avanzar, Capricornio, aléjalas de tu mente. Evita caer en provocaciones, Acuario, no es el momento y saldrías escaldada. Si intenta contactarte alguien a quien ya habías olvidado, Piscis, ni respondas a su llamada.

Aries

Aunque sientas que no atraviesas tu mejor momento, Aries, no te puedes permitir agobiarte. Ahora estás empezando a tomar el control sobre tu vida a diario y sobre el trabajo que realizas. Haces bien en no dejar que otros te pisen el terreno, eres una luchadora nata y lo estás demostrando. Te ha llegado el momento de brillar y te has de esforzar todo para que siga siendo así en el futuro. Presta un poco más de atención a diario a la familia que está súper orgullosa de ti y de tus logros. En el amor, si tienes una relación estable está en su mejor momento, Aries. Y si eres todavía un corazón solitario, hoy diviértete y no te olvides de protegerte un poco a diario de las malas experiencias. Sabes de lo que estamos hablando. Ten confianza, el Amor, con mayúscula llegará muy pronto.

Tauro

En tu vida, Tauro, las oportunidades han estado entrando a chorro a diario y quizá no te hayas dado cuenta hasta hoy, cuando has tenido tiempo de parar y reflexionar. Ahora ya sabes que es una cuestión de decidir por cuál de ellas vas a optar para conseguir los objetivos que te has marcado. Tienes tiempo todavía para elegir la opción adecuada. En el terreno sentimental, es posible que hoy aparezca de improviso en tu horizonte una persona que cambiará tu forma de ver las cosas. Ese primer contacto será indirecto y de una forma totalmente insospechada. Si te hace una propuesta para veros dentro de unos días, acepta, porque junto a él descubrirás a diario muchas cosas que ni habías soñado, Tauro. Será una relación tranquila pero muy satisfactoria a diario y los sentimientos profundos aparecerán más adelante.

Géminis

Hoy, Géminis, estás notando que el mundo te está ofreciendo muchas oportunidades a diario, lo sientes en tu interior, pero estás como que no te lo crees. Pues empieza a creértelo y a actuar y tomar decisiones, porque las puertas se abren a diario tan rápido como se cierran, y cuando están abiertas también pueden pasar otros antes que tú. No te duermas en los laureles, Géminis. Estás en un momento de cambio, tenlo muy en cuenta. Lo único que no te conviene, aunque te lo propongan, es participar en negocios que tengan algún riesgo. A eso, di que no, por tentadores que parezcan. En el amor estás en una etapa algo aburrida, deberías poner algo más de pasión a diario y sorprender hoy a tu pareja con algún detalle inesperado. No dejes que lo vuestro se enfríe porque vale la pena.

Cáncer

Si estás poniendo tu energía y tus ilusiones en un proyecto relacionado con algún negocio, Cáncer, hoy puedes tener una buena noticia al respecto, algo que a diario te hacía desesperar porque no acababa de llegar nunca. Comprobarás que no es todo negativo lo que te ocurre, sólo es que tú lo aprecias así. Aprovecha para empezar a ver las cosas por el lado positivo. Tiendes a pensar que las cosas no te van a salir bien. Tú misma atraes los problemas, Cáncer, y tienes que empezar hoy mismo a pensar de manera más positiva. Hay alguien en tu vida que puede llegar a una persona muy importante para ti, pero de momento se siente desplazado por la atención que prestas a diario a mucha otra gente. Hazle un poco más de caso y hazlo pronto porque podría cansarse.

Leo

Se te presenta hoy un lunes excelente, Leo, aunque tú puedas creer que es todo lo contrario. Tendrás la facultad de verlo todo mucho más claro, incluso encontrarás la forma de desarrollar de una forma ágil y efectiva un tema que se te resistía a diario. Empiezas un nuevo ciclo muy positivo, aunque para experimentarlo tendrás que esperar unos días, y has de luchar por seguir adelante en esta línea porque te van a llegar cosas muy buenas. Visualiza hoy este futuro de éxito y ayudarás a que se haga realidad. Además de renovarte, también es el momento de reciclar tus conocimientos, Leo. Aprovecha hoy el tiempo libre y repasa todo aquello que pueda te pueda ser de utilidad. Y no dejes de aprender a diario, busca en internet las novedades, las noticias sobre tu profesión. Todo ello te ayudará a encumbrarte.

Virgo

Aunque en estos días andes bastante estresada, Virgo, tienes que procurar por todos los medios dormir bien a diario, con un sueño reparador porque si no te relajas tu energía sufrirá un bajón. Si hoy te sientes demasiado agobiada, busca actividades que te resulten gratificantes. Recurre a Internet, donde encontrarás montones de información y de tutoriales de temas que a ti te interesan. Puedes pasar hoy un momento difícil al descubrir que en tus cuentas se han realizado muchos pagos y tienes menos dinero del que creías, No te preocupes, muy pronto saldrás de este bache. Y no dejes que esto afecte tu relación de pareja, Virgo, porque ya se sabe que cuando las cosas no van bien en el terreno económico, los problemas se multiplican a diario. Si vuestra unión es sólida, buscad hoy entre los dos la forma de resolver los problemas económicos.

Libra

Aunque te cueste un esfuerzo poner hoy todo tu interés en el trabajo, hazlo, Libra. No dejes que por tener la mente en otra parte se te acumulen atrasos a diario. Además hoy los astros propician avances laborales y esto significa que tu trabajo será valorado por tus superiores. Hoy contactarás con dos personas a las que aprecias. De esta conversación se generará en tu mente la idea de repetir una pauta que pusiste en práctica con éxito en el pasado. Si habías planeado un viaje, es posible que hoy te lleguen noticias de que esos planes no podrán cumplirse como habías esperado pero no te desesperes. Improvisa, aplázalo para dentro de un tiempo, Libra. No seas estricta y adáptate a diario a cualquier nueva situación. Será positiva, aunque en estos momentos tengas la impresión de todo lo contrario.

Escorpio

Estás en un momento genial para conseguir grandes cosas en el trabajo, en tu empleo actual, Escorpio. Aunque hoy tengas tentaciones de probar en otra parte, no te precipites y espera un poco. Aprovecha y reflexiona a diario para aclararte y trazar algunos planes. Pensando y reflexionando te asegurarás del éxito en tu elección. Si pones a diario toda tu voluntad en avanzar, lo lograrás. Es muy importante hoy que no dejes que otras personas decidan por ti. Tienes muchas cosas por conseguir que están a tu alcance y ahora no es el momento de reparar en aquellos que no te valoran. En el terreno sentimental, Escorpio, tienes una forma de ver el mundo que ha cautivado a una persona que está deseando conocerte más en profundidad. Puede ser el inicio de una relación con mucho futuro.

Sagitario

Estás a diario un poco sobrecargada de trabajo, Sagitario, o quizá es sólo una percepción, pero te sientes agotada por las muchas cosas a las que tienes que atender. Hoy es un buen momento para relajar un poco la marcha, para analizar qué esfuerzos valen la pena y cuáles sirven sólo para desgastarte. Míralo por el lado positivo, esto servirá dentro de poco para mostrar tus verdaderas capacidades. Esfuérzate hoy y mantente bien despierta, no te dejes vencer por la pereza, incluso si te sientes con los ánimos por los suelos Dentro de nada te llegará una oportunidad irrenunciable. En el terreno sentimental, Sagitario, si estás saliendo con alguien recientemente y te parece que no valora los esfuerzos que haces a diario por compaginar el trabajo con la relación, quizá no debería interesarte tanto. Reflexiona hoy sobre ello.

Capricornio

Hoy, Capricornio, a pesar de todos los inconvenientes que estás encontrando a diario y que te obstaculizan la buena marcha de las cosas, puede llegarte una propuesta interesante en el aspecto profesional. Piensa bien en lo que supone para tu progreso. No dejes que se pase esta oportunidad. Relájate y reflexiona. No dejes que las tensiones o el estrés te hagan ver de forma equivocada esta situación positiva. No pienses en todo momento en las cosas que se te resisten y que te cuesta resolver. Son las preocupaciones de diario las que no te dejan avanzar. Si eres de las Capricornio que ha puesto fin recientemente a una relación, hoy es el momento de dejar el pasado atrás y concentrarte a diario en todo lo bueno que te trae el futuro. Si te lo propones puedes salir adelante con más experiencia y vitalidad que antes.

Acuario

Si estabas dispuesta a poner hoy a alguien en su sitio en el trabajo porque a diario te está provocando, Acuario, desde luego no has elegido el mejor día. Pero no te preocupes porque muy pronto podrás cumplir tu propósito. Es probable que se trate de alguien que últimamente se ha dedicado a intentar hacerte quedar mal a diario delante de tus colegas y tus superiores. Tú a lo tuyo. No te pongas a su nivel. Hoy sabrás que un amigo pasa por un episodio depresivo. Llámale, Acuario, quizá no puedas solucionar su problema pero puedes darle cariño y apoyo a diario, que le vendrá muy bien. En el amor tiendes a mostrarte un poco fría, quizá por desconfianza, en especial en los primeros tiempos de conocer a alguien. Sé hoy un poco más abierta y afectuosa o alejarás a tus pretendientes.

Piscis

Pon de tu parte hoy para recuperar el ánimo, Piscis, no te dejes vencer por la melancolía que te provocan ciertas cosas que pertenecen a una etapa que ya pasó. Claro de vez en cuando esto no puede evitarse, pero no hay que convertirlo en algo normal de diario. Haz un esfuerzo para ocupar la mente. Contacta con los amigos, reúnete con ellos, habla por teléfono o relaciónate en las redes. Una de estas personas te ayudará a solucionar algunas cosas que te están preocupando. Si hoy te viene a la cabeza alguna antigua relación, evita estos pensamientos, porque esto podría provocarte problemas con alguien que estás conociendo, Piscis. Hoy puedes recibir un mensaje de una persona que ya habías olvidado. Ni respondas. Aleja a diario todo lo que te haga revivir situaciones que te hirieron.