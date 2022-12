Deja espacio para el romanticismo, Aries, te ayudará a sentirte más enérgica. Ten más confianza en tus ideas, Tauro, todos sabrán apreciarlo. Buen momento para darte un capricho, Géminis, hoy es tu día de suerte. Si alguien pretendía hacerte sombra en el trabajo, Cáncer, la situación se resolverá favorablemente. Empieza a ponerte al día en el tema profesional, Leo, te conviene estar al tanto de las novedades. No permitas de un tema del pasado, Virgo, empañe tu felicidad del presente. La impaciencia no es buena consejera, Libra, tendrás lo que deseas a su debido tiempo. Empieza a prepararte Escorpio, está llegando el momento de poner en práctica esa idea tan genial. Excelente día para parejas recientes, Sagitario, disfrútalo a tope junto a tu chico. Si estás al inicio de una relación, Capricornio, no seas demasiado intensa y crearás más interés. Controla hoy un poco la euforia, Acuario, podrías meter la pata con tu chico o con alguien de tu entorno. Si estás pensando en cortar con tu chico, Piscis, no es buen momento para decisiones tan importantes.

Aries

En los últimos días de fiesta, que todavía quedan por disfrutar, Aries, dedícate recuperar energía y concentración. Si has tenido recientemente un contratiempo en el terreno profesional, hoy busca tiempo para reflexionar, pensar positivamente y llegar a mañana con la actitud esa de comerte el mundo que te caracteriza a diario. Has de conseguir que tu imagen sea la de la auténtica Aries que eres. Concéntrate hoy en ello, es importante. Tu pareja te puede ayudar a que el día sea redondo. Hoy puede darte una sorpresa que te hará sentir especial y es el punto de arranque para que recuperes la confianza en ti misma que estos días está pendiendo de un hilo. Deja espacio a diario para el romanticismo, Aries, te va a ayudar mucho a sentirte más contenta y relajada, que es lo que en estos momentos te está haciendo falta.

Tauro

Estás haciendo oídos sordos a diario a lo que te dicta tu corazoncito, Tauro. Si a nivel sentimental estás dudando entre dos personas, sigue hoy los consejos de esa vocecita interior que te inclina más a favor de una de ellas. Será la decisión correcta. Empieza a dar los pasos necesarios y no dejes que se escape esta oportunidad de ser feliz. También andas obsesionada por un tema laboral que te viene preocupando a diario durante todo el puente. Temes que tus superiores no aprecien lo suficiente tu trabajo. Ten más confianza en tus ideas y en tu creatividad, Tauro. Tal vez te esté costando más que de costumbre llegar donde quieres, pero no te quepa duda de que lo vas a conseguir y todos lo apreciarán. Hoy reflexiona sobre estas inseguridades que te impiden mirar el futuro con ilusión.

Géminis

Tendrás hoy un día excelente, Géminis, y has de saber apreciarlo porque es mucho y bueno lo que tienes ahora. Brillas con luz propia a diario y haces las cosas como quieres, sin depender de nadie. Por esto también es muy importante que no cometas errores y que no te compares con otras personas en ningún aspecto. Tal como eres y como decides lo haces muy bien. Hoy recibirás la llamada de un amigo que necesita verte, pero a ti no te va a ser posible de manera inmediata. Queda con él porque es alguien que te ha ayudado a ti en otras ocasiones. Ahora toca corresponder, aunque sea sólo escuchando lo que quiere contarte. Si a diario estás pensando en un capricho que quieres darte, hoy es el momento oportuno, Géminis. Recuerda que es tu día de suerte.

Cáncer

Andas muy liada y a diario pretendes estar en muchos lugares a la vez, Cáncer, pero esto es imposible. Hoy te verás en un aprieto porque requieren tu presencia muchas personas. Tendrás que organizarte y priorizar a quienes tienen verdadera necesidad de verte. El resto lo vas dosificando. No quieras llegar a todo porque no podrás y acabarás estresada, quedando mal con alguien y fatal contigo misma, cumplidora Cáncer. Además, hoy tienes que prepararte mentalmente para la vuelta al trabajo el próximo lunes, porque puede que tengas una sorpresa en el ámbito laboral. Esos temores que te asaltan a diario de que alguien que está medrando llegue a ocupar tu puesto, se van disipando. Puede dimitir o quizá han prescindido de sus servicios. Desde hoy ya no será un problema para ti y recuperarás toda la motivación por lo que haces.

Leo

Hoy, Leo, quizá notes que tu chico está más frío que de costumbre y es a causa de esa actitud que has adoptado últimamente a diario. Se siente incomprendido y motivos no le faltan porque últimamente te has dejado absorber por otros problemas y has estado bastante distante. Si quieres que esta situación no te arruine resto del puente, proponle hoy un paseo romántico o una noche apasionada en la intimidad del hogar. Además te vendrá bien hacerlo porque pensando en este plan se te irán de la cabeza otras cosas que ahora debes aparcar por un par de días. Cuando realmente te sobre un poco de tiempo a diario, Leo, dedícalo a ponerte al día de tu tema profesional. Se avecinan novedades y te conviene estar al tanto. Abre bien los ojos y capta las señales que te envía el Universo.

Virgo

Lo más aconsejable para ti hoy, Virgo, es quedar con tus amigas o con tu chico y salir de tiendas, no para hacer compras inútiles, sino en plan diversión, probarte ropa y todo lo que te apetezca. También puedes aprovechar para adquirir algunos detalles navideños. Las horas se te volando, se te irá de la cabeza cualquier tema que te preocupe, y llegarás a la noche con un humor excelente. Si tienes una relación sentimental hoy podría haber tormenta a causa de un tema del pasado de tu chico que alguien casualmente ha sacado a relucir, Virgo. Es bastante absurdo romper la armonía por esta causa si a diario estás bien con tu chico. Pasa de estas tonterías y céntrate en el aquí y el ahora, que es lo único que importa en realidad si de verdad amas a tu pareja.

Libra

Hoy, Libra, puedes recibir un mensaje muy importante e inesperado sobre algo que te puede cambiar la existencia por completo, que influirá en tu vida a diario y que te hará muy feliz porque no pensabas que pudiera sucederte a ti. El Universo tiene estas cosas, te recompensa cuando menos te lo esperas. Por eso ya mismo tienes que dejar de lado esas dudas que tienes acerca de tu pareja. Te estás comparando a diario, con cierta envidia, con otras parejas que han adquirido ya un mayor compromiso, que se van a vivir juntos o que hacen cosas que tú estás deseando también, Libra. Procura no crisparte hoy y piensa que todos tenemos un proceso personal diferente y tú tendrás todo lo que deseas, pero a su debido tiempo. No seas impaciente y deja fluir los acontecimientos.

Escorpio

No esperes ya más, Escorpio, a poner en práctica esta idea que te ronda por la cabeza a diario desde hace tiempo. Prepárate desde hoy para iniciar esta aventura. Investiga el mercado en el que te has de mover porque es súper importante que estés muy puesta en todo lo que se cuece en él, las novedades y la forma de publicitarlas. Sin embargo, no es el momento de dejar el trabajo que tienes, aunque te cueste un poco de esfuerzo. Has de seguir ahí por un tiempo, hasta que tengas claro que tu proyecto va a fructificar. Hoy puede surgir una discusión con tu pareja porque quizá tu chico no esté del mismo humor que acostumbra a tener a diario, pero va a terminar de una forma muy apasionada. Pero no lo tomes por costumbre, Escorpio, porque no siempre acaba así.

Sagitario

Es muy necesario que controles tu alimentación a diario, Sagitario, esas pastas de bollería que tanto te gustan no te hacen ningún bien, ni a la salud ni a la línea. Come desde hoy más fruta y alimentos que no tengan grasa. Cambia ese croissant de la mañana por una tostada con aceite de oliva, y esos bocadillos que te apasionan por una ensalada con algo de proteína. Notarás la diferencia en pocos días. Hoy es un momento excelente para parejas recientes. Un día magnífico para disfrutarlo juntos, Sagitario. Ahora estás muy satisfecha porque tu trabajo ha dado sus frutos y te has encontrado con más dinero del que pensabas. No derroches, gasta pero sé consciente a diario de que llegan días en que ciertos gastos serán inevitables y también tendrías que reservar algo que por si vienen tiempos de vacas flacas.

Capricornio

Tendrías que dedicar el día de hoy, Capricornio, a reflexionar sobre esos problemas laborales con los que nuevamente te enfrentaras el lunes. Te sientes presionada y estás harta de tanto esfuerzo aparentemente inútil. Se trata sólo de una etapa y, además, todo lo que haces en realidad está siendo muy valorado, puede que estén pensando en un proyecto para ti que te va a entusiasmar. Si estás al inicio de una relación, no seas muy intensa, Capricornio, procura no estar pendiente todo el día de lo que hace tu chico, de si quedáis o si te llama. Espacia un poco las citas, no le veas a diario y tendrá más interés. Mientras, comparte tu tiempo con tus amigos y tu familia, con la gente que te quiere. Te ayudarán ese pasar el bache laboral que te tiene amargadita.

Acuario

Hoy vuelves a sentirte animada porque probablemente has pasado un nubarrón que te estaba preocupando a diario, Acuario. Estás tan contenta, que hoy podrías meter la pata sin querer. Controla un poco esta euforia que sientes y que te hace hablar por los codos, en especial cuando estés con tu pareja. Corres el riesgo de que te venga a la mente un tema que hasta ahora no le has contado y se lo sueltes sin más. No le sentaría bien y menos ahora que está algo más sensible que de costumbre, Acuario. También ten en cuenta esto si te reúnes con los amigos, hoy alguien puede no aceptar una broma de la forma que lo hace a diario. Mide bien tus palabras, no tienes la culpa de su híper sensibilidad, pero seguro que no quieres perder a un amigo.

Piscis

Hoy tu cabecita está hecha un lío, Piscis. Parece que toda la gente que te rodea te es ajena, que a diario no comparten tus opiniones como un tiempo atrás. Has de comprender que cada persona es un mundo y que todos tienen sus propios problemas. Tal vez están pasando por alguna crisis, un bache, o lo que sea y lo que necesitan es precisamente tu apoyo, aunque no les entiendas. En este grupo incluyes también a tu pareja, Piscis. Estás pensando a diario que vuestra relación no marcha como debería y hoy hasta puedes llegar a pensar en cortar con tu chico. Éste no es buen momento para decisiones tan importantes. En lugar de esto haz un ejercicio de memoria y piensa en qué fue lo que te enamoró de él y cómo era al principio vuestra relación. Lo puedes recuperar.