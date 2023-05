Si tu chico se sincera, Aries, correspóndele en la misma medida. Nunca pierdas la capacidad de creer en el amor, Tauro, alguien nuevo aparecerá muy pronto. Vivirás grandes momentos en el trabajo, Géminis, buenas noticias para tu futuro. Si la persona que ha puesto sus ojos en ti no te interesa, Cáncer, no alimentes sus ilusiones. Escucha los consejos que te dan, Leo, pero haz lo que tu intuición te dicte en cada momento. Si tienes pensado volar del nido, Virgo, piensa también en las ventajas que vas a perder. Harás bien en no querer oír a esa persona de tu pasado, Libra, podría acarrearte problemas. Presta atención a las señales, Escorpio, la vida siempre nos da pistas cuando necesitamos un cambio. Buen momento para iniciar una relación, Sagitario, aunque sea algo informal. Se acerca a tu vida alguien muy especial, Capricornio, aparecerá simplemente como un amigo. Necesitas poner un poco de sal y pimienta en tu relación, Acuario, viene siendo demasiado rutinaria. Pon toda tu energía en el tema profesional, Piscis, deja ahora que el amor funcione por inercia.

Aries

Empieza a preparar hoy mismo tu estrategia para avanzar en tu vida profesional, Aries. Esto te dará un aliciente porque verás todo lo que puedes llegar a conseguir si te esfuerzas a diario. Hoy será un día importante en el amor si estás en pareja desde hace relativamente poco. En un momento de sinceridad total, él te hablará de cómo piensa, de sus proyectos para el futuro. Te permitirá conocerle a fondo y sabrás a qué atenerte. Imagínate que él quiera una pareja tradicional, tener hijos pronto, por ejemplo, y que tú estés pensando en algo que no se ajusta, como esperar un poco antes de tener hijos, Aries. Es de agradecer que se sincere y dé este paso, pero si ves que no coincide con lo que tú has deseado a diario, sé tan sincera como él. Se lo merece.

Tauro

Estás de lunes subido, Tauro, y a tu desánimo se une hoy que no te salen las cosas como esperas, claro que la causa-efecto quizá sea a la inversa. Te quedan muchas cosas por hacer a diario y podrías aplicar tu energía a ello, por lo menos te sentirías mejor que adoptando una actitud negativa. Hoy puedes tener que enfrentarte a una situación bastante engorrosa en el trabajo a causa de un conato de discusión con un superior al que no tragas. Mantente digna pero no cedas. Lo que tenga que pasar, pasará igualmente pero no te lo habrás quedado dentro, Tauro. Si hoy tu pareja decide que se acabó, recuerda también que ante todo has de preservar tu dignidad. Y no pierdas la capacidad de creer a diario en el amor. Alguien nuevo aparecerá muy pronto.

Géminis

Te espera hoy un momento magnífico en el trabajo, Géminis. Estás brillando en tu vida profesional a diario y un superior te dará una buena noticia, algo muy positivo y que significa ingresos extra en el futuro. Aunque ahora el dinero no te hace sufrir y has conseguido ahorrar, no es buen momento para lanzarse a compras importantes, como por ejemplo un piso o un coche. Ahora no es bueno tener que pedir más dinero porque a pesar de que estás en esta situación holgada, se te podría complicar a diario el asunto a causa de un préstamo o un hipoteca. Sé prudente y espera un tiempo. Te puede llegar también dinero inesperado, por azar, Géminis. Si es así, guárdalo y no lo malgastes. Tienes hoy que cumplir con la familia, te están esperando, no faltes, eres el alma de la reunión.

Cáncer

Profesionalmente hoy puede llegarte un momento destacado y ser reconocida por algo que has hecho muy bien, Cáncer. Recuerda cuántas veces ansiaste que esto ocurriera y cómo te sentías cuando a diario eran otras personas las que recibían los elogios o el reconocimiento de los superiores. Sin embargo, no te crezcas ni alimentes tu vanidad. Mantén la humildad y disfruta íntimamente de lo que has conseguido pero no alardees de ello. A lo sumo dilo cuando estés entre tus amigos, para ellos será también una alegría. Hoy una de estas personas quiere decirte algo que te interesará. También hay alguien que ha puesto sus ojos en ti, Cáncer, y puede que te interese, pero si no es así no le des largas a diario, no alimentes sus ilusiones si piensas que lo vuestro no tiene futuro.

Leo

Hoy podría salirte la oportunidad que esperabas para cambiar de trabajo, Leo. Las rencillas que mantienes a diario con uno de tus jefes son la causa de que quieras marchar a otra parte. Sin embargo, lo que te proponen tal vez no te permita la estabilidad económica de la que ahora gozas. Es un paso arriesgado, así que no des una respuesta precipitada, pide tiempo y analízalo mejor. Pero piensa que ya anteriormente has tropezado alguna vez y has vuelto a levantarte, Leo, o sea que si quieres correr el riesgo ya sabes lo que puede pasar. Quizá creas que te conviene vivir a diario otras experiencias. Escucha los consejos que te dan, pero haz lo que tu intuición te dicte en cada momento. En el amor, deja ya de desconfiar. Hoy es un día apropiado para adoptar otra actitud.

Virgo

No se te presenta mal el día, Virgo, al contrario, hoy tendrás muchos motivos de satisfacción durante la jornada laboral, más de los que sueles tener a diario. A la salida, procura reunirte con tu gente, con tu familia. Hoy que quizá no tengas otros planes, dedícales algún tiempo y lo agradecerán. Se lo debes y tú también te sentirás mejor. Si estás en la situación de que vives con tus padres y quieres ser independiente, Virgo, hoy sería un buen día para tantear el tema. No seas brusca en tu planteamiento. Pónselo fácil, que no les parezca un abandono. Diles que tendrán noticias tuyas a diario. Y de paso, piensa también en las ventajas que vas a perder, porque seguramente son unas cuantas. Todo tiene sus pros y sus contras. No dejes pasar el día de hoy sin hacerlo.

Libra

Te cuesta mucho enfrentarte los lunes a un exceso de trabajo, Libra, mucha responsabilidad y un montón de cargas, como te pasa hoy. Te las has buscado solita. Has de aprender a delegar a diario y no comerte tú sola el marrón. No por ello serás menos valiosa profesionalmente. Tu mente organizadora es tu mejor tarjeta de presentación, no tienes por qué llevar a cabo personalmente el trabajo hasta el último paso. Apóyate en la gente de tu equipo. Te puedes convertir en una gran líder, emprendedora Libra. Hoy puede reaparecer en tu horizonte una persona del pasado con la que terminaste no muy bien. Puede que quiera darte explicaciones, disculparse, pero no estarás dispuesta a ello, aunque tendrás tus dudas. Haces bien en no quererle oír. No te aportaría nada nuevo o incluso podría acarrearte problemas a diario. ¡Aléjate!

Escorpio

Tendrás hoy un encuentro, o recibirás una llamada, quizá un mensaje, de un antiguo compañero de estudios, Escorpio. Si tú ahora no trabajas en aquello para lo que has estudiado te dará qué pensar. Soñabas con un futuro que no has alcanzado por la vía que hubiese sido lógica. Has de plantearte si estás satisfecha de cómo te han ido a diario las cosas por otro camino. Si la respuesta es negativa, empieza a pensar hoy en serio en variar el rumbo o no podrás ser feliz ni sentirte realizada. La vida siempre nos da pistas cuando estamos necesitando un cambio, intuitiva Escorpio. En el aspecto sentimental, sé menos tímida y empieza a hablar con la persona que te gusta. Él tampoco se atreve a dar el paso. Estas cosas suceden a diario, no las vivas como si fuera algo raro.

Sagitario

Tu trabajo y tu bolsillo están en un buen momento, Sagitario. Hoy tendrás tentaciones de salir de compras quizá para equiparte de cara al verano. Sal con el dinero justo de tu presupuesto y la lista de lo que necesitarás a diario. Recuerda que no es tan importante a donde vayas como lo que hagas y con quien lo hagas. Puedes pasarte un poco, pero sólo para darte un capricho personal, que bien te lo mereces. Hoy alguien te hará una crítica que te molestará, susceptible Sagitario. No lo tomes a la tremenda porque sólo demuestra que esta persona te conoce muy poco. No vale la pena ni argumentarle su error. Empiezas a recuperar la fe en el amor y puede irte muy bien porque es buen momento para iniciar una relación, aunque sea informal. Recuérdalo a diario.

Capricornio

Estás hoy “de lunes”, Capricornio, con los ánimos por los suelos y pensando que en realidad el trabajo que haces a diario es un aburrimiento. Te ayudará mucho ser más positiva y recuperar el gusto por estas tareas que antes te parecían interesantes, piensa en qué aspectos te llenaban y tómalo como un reto, como un juego. También procura restablecer el buen rollo que tenías antes con tus compañeros, que con sus comentarios hacían las horas más cortas. En realidad tienes buenas perspectivas en este terreno, pronto recibirás buenas noticias. En el ámbito sentimental, si estás libre, tu soledad va tocando a su fin, Capricornio. Se acerca a tu vida alguien especial, que aparecerá como un amigo y con quien entablarás una amistad que crecerá a diario. Recuerda que muchas relaciones de largo recorrido empezaron así.

Acuario

Hoy será un lunes nada corriente, Acuario. Seguramente crees que te espera un montón de trabajo y que no podrás con él, pero no es así. No se trata de que tengas pereza de comenzar la semana, es que te sientes algo insegura, a diario tienes pensamientos negativos. No hagas esfuerzos extras porque tu estado anímico podría bajar más todavía. Aprovecha el tiempo de mediodía para tomar algo al sol y procura relajarte. Por la tarde, reúnete con tu pareja y tus amigos para tomar algo y pasar un rato divertido, disfrutando de esos pequeños placeres de la vida que tú sabes apreciar, Acuario. Será un bálsamo para tu estado anímico y también beneficiará a tu pareja. Estáis necesitando un poco de sal y pimienta a diario en vuestra relación, que viene siendo muy rutinaria. Esta salida os irá muy bien.

Piscis

Te ha llegado el momento de brillar de nuevo en tu trabajo, Piscis. Pero no hagas como en el cuento de la lechera, no planifiques anticipadamente otras etapas que aún están por llegar y menos pienses en cómo invertir el dinero que vas a ganar a diario. Hoy agradece al Universo las oportunidades que te da y en correspondencia tiende una mano a quien sabes que la necesita, Piscis. Ahora has de dejar que el amor funcione por inercia porque a diario tienes que poner toda la carne en el asador en el tema profesional, que es el que te dará más satisfacciones a corto plazo. Tampoco pienses más, por ahora, en un negocio que tenías en mente. Has de plantearlo mejor o no funcionará. Tiene algunos fallos que has de resolver y para eso necesitas algo más de tiempo.