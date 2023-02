Si has de dejar hoy colgada a tu gente, Aries, procura compensarles. Organiza tu presupuesto, Tauro, así te llegará el dinero hasta fin de mes. Aunque el día sea complicado, Géminis, tendrás tu recompensa. No te amargues el sábado con algo que no puedes cambiar, Cáncer, deja que todo fluya. Busca una excusa y llama a ese chico que te gusta, Leo, él piensa en ti a diario. Si sabes de un amigo que tiene una situación complicada, Virgo, échale un cable sin que te lo pida. Aunque tus planes se tuerzan, Libra, lo improvisado será mejor que lo que tenías previsto. Apúntate a ese plan que te surgirá, Escorpio, mejorará tu humor y aumentará tu autoestima. Si todavía eres un corazón libre, Sagitario, hoy el destino te tiene reservada una sorpresa. No dejes pasar la oportunidad de conocer mejor a ese chico que te gusta, Capricornio, y menos por miedo al compromiso. Si no tienes más, Acuario, es porque te has conformado. Te vendrán muy bien hoy los planes relajantes, Piscis, necesitas recuperar energía.

Aries

Hoy es posible que te surja un asunto por el que andabas suspirando, Aries, pero esto podría significar una renuncia a algún tema, una salida con la familia, una cena con la pareja, un fin de semana romántico…Eso en lo que has estado pensando a diario y que te hacía ilusión. De hecho, podrías muy bien dejarlo para la semana próxima. Si lo que te surge es algo relacionado con el trabajo, no lo rechaces. Será algo beneficioso de cara al futuro. Pero tendrás que lidiar con los que dejas en la cuneta. Intenta que nadie se lo tome a la tremenda, Aries. Sabes argumentar muy bien y si este talento te sirve a diario para la vida profesional, prueba hoy con la familiar. Déjales contentos y se te facilitarán las cosas. Recuerda también que a tu amor, si se ve afectado, has de compensarle especialmente.

Tauro

Faltan todavía unos días para llegar a fin de mes y hoy te estás dando cuenta de que tus cuentas no cuadran como deberían, Tauro. Precisamente ahora que llega el fin de semana ves que no podrás hacer todo lo que habías previsto a diario. No caigas en la tentación de echar mano de tu tarjeta de crédito, porque la parte negativa que tienen es que a veces no nos damos cuenta de que nos salimos del presupuesto. Cambia los planes por otros más sencillos, busca amigos que quieran compartirlos, que los encontrarás porque vas a ofrecer diversión a buen precio y además lo pasarán mejor que con los planes iniciales. Y tu economía se compensará, Tauro. Podrás llegar al día 28 sin tener que tirar de créditos que también hay que pagarlos y además con intereses. Organiza hoy mismo tu presupuesto diario.

Géminis

Desde hace un tiempo, Géminis, al llegar el sábado te encuentras como desprogramada y algo melancólica. No los vives con la ilusión de antes. Quizá tu sistema de vida diario ha cambiado y hoy añoras la libertad de la que disfrutabas hace un tiempo. Pero esta semana, el sábado, va a ser un día especial y puede que te cambie la perspectiva por completo. Pero no esperes que hoy sea un día fácil, porque quizá será de aquellos complicados, con horas que cuestan de pasar, pero podrás concretar un tema que es súper importante para ti a diario, quizá cerrar un trato, hacer un negocio o realizar una venta espectacular. Te va a dar la vuelta al mal humor acumulado, Géminis. No te agobies, que el trabajo duro siempre tiene su recompensa y la tuya será espectacular. La vida tiene estas sorpresas.

Cáncer

Estás hoy en plena forma física, Cáncer, pero con algún asuntillo en la mente que te lleva a mal traer a diario. No paras de darle vueltas y puede amargarte todo el fin de semana porque se trata de algo a lo que tendrás que enfrentarte el lunes ineludiblemente. Sabes lo que tienes que hacer pero también eres consciente de que esto te puede provocar perder una amistad o la relación con una persona que aprecias. No pienses más en ello durante estos dos días y cuando llegue el momento, lo mejor que puedes hacer es actuar con honestidad, Cáncer. Si la persona no comprende que estás haciendo sólo lo que debes, no te culpes. Este mal rato de hoy se verá compensado dentro de un tiempo. No tenías otra opción. No te amargues a diario por ello, esta experiencia supondrá una buena enseñanza para ti.

Leo

Estás pilladísima por alguien y él no parece darse cuenta, Leo. De hecho no se ha enterado porque a diario le tratas con indiferencia o incluso con una actitud un poco despectiva y no sabes muy bien por qué. Hasta ahora tu objetivo era, precisamente, que no se diera cuenta de que te gusta, pero hoy, con horas libres por delante, desearías que estuviera contigo. Es probable que no se lo hayas contado ni a tu mejor amiga y no quieres recurrir a ella para encontrar un camino para quedar con él. No te queda más que armarte de valor y llamar hoy mismo al interesado, Leo. Si no quieres decírselo tan abiertamente, busca una excusa creíble, proponle que te acompañe a alguna parte. Suele dar buen resultado y en tu caso más, porque este chico piensa en ti a diario.

Virgo

A diario te muestras como una persona generosa, Virgo, pero a veces pecas de despistada.No percibes cuando alguien cerca de ti tiene algún problema, material o de otro tipo. Hoy una persona que conoces muy bien, alguien de confianza, puede estar en un apuro, pero no te lo va a decir porque no desea recurrir a los amigos cuando las cosas no funcionan. Haz un esfuerzo hoy para averiguar de quien se trata y si está en tu mano dale lo que está necesitando. Si se lo ofreces abiertamente lo rechazará, por eso tienes que tomar la iniciativa y sacarle del problema sin que pueda negarse o incluso sin que se entere.Puedes hacerlo, Virgo, tienes mucha mano para estas cosas. Tal vez en el futuro necesites tú de su apoyo, revisa tu horóscopo anual para saber cuándo podrás precisar de ayuda. Presta más atención a diario a lo que sucede a tu alrededor.

Libra

Empieza el fin de semana y quizá hoy te sientas un poco decepcionada porque a veces no todo es tan idílico como lo habíamos imaginado a diario. Esos planes que te ilusionaban no parece que se vayan a cumplir, por lo menos en su totalidad. No te agobies porque a veces es mejor dejarlo todo en manos de la improvisación. Te llevarás menos disgustos y no te sentirás frustrada. Además, suele ocurrir que lo improvisado acaba siendo mejor que lo planificado. Hoy será uno de esos días, Libra. Ve sobre la marcha, sigue lo que te dicta tu instinto, pero no seas negativa y no te amargues porque no puedes hacer lo que habías previsto a diario. Intenta ser feliz y valorar todo lo positivo que te brindará el día. Te sorprenderá comprobar lo bien que puede salir todo.

Escorpio

No estás muy entusiasmada hoy con el fin de semana que tienes por delante, Escorpio. Preferirías seguir con tu vida y tus actividades de diario. Sin embargo, hoy te espera una buena sorpresa que te hará cambiar de idea. Puedes recibir una llamada que te proponga una cita, o una salida. Si esto sucede, estarás tentada de dejarlo correr, de dar alguna excusa y quedarte en casa. No caigas en ese error. Si te proponen un plan, empieza inmediatamente a prepararte, pruébate todo el armario o cómprate alguna prenda nueva que te haga ilusión, arréglate para la ocasión. No te arrepentirás de ello. Te cambiará ese chip con el que te has levantado hoy y mejorará tu humor, que deja bastante que desear en estos días, Escorpio. Procura cuidar al máximo tu arreglo personal a diario y te sentirás mejor, con la autoestima más alta.

Sagitario

El día hoy empezará maravillosamente, Sagitario, pero podría torcerse por un comentario desafortunado o por una diferencia de opinión sobre a dónde ir con la familia o con la pareja, incluso con los amigos. Es cuestión de suerte que tu comentario sea ofensivo o no. Es lo que tienen los días festivos, a veces resultan ser un arma de doble filo. A diario, durante la semana, no tienes demasiado tiempo para los tuyos y los días pasan rápidos, pero cuando hay muchas horas libres por delante, para estar juntos, ahí es donde empiezan a ponerse de relieve las diferencias de gustos o de carácter. Esto es normal, pasa hasta en las mejores familias, pero tienes que procurar que si hoy se produce un conato de discusión no vaya a más. Frénalo y, si es necesario, cede, Sagitario. En cambio, en el ámbito sentimental, si eres un corazón libre, el destino te puede tener reservada una buena sorpresa. ¿Quieres saber cómo te irá en el amor? Revisa el ranking de signos para conocer tu posible estado sentimental.

Capricornio

Tienes hoy ante ti un día fantástico, en el que podrás disfrutar de las personas que más aprecias y también de la que más te atrae, Capricornio. Esta persona a la que has estado tirando los trastos a diario de una forma velada desde hace tiempo. Al final ha sucumbido, pero ahora parece que eres tú quien está poco receptiva a las muestras de cariño. Es como si hubieses cogido miedo al compromiso. Olvídate de eso porque el compromiso sólo existe en tu mente. Es una cuestión de empezar a conocerse a diario. Déjate querer, valora lo que te ofrecen y no te muestres tan sosa, Capricornio, sobre todo porque le dejarás desconcertado. Ésta no es tu forma de ser, no des otra imagen que no te corresponde. Hoy es un día inmejorable para iniciar una relación que puede ser muy satisfactoria.

Acuario

No te sientes a diario a esperar que te lo traigan todo hecho, Acuario. Esto no funciona así. El que algo quiere, algo le cuesta. Lo más recomendable cuando se quiere algo es esforzarse al máximo para conseguirlo. Con una actitud positiva estás ayudando al destino a que lo que estás deseando se cumpla. Hoy piensa bien en tu situación y te darás cuenta de que si no tienes más es porque te has conformado. Haz hoy tus planes para el lunes. Te conviene mucho tener las cosas claras y los discursos previstos a diario. No eres muy de improvisar, Acuario, y será mejor que lo tengas preparado. Pero disfruta también del descanso en estos días, te irá bien para afrontar lo que viene. La persona que tienes al lado puede darte buenos consejos porque tiene muy buen criterio.

Piscis

Te vendrá muy bien hoy, Piscis, una salida relajante con tu pareja, si la tienes, o con los amigos de carácter más tranquilo. También puedes optar por planes caseros, una comida que te apetezca con personas agradables, cenitas con velas, incluso “pelis” y palomitas. Esas cosas que no puedes hacer a diario por falta de tiempo. Aunque de entrada parezca un poco soso, es un gran plan. No por salir mucho te diviertes más. Estás en un momento que necesitas acumular más energía para afrontar la semana de trabajo que te llegará, Piscis. Además, según con quien compartas hoy esta tranquilidad puede surgir un amor de esos que están solapados pero que cuando se destapan son de los más apasionados. Convéncete de que los mejores planes a diario son los que más te llenan emocionalmente y este fin de semana no ha de ser una excepción.