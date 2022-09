Deberías aceptar la propuesta de ese chico que te ronda, Aries, será muy positiva. Tu fuerza interior crece, Tauro, lo notarás dentro de unos días. Quizá estás obsesionada con alguien que no te conviene, Géminis, haz caso a tus amigos. Puedes encontrar hoy el lugar ideal para crear tu hogar, Cáncer, dedica tiempo a buscarlo. Buen día para los negocios y las ventas, Leo, estás en racha. No te fijes sólo en las apariencias o la estética, Virgo, valora a las personas por otros parámetros. Acepta que tus cosas marchan bien o mejor que bien, Libra, no te amargues por tonterías. El amor irrumpirá hoy en tu vida, Escorpio, alguien te causará un gran impacto. Vuelves a sentirte positiva, Sagitario, esto te ayudará a avanzar rápidamente. No te alteres si tus planes hoy no se cumplen, Capricornio, recuerda que todo ocurre por algo. No intervengas en ningún conflicto, Acuario, acabarías pagando tú los platos rotos. Prepara ya tu fin de semana, Piscis, puede ser uno de los mejores en mucho tiempo.

Aries

No puedes pasar del día de hoy, Aries, sin hacerte el firme propósito de esforzarte y evitar dejarte dominar por esos temores absurdos que a diario ya han condicionado negativamente algunas cosas buenas de tu vida. No dejes pasar ya más tiempo sin lanzarte a probar suerte con esa idea que tienes en mente. Ahora confluyen las circunstancias perfectas para que te lances a realizar ese proyecto, pero no las estás aprovechando. En el amor estás con sentimientos contradictorios, te gustaría probar con una persona nueva pero sigues colgada de una historia del pasado. La soledad ahora no te beneficia, nostálgica Aries. Hoy deberías aceptar la propuesta de esta persona que te anda rondando a diario. Y si llevas tiempo en pareja, es momento de pensar en una salida este mismo fin de semana. Será de lo más romántico.

Tauro

Dale hoy más importancia a lo que vas logrando en la vida, Tauro, y no esperes a que sean los demás quienes lo reconozcan. La primera que tiene que valorar las cosas buenas que te ocurren eres tú. Has de sentirte satisfecha contigo misma a diario. Tampoco envidies la buena suerte de otras personas. Alégrate de los éxitos de la gente que te rodea. Levanta el ánimo porque estás de suerte. Estás empezando a tener a diario una gran fuerza interior que te irá bien para remontar una etapa un poco complicada, Tauro. La notarás en toda su intensidad dentro de unos días. En el amor, hoy tienes la oportunidad de ser feliz con alguien que está entrando en tu vida. No dejes que tus inseguridades te cierren a puerta a la posibilidad de ser feliz.

Géminis

Si hoy, versátil Géminis, uno de tus jefes te hace un comentario halagador sobre tu trabajo, alégrate porque no se quedará en simples palabras, sino que tendrá consecuencias muy positivas a diario en tu futuro. Hoy toca esforzarte al máximo, aunque quizá te sientas un poco cansada ya y con ganas de pillar el fin de semana, pero tienes oportunidades ante ti que no has de desaprovechar. Toma un buen desayuno y haz ejercicio antes de incorporarte al trabajo, ve caminando si hace falta. Te sentirás mucho mejor. Despierta ese espíritu de lucha que llevas en tu interior, Géminis, vale la pena que ahora lo manifiestes a diario. Si estás atravesando momentos complicados en el terreno sentimental, busca consejo en tus amigos. Desahógate con ellos y escucha bien hoy lo que tienen que decirte. Tal vez estás obsesionada con alguien que no te conviene.

Cáncer

Si estás buscando un lugar donde instalar definitivamente tu hogar, Cáncer, es probable que hoy descubras el lugar exacto donde quieres vivir a diario. Si no fuera así, destina parte de tu tiempo este fin de semana en recorrer los barrios y los parajes donde te gustaría tener tu piso o tu casa. Vas a encontrar lo que estás buscando y te dará una enorme satisfacción. Como se trata de algo importante, tampoco está de más que hoy pidas consejo a una persona de tu familia que tiene mucho criterio, porque te orientará bien. Luego, claro, tendrás que negociar con la inmobiliaria, con el dueño, con el banco, pero si tú lo tienes claro conseguirás financiarlo a medida de tus posibilidades, tenaz Cáncer. Haz partícipe a tu pareja a diario de todos estos movimientos, sobre todo si pensáis instalar allí vuestro nido de amor.

Leo

Maravillosa jornada hoy en lo que se refiere al tema profesional y también tendrás muy bien aspectados los negocios, que a ti se te dan tan bien, Leo. Si a diario estás al frente de un comercio hoy haréis una caja excelente. También es un buen día para vender alguna pertenencia de la que te quieres deshacer, como tu viejo automóvil, la moto o el frigorífico. Encontrarás comprador y te pagarán un buen precio. Si a lo largo del día te piden que realices un trabajo que no es de tu especialidad, di tranquilamente que no. No te responsabilices a diario de cosas que no dominas y que te causarán ansiedad, además de no poder resolverlas adecuadamente, Leo. Hoy te conviene darle prioridad a tu relación de pareja. Últimamente no has estado muy presente. Compénsale de algún modo durante este fin de semana que ahora empieza.

Virgo

Si las cosas no te están saliendo como tú quieres, Virgo, quizá es porque no estás tomando a diario las decisiones correctas. Abre bien hoy los ojos o se te escaparán las oportunidades. Estás en un buen momento para poner en marcha un tema al que llevas mucho tiempo dando vueltas. Hazlo porque te puede reportar buenos beneficios más adelante. Y no dejes que tu relación sentimental te haga dejar de lado asuntos de trabajo o de negocios que te interesan mucho. Has dejado ya escapar algún tren, procura evitarlo de hoy en adelante. Te interesa también valorar a la gente a diario por lo que guarda en su interior más que por su aspecto físico. Te han metido varios goles por fijarte sólo en las apariencias o en la estética, Virgo. No dejes que te vuelva a suceder.

Libra

Estás en una etapa en que la vida te sonríe, Libra. Aunque no sea la situación perfecta, pasas a diario por momentos positivos que te llevarán a un futuro muy prometedor. Además tienes la capacidad de hacerte con el control de lo que sucede a tu alrededor y esto te proporciona beneficios. Valóralo hoy. No eches cuentas de las posibles complicaciones de diario, que también las hay, considéralo un hecho normal. Acepta que las cosas marchan bien y no te quejes por pequeñeces. No ambiciones de forma inmediata cosas que llevan tiempo conseguir. Si hoy te llega una propuesta de trabajo o te citan para una entrevista no dudes en aceptar, aunque te pille de improviso. Será un paso más en tu progreso, Libra. En el amor, recuerda hoy que además de la pasión, también hay otros aspectos igualmente necesarios.

Escorpio

Hoy será un día de sorpresas, Escorpio, prepárate para afrontar situaciones inesperadas, muchas de ellas positivas pero que te dejarán igualmente desconcertada. Te espera una experiencia de vida muy interesante si la sabes valorar y disfrutar. Se abre ante ti un camino nuevo y deberías explorarlo a diario. No te eches para atrás. Siempre es positivo descubrir cosas nuevas, explorar en terreno desconocido y experimentar a diario nuevas emociones. Aprenderás muchísimo de ello y ganarás una gran experiencia. Si hoy te llega un dinerito con el que no contabas, guárdalo para hacer un viajecito en el futuro porque lo estás necesitando. El amor llegará hoy a tu vida como un rayo, Escorpio. Conoces ya a tu pretendiente pero no le habías prestado atención. Hoy te sorprenderá y no podrás evitar quedar impactada. Desearás pasar mucho tiempo junto a él.

Sagitario

Estás en un buen momento de tu vida, Sagitario, y tienes el don de sobreponerte a diario a cualquier situación, pero parecía últimamente las fuerzas te habían abandonado. Hoy experimentarás un gran cambio en tu forma de interpretar ciertas situaciones. Volverán a ti los pensamientos positivos que te animan a seguir adelante por complicado que sea el camino. También te ayudará el consejo que te dará una persona que te hará dar cuenta de que en realidad eres muy afortunada por todo lo que tienes y todo lo que te rodea . Si hoy te vienen a la mente ciertos recuerdos del pasado, de momentos que viviste junto a una persona muy especial, no lo consideres de entrada algo negativo, nostálgica Sagitario. No sería bueno quedarte anclada en ese recuerdo pero revivir puntualmente situaciones positivas te ayudará a avanzar.

Capricornio

Algún contratiempo en el trabajo retrasará tus planes para hoy, Capricornio. Tal vez no consigas salir a la hora o tengas que dedicar el tiempo de descanso a resolver un asunto que te incordia a diario. Tómalo con filosofía porque de otro modo lo único que conseguirás es ponerte de mal humor. Vigila hoy muy bien todas tus pertenencias porque corres riesgo de que los amigos de lo ajeno te hagan alguna trastada. También revisa todas las cuentas de los establecimientos a donde vayas porque es fácil que te quieran cobrar de más. En el terreno amoroso, si en estos momentos estás en pareja, no estés esperando a diario que tu chico tenga algún detalle contigo. Quizá es demasiado esperar que constantemente te sorprenda, Capricornio. Y también tendrías que plantearte tener tú de vez en cuando un detalle con él.

Acuario

Si hoy te ves sobrepasada en el trabajo, Acuario, en lugar de ponerte de mal humor y darte a los demonios, intentando cumplir con lo que te han encargado, reconoce con toda humildad que no llegas a tanto. Tus superiores probablemente reconocerán que tienes más carga a diario de la que puedes asumir. Lo importante es que no pierdas el tiempo y que sigas haciendo las cosas bien, perfectamente, tal como vienes haciendo a diario. Si te enteras hoy de que existe en tu entorno un conflicto familiar, no intervengas por nada. En esta ocasión es mejor dejar pasar el tiempo, que siempre acaba poniendo las cosas en su lugar. A nivel sentimental, Acuario, esta noche puedes coincidir con la persona que te gusta. Aprovecha para darle a entender tus buenas vibraciones, es un buen día para ello.

Piscis

Aprovecha que hoy todo está en calma en el ámbito laboral, Piscis, y no veas problemas donde no los hay. Disfruta del día trabajando a un ritmo más pausado, relájate y alégrate de no tener que tomar decisiones importantes a lo largo de la jornada. Muy pronto la vida puede sorprenderte con algo que has deseado a diario durante mucho tiempo y que estabas considerando ya como un imposible. Levanta el ánimo y prepara tu fin de semana, que puede ser uno de los mejores en mucho tiempo. En el amor, Piscis, si crees que quien está ahora a tu lado reúne muchas condiciones para afianzar la relación, no dejes de proponérselo. No te quedes esperando a diario un príncipe azul, un ideal que no existe porque nadie es perfecto y porque todos los príncipes azules acaban destiñendo.