Decídete a aventurarte, Aries, si tardas en decidirte podrías dejar pasar una gran oportunidad. Haz lo que realmente sientes, Tauro, no pidas consejo ni mucho menos permiso. Te espera un día excelente en el amor, Géminis, y una jornada súper positiva en el aspecto profesional. Aprende a decir “no”, Cáncer, no supedites tus planes o tus deseos a la voluntad de otros. Con tu buen rollo, Leo, impresionarás hoy a alguien que tiene muchas afinidades contigo. Decídete de una vez sobre tu relación, Virgo, no tengas más en vilo a tu chico. Muestra más seguridad en ti misma, Libra, no dejes que ciertos comentarios te amarguen. Hoy conocerás a alguien muy especial, Escorpio, muestra una actitud positiva. Te estás sintiendo inferior a otras personas, Sagitario, es tu mente quien te hace la jugarreta. Tu sensualidad está en su apogeo, Capricornio, te salen pretendientes hasta de debajo las piedras. Si al chico del que te has pillado le gusta otra, Acuario, olvídale ya, seguramente le gustáis las dos. Buen momento para volver a amar, Piscis, no te sientas insegura porque seguro que acertarás.

Aries

Tendrás hoy ante ti una gran oportunidad, Aries, pero te asusta lanzarte hacia lo desconocido. Es verdad que si aceptas correrás un riesgo pero también te compensará a diario el valor que le estás echando. Está en tu mano poder hacer ahora cosas que siempre habías deseado. No es momento para tener miedo de aventurarse. No te quedes pensando y calibrando qué puede pasar porque esta opción puede quedar fuera de tu alcance en un abrir y cerrar de ojos. Hoy te enterarás de que alguien de tu alrededor tiene información que tú necesitas saber sobre una persona que te interesa mucho. Juega bien tus carta, Aries, y te enterarás de algo que te dejará muy sorprendida. No te quedes con las dudas si sabes donde encontrar la solución. Claro que en la vida puede pasarte de todo a diario, pero también cosas buenas, incluso excelentes.

Tauro

Si te estás frenando en un tema que te atrae por miedo a que te cause una pérdida económica, Tauro, te estás equivocando. Sólo tienes que dar a diario los pasos pertinentes y por orden, no empezar la casa por el tejado. Por eso, si hoy te ofrecen un trato que parece interesante, empieza a considerarlo seriamente y a valorar la oferta. Sólo tú tienes la capacidad de decidir. En el amor, si estás hoy indecisa sobre lo que has de hacer porque una persona nueva ha entrado en tu vida con un ímpetu que no esperabas, Tauro, no pidas consejo ni mucho menos permiso para hacer lo que realmente sientes. Escucha a diario a tu voz interior, que te guiará mejor que nadie por el camino acertado. Nadie te asegura que sea un amor para toda la vida pero puedes vivir una etapa maravillosa.

Géminis

Gran día en el terreno profesional, Géminis. Tendrás hoy la sensación de que has acertado de lleno al elegir tu carrera y tu trabajo. Este pensamiento tan positivo puede ayudarte a subir todavía más peldaños. No caigas ahora en la inseguridad y en preguntarte si serás capaz de afrontar los retos que te esperan a diario. El primero puede llegarte hoy mismo y no te dará tiempo ni a pensártelo. Quizá tengas que liderar un grupo o sustituir a un jefe que se ha puesto enfermo. Los buenos resultados que conseguirás a diario son la respuesta. Después de esto alguien de relieve en tu empresa vendrá a pedirte consejo. En el terreno sentimental, Géminis, tienes a alguien súper coladito por ti y quizá hoy mismo te proponga quedar. También para el amor será un día excelente, sólo tienes que aprovecharlo.

Cáncer

Tienes una cualidad que hace que todos prefieran trabajar contigo, Cáncer, y es que nunca tienes un “no” para nadie. Esto te hace estar muy solicitada, en ocasiones demasiado. Como por suerte puedes elegir, has de empezar a seleccionar a diario lo que más te conviene. Que esta sobrecarga de trabajo no te haga sentir ansiosa porque tu salud acabaría resintiéndose. Valora lo que te interesa más, que no siempre es lo mejor pagado, y deja el resto. Hoy pueden proponerte algo para este fin de semana, pero ya tienes planes con tu chico o con los amigos. Aprende a decir que “no”. Al principio te costará, Cáncer, pero cuando veas los resultados positivos que ello comporta a diario, lo dirás más a menudo. No vivas sólo para trabajar, que la vida es demasiado bonita como para perdérsela.

Leo

Empieza hoy a mirar las posibilidades reales que tienes de encontrar una ocupación que te permita ser tu propio jefe, Leo, más libre e independiente. Claro que, como todo tiene su contrapartida, también has de contar con que tendrás que esforzarte mucho a diario y estar ahí a las duras y a las maduras. Pero anímate porque estás en un buen momento para iniciar un negocio o participar en algún proyecto creativo, los astros protegen estos aspectos y las inversiones . Es posible que te ofrezcan hoy asistir a un concierto o a una actuación musical. Lo pasarás en grande, pero esto no será lo mejor de la noche. En esta salida puedes encontrar a alguien con tantas afinidades contigo que te parecerá imposible, Leo. Además él se contagiará de tu buen rollo y lograrás impresionarle. Te hará feliz a diario.

Virgo

Por fin empiezas hoy a relajarte, Virgo, y te estás librando de esas tensiones que te tenían en un sinvivir a diario. Ahora te sientes mucho más centrada y con las ideas más claras sobre lo que quieres conseguir. Disponte a asumir también mayor responsabilidad en el terreno profesional porque será una actitud que te propiciará un futuro espléndido. Hoy tendrás un día muy provechoso y hasta puede que te feliciten por ello. Procura mantener ese nivel a diario y subirás muchos puntos a los ojos de tus superiores. En el amor, Virgo, ya va siendo hora de que pienses en formalizar tu relación. Te has tomado el tiempo suficiente para saber si te interesa o no. Posiblemente él ya te lo ha propuesto. No dejes que siga esperando por ti y decídete de una vez, no le tengas más en vilo.

Libra

Estás en una etapa fantástica de tu vida, Libra, pero no eres del todo consciente de lo bien encaminado que va todo a diario, dirigiéndote hacia un futuro muy prometedor. Sería muy importante que hoy te dieras cuenta porque podrías disfrutar de estos momentos en que el éxito te sonríe. Quizá influye la opinión equivocada de alguna gente de tu alrededor, que de buena fe o no tanto te van dando gratis a diario sus opiniones tan desacertadas. Haz el favor de mostrar más personalidad y no dejes que estos comentarios te amarguen este dulce momento. Ten más seguridad en ti misma y en lo que decides. En el ámbito sentimental, hoy dale una sorpresa a tu pareja y haz una reserva en algún hotel con encanto para el próximo fin de semana o para el puente que se avecina.

Escorpio

Te hará falta hoy recordar algunos conocimientos sobre tu profesión que casi tenías olvidados. Escorpio. No te desesperes porque echando mano de internet lo tienes fácil, ahí encontrarás todo lo que te haga falta. De paso, si tienes cerca de alguien con experiencia aprovecha para aprender, seguro que esta persona sabe cómo resolver la situación. Pero no dejes de investigar sobre el tema por tu cuenta a diario. Hazlo, porque puedes lograr cosas extraordinarias. Procura mantener el buen ánimo porque te irá bien profesionalmente y porque hoy, a la salida del trabajo, tendrás ocasión de conocer a una persona muy especial en una reunión de amigos. Podría convertirse en el amor de tu vida, Escorpio, pero sólo le atraerás si tienes la actitud positiva que sueles mostrar normalmente a diario. En tus manos está aprovechar esta oportunidad.

Sagitario

Aunque hoy te hayas levantado con un humor de perros, Sagitario, mantén alta la moral. Piensa que es ya el último día laborable y que te espera un fantástico fin de semana. Si todavía no tienes planes para el sábado y el domingo es el momento de hacerlos. Anímate, porque no puedes ir al curro con este humor y menos si estás de cara al público o has de tratar directamente con la gente. La mala cara nunca funciona bien, ni entre los clientes ni entre los colegas. Tu ánimo ha bajado a ras de suelo porque a diario te estás sintiendo por debajo de otras personas de ese entorno. Eso dista mucho de la realidad, Sagitario. Tu mente te está jugando una mala pasada. Presta más atención a tu voz interior, porque últimamente no le haces caso y esto te está perjudicando a diario.

Capricornio

Tienes hoy, Capricornio, la posibilidad de hacer un cambio que resultará muy positivo en tu vida a diario. Y es precisamente ahora, cuando las cosas te van de cara cuando tú empiezas a tener un miedo inexplicable y te llenas de dudas. Puedes estar segura de que con esto tu vida mejorará porque las nuevas oportunidades siempre suponen un reto y esto hará tu existencia mucho más interesante. Además, es necesario aprender a afrontar las situaciones a diario y si algo no sale tan bien como esperabas, saber levantarte del tropiezo. En el terreno sentimental, Capricornio, estás viviendo una apasionada etapa. Tu sensualidad está en su máximo apogeo y esto lo notas porque te salen pretendientes hasta de debajo las piedras. Hoy te espera una velada que empezará de un modo muy romántico para culminar en un volcán de pasión.

Acuario

Cuando piensas que la vida no te compensa como te mereces, Acuario, estás en una creencia errónea. Que de vez en cuando aparezca algún obstáculo forma parte del curso normal de la existencia. Tus problemas no son graves, eres tú quien los está valorando desde una perspectiva equivocada. Saca hoy a flote tu espíritu apasionado y luchador. Si andas preocupada a diario por tu economía y estás deseando liquidar una deuda, antes de ir al banco para solicitar un préstamo, recurre a la familia. Eso sí, ponles fecha de devolución y cúmplela. También andas hoy alicaída porque la persona de quien te has pillado da claras muestras a diario de que le gusta otra chica. No te mortifiques más y pasa página. Procura olvidar, Acuario, distraerte y fijarte en alguien que no tenga tanta aceptación. De todas formas, mejor así, porque este chico es un picaflor.

Piscis

Si hoy alguien te molesta o te suelta una impertinencia, Piscis, no te cortes y ponle en su sitio. Se acabó eso de aguantarlo todo a diario. A veces hay que reaccionar ante ciertas actitudes verbalmente agresivas. Si en lugar de callarte le respondes con inteligencia y respeto, le dejarás tan descolocado que no volverá a meterse contigo. No es la primera vez que esta persona se aprovecha de tu buen carácter y de tu educación. No te lances hoy, casi a fin de mes, a comprar todo lo bonito que veas. Frénate un poco y si no tienes un presupuesto organizado hazlo antes de salir a la calle. En el ámbito sentimental, Piscis, estás en un momento excelente para volver a amar. Quizá has conocido a alguien o estás a punto de hacerlo. Supera esta inseguridad que te invade a diario porque seguro que serás feliz.