Te conviene relacionarte más con tus compañeros de trabajo, Aries, sal esta noche con ellos. Muestra tus desacuerdos sin ira, Tauro, el problema son las formas. A la gente que se mete en la vida de los demás, Géminis, ni caso. Admite tus puntos débiles, Cáncer, no te hagas la fuerte porque eso no resuelve ningún problema. Ese amor que acabas de descubrir, Leo, tiene la base para ser una unión de largo recorrido. Buen día para las grandes compras y las inversiones, Virgo, puedes encontrar un verdadero chollo. Hoy comprobarás, Libra que con tu pareja formáis un gran equipo. Utiliza la inspiración, Escorpio, te servirá para hacer un enfoque más creativo de la vida. Presta atención, Sagitario, muchas señales te muestran el camino a seguir para alcanzar tu meta. Esfuérzate por salir del bache que atraviesas, Capricornio, o se te pueden escapar algunas oportunidades. En este comienzo de fin de semana, Acuario, te sentará bien olvidarte por unas horas de todos los problemas. Planifica a diario tus actividades de la jornada, Piscis, te conviene poner un poco de orden en tu vida.

Aries

Tal vez tú, Aries, hoy no estés tan contenta como deberías aunque empiece ya el fin de semana. Aléjate de ese mal talante que tienes desde la mañana porque hoy, precisamente, te puede llegar una buena oportunidad laboral. Puede que hagas una venta importante, o que alguien que se relaciona contigo a diario te haga una oferta irrenunciable. Es un buen día también para cerrar tratos y negocios. Si finalmente te animas y decides salir de fiesta, Aries, entre la gente de tu círculo social puedes encontrar posibles socios para un tema que te interesa mucho. Te conviene relacionarte más a diario con tus compañeros de trabajo. Invítales a salir esta noche o a cenar en tu casa. Conversar con ellos te será muy útil para tu progreso personal, además integrarás a tu pareja en este círculo.

Tauro

Algo de tu entorno alterará tu tranquilidad hoy, Tauro, y tu primer impulso será armar la marimorena. Mantén a raya este pronto que viene dándote a diario porque no te favorece en absoluto. Si no intentas reprimirlo te hará quedar mal delante de otras personas que se llevarían una opinión muy equivocada sobre ti. Ten paciencia o muestra tu desacuerdo pero sin ira, porque el problema son las formas. Si eres un corazón libre, Tauro, estás pasando ahora una racha propicia para conocer a alguien que llene a diario de amor tu existencia, pero no parece que te gusten las opciones que la vida te va poniendo delante. Recuerda que la perfección no existe pero que tienes oportunidades que se acercan bastante a esa perfección que buscas. Hoy todo puede dar un giro a tu favor.

Géminis

Andas hoy, Géminis bastante estresada por el exceso de trabajo que has asumido a diario y que te impide disfrutar de otras cosas. Además, estás sufriendo todo el día para poder cumplir con los múltiples compromisos que adquieres a diario y empiezas a verlo como una carga. Hoy, principio del fin de semana, te darás cuenta de que sólo piensas en el lunes y en cómo vas a resolverlo todo. Olvídate de eso y relájate, Géminis, por lo menos te reincorporarás con más ánimos. Hoy, que no estás del mejor humor, alguien te hará un comentario que no te sentará nada bien. No hagas caso, ya sabes que a la gente les gusta meterse a diario en la vida de los demás. Céntrate en el amor, que hoy está muy bien aspectado por los astros.

Cáncer

Si hoy sientes que no estás en tu mejor momento, Cáncer, es a causa de lo que tienes en la cabecita. Tu gran capacidad para intuir a diario cuando alguien de tu entorno está pasando por un problema y darle apoyo de todo tipo, no la practicas contigo misma. Te olvidas de poner en práctica los consejos que das a otros. Hoy te vendrá a la mente un consejo muy importante que le pediste a una persona a la que respetas mucho y que en su momento echaste en saco roto. Te habría ayudado a salir de esa situación que ahora te tiene agobiada, Cáncer. Quizá todavía estés a tiempo. Busca apoyo y comprensión entre la gente de tu entorno, y a diario no te hagas la fuerte porque eso no resuelve ningún problema. Admite tus puntos débiles.

Leo

Llevas unos días, Leo, con la mente totalmente ocupada, con tu tiempo programado, no te das respiro ni te concedes un momento de descanso. Esto a diario te hace ser poco realista porque no te paras a pensar. Hoy tendrías que poner los pies en la tierra y echar un vistazo a tu alrededor. Hoy mismo alguien te dará un buen consejo relacionado con esto mismo. Hazle caso y síguelo. Estás en el buen camino, pero tienes que adoptar algunas medidas que te permitan avanzar más a diario o llegarás tarde a lo que te has propuesto, Leo. En el terreno sentimental, ese amor que acabas de descubrir es muy complementario contigo, quizá no sea una relación muy pasional pero sí que es de grandes valores humanos. Es decir, tiene la base para ser una unión de largo recorrido.

Virgo

Estás en un momento óptimo para ganar dinero, Virgo, para incrementar tus ingresos a diario. Eres un hormiguita y estás entrando en un ciclo muy positivo para tu economía, aunque no se trata sólo de ahorrar. Hoy es un buen día para las grandes compras y las inversiones, un coche, una moto, dar la entrada de un piso… o por lo menos, si tienes intención de comprar vivienda, empieza a realizar gestiones, mira las ofertas online. Puedes encontrar hoy un verdadero chollo. Aunque tengas pareja, busca también tiempo a diario para compartir con tus amigos, con los que te sientes feliz y relajada, virgo. Si tu pareja lo desea, no tienes por qué excluirle de estos encuentros. Queda hoy mismo para cenar con el grupo y con tu amor. Como comienzo del fin de semana os sentará bien a todos.

Libra

Hoy el amor está muy bien aspectado para las nativas de Libra. Si no has encontrado todavía esa persona especial que te haga vibrar a diario, hoy puedes conocer a alguien. Pero quizá te entre este miedo absurdo a no dar la talla. A veces te parece que los demás son más que tú, pero eso sólo está en tu imaginación, así que sácate esa idea de la cabeza y si te gusta esta persona pon toda la carne en el asador. Si tienes ya pareja, Libra, por una situación que viviréis hoy, te darás cuenta de que con esta persona formas un gran equipo y de que juntos podréis superar a diario cualquier obstáculo que os encontréis en la vida. Estás en un momento excelente. Deberías valorarlo más y agradecer al Universo lo que te ofrece.

Escorpio

Te espera hoy un buen día, Escorpio, pero la condición indispensable es que seas capaz de ver todo lo bueno que hay en tu vida y a tu alrededor a diario. Quizá tengas que hacer algún cambio en tu forma de valorar las cosas. Es un buen momento para hacerte este planteamiento porque hoy tienes la mente abierta, tienes mucha inspiración que te servirá para hacer un enfoque más creativo de la vida y, en especial, para en el ámbito profesional si te dedicas a algo relacionado con el arte. Es un buen día para reflexionar en un lugar relajado, como por ejemplo frente al mar o ante una puesta de sol, romántica Escorpio. Serán fuente de inspiración. El capítulo ‘”compras” que tenías previsto para hoy, mejor déjalo aparcado hasta mañana porque hoy podrían darte gato por liebre. Consulta tu horóscopo de la suerte de cara al fin de semana.

Sagitario

Eres como una esponja, Sagitario, a diario andas absorbiendo todo lo que la vida te pone delante como una enseñanza y esto es un valor incalculable, que unido a tu intuición, te hacen ser única. Hoy, precisamente, se presenta un día en el que podrás aprender mucho de ciertas situaciones que vivirás y de tu relación con otras personas. Será una gran experiencia a la que sabrás sacar partido más adelante, cuando sea conveniente. Hoy también es buen momento para iniciar esta aventura que estás deseando emprender, intuitiva Sagitario. Tienes las ideas claras y lo único que te falta es saber cómo llevarlo a cabo. Si prestas atención te darás cuenta de que a diario muchas señales te muestran el camino a seguir para alcanzar tu meta. No te importe caerte, te levantarás más fuerte y podrás seguir luchando por tu objetivo. Revisa el horóscopo anual de tu signo,

Capricornio

Llevas desde ayer, Capricornio, pasando por un pequeño bache que te lo hace ver todo negro. Esfuérzate por salir de este estado que te puede arruinar una semana magnífica y el fin de semana que se avecina. Te preocupan a diario ciertas cosas de trabajo y esto afecta a todo lo demás en tu vida, incluso a tu relación sentimental. Te invade una sensación de vacío que te hace creer que tu pareja no te presta suficiente atención a diario, aunque posiblemente no sea así. Y si estás todavía libre, estás en un buen momento para el amor, que puede traerte a alguien especial, Capricornio, pero tu estado de ánimo no te dejará apreciar la oportunidad que supone. No dejes que esta oportunidad se te escape de las manos por este bajón tuyo o más adelante lo lamentarás.

Acuario

Sigues hoy con tu tendencia a tomarte la vida a diario demasiado en serio, Acuario. No es que tengas que ser una irresponsable, pero reconoce que a veces haces una montaña con un granito de arena. Esto te hace estar de mal humor con demasiada frecuencia. Aprovechando que es viernes, hoy te iría de fábula romper esta rutina de seriedad y hacer algo en plan locura. Te conviene divertirte sin más a diario, reírte, disfrutar… y hoy, por lo menos, en ese comienzo de fin de semana, olvidarte por unas horas de todos los problemas. Quien mejor te puede secundar es tu amiga de confianza, esa persona a quien le cuentas todo, Acuario. En el amor, también hoy es un buen día para dar un paso adelante en la relación de pareja, sin pensarlo más, porque ya toca.

Piscis

Acostúmbrate a planificar a diario todo lo que piensas hacer durante la jornada, detallista Piscis, para saber el tiempo que te ocupará cada cosa y no llegar a la noche sobrecargada de trabajo o con cosas por terminar. Te conviene poner un poco de orden en tu vida, prueba hoy a empezar con este tema. Últimamente te cuesta concentrarte y esto es el origen de la falta de planificación. Olvida ya las situaciones del pasado, Piscis, deja de pensar en los errores que cometiste, porque también es esto lo que te altera la concentración a diario. Lo has superado con tu propio esfuerzo y has de olvidarlo por completo. Estás en un buen momento para conseguir lo que te propones, aprovéchalo. Si logras apartar esos fantasmas de tu mente, hoy pasarás un día muy feliz junto a la persona que quieres.