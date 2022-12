No te comprometas si no estás segura de poder cumplir, Aries, aunque te presionen. Cuando alguien te cuenta sus problemas, Tauro, quizá no busca un consejo, sino sólo que le escuches. Estás algo desmotivada en tu relación sentimental, Géminis, pero sin razón alguna. Presta atención a tus sueños, Cáncer, pueden llevar mensajes ocultos. Prepara una salida romántica con tu chico, Leo, aprovecha bien este próximo puente. Jornada fantástica, Virgo, valora positivamente los acontecimientos que se producen en tu vida. Si piensas que ese chico con quien sales no es trigo limpio, Libra, averigua que hay de cierto en ello. Dale un poco más de cancha a tu pareja, Escorpio, y tómate tú también un respiro. Nunca más hagas caso de cotilleos, Sagitario, ni contribuyas a que se propaguen. Si crees que el chico que te gusta no se está enterando, Capricornio, sé más directa y llámale. Céntrate más en el presente, Acuario, hazte el propósito de no cometer los errores del pasado. No te impongas seguir en una relación desgastada, Piscis, así no evitarás que las cosas se compliquen.

Aries

Hoy, aunque te sientas presionada por tu entorno para que accedas a algo que te están pidiendo, Aries, no hagas planes ni tampoco pongas plazos para cumplir sus deseos, porque probablemente fallarías. Hazles razonar, diles que estás a tope de trabajo a diario, y acabarán comprendiéndote. También has de atender a tu chico, que bastante aguante tiene. Exprésale a diario todo tu amor y no lo dejes para mañana. A partir de hoy, además, te esperan algunos cambios. Has de estar prevenida para que no te pillen por sorpresa y esto te haga tambalear la seguridad que siempre tienes en ti misma, Aries. Procura adaptarte rápidamente y podrás superar cualquier obstáculo fácilmente. Ahora tienes el control de tu vida, eres consciente de ello, por eso podrás resolver cualquier situación que se te presente por complicada que parezca.

Tauro

Presta atención a diario a los detalles que le ponen chispa a tu vida, Tauro, en especial a los que se refieren a tu relación de pareja. No ahorres palabras bonitas si hoy te sorprende con ropa nueva o un corte de pelo actual. Lo hace precisamente para gustarte. En el terreno de la amistad, hoy ten muy en cuenta que si alguien te busca para contarte sus problemas, no quiere necesariamente un consejo. En muchas ocasiones bastará con que le escuches. Hoy, Tauro, procura evitar desanimarte porque consideras que vas demasiado lenta en terminar tus tareas o en alcanzar tus metas. Cada proceso es algo muy personal. Para alcanzar cualquier objetivo lo único que se necesita es trabajar y esforzarse a diario. A tu ritmo también llegarás, seguro, y el trabajo previo que hayas realizado más lentamente estará impecable.

Géminis

No te sientas nostálgica, Géminis. Deberías recuperar el espíritu de la infancia o incluso de la adolescencia, esa forma de ver la vida que te hacía apreciar las cosas sencillas y disfrutar a diario de cualquier momento con ilusión y felicidad. Te conviene mucho que hagas hoy mismo este intento, en especial en el terreno sentimental, porque parece que estás algo desmotivada, aunque sin razón alguna. Tampoco deberías hacer caso de las opiniones de la gente, Libra, que te crean malos rollos y lo mismo sucede con los consejos que alguien quiere darte a diario. Claro que lo hacen con la mejor intención, pero si hoy comprendes que no te aportan nada importante, Géminis, escúchales con respeto y pasa olímpicamente de ello. La situación se te complicará si das valor a diario a lo que no tiene ninguno.

Cáncer

Atraviesas un buen momento en general, Cáncer. Todo te funciona sobre ruedas, aunque todavía podrías sacar más partido de la situación si prestaras más atención a diario a las señales que te envía el Universo. A veces son cosas que pasan desapercibidas si no utilizas tu intuición para detectarlas, pero en otras ocasiones llegan a través de los sueños. Éstos nos dan pautas o incluso nos desvelan secretos que yacen en el subconsciente. Anota desde hoy mismo todo lo que recuerdes de los sueños nada más abrir los ojos, porque solemos olvidarlo rápidamente. Utiliza el móvil. Una nota de voz será suficiente. Experimenta hoy con esta técnica que tanto te puede ayudar, Cáncer. Descubrirás que has de prestar más atención a diario a cosas importantes que en realidad ya conocías, aunque hasta ahora no hicieras ningún caso. A partir de hoy valóralas más y saldrás ganando.

Leo

Los obstáculos que la vida nos pone por delante a diario, Leo, no son exclusiva tuya, todos estamos en el mismo saco y además de los errores siempre se aprende. Si te sientes indecisa sobre tu situación actual y tus planes de futuro, Leo, recuerda que ahora estás en un momento crucial de tu vida en el que puedes darte el lujo de rechazar lo que no te interesa. Has de tomar a diario tus decisiones con valentía y aceptar que siempre hay un pequeño riesgo de equivocarse. Ante ciertas situaciones, confía en que posees el talento y la fuerza necesarios para superarlos. Hoy puede llegarte una noticia fantástica. Celébrala con tu gente y, si puedes, dale una sorpresa a tu amor. Prepara una salida romántica para el puente de la semana próxima, ganaréis complicidad y pondréis chispa a la relación.

Virgo

Si en los últimos tiempos tu relación sentimental ha sido un tanto complicada, Virgo, hoy empezará a estabilizarse. Es momento de serenarse y disfrutar a diario de lo que te rodea. Tienes por delante un fin de semana que puede ser apoteósico a poco que te lo propongas, por no mencionar el puente de la semana próxima que quizá puedas aprovechar como unas mini vacaciones. Hoy será un día fantástico para las nativas de Virgo, sobre todo si sabes valorar positivamente los acontecimientos que se producen en tu vida. Es importante que reflexiones sobre el tema laboral, que quizá anda cojeando. Empieza desde hoy mismo, sin prisa pero sin pausa, a buscar tu trabajo ideal, que sea algo tan motivador que no te cueste levantarte por las mañanas para ir a trabajar. Pon tu meta en conseguir un empleo que te divierta tanto como tus hobbies.

Libra

Llevas poco tiempo conociendo a una persona que en un principio te ilusionó, Libra, aunque ahora quizá te estés dando cuenta de que no es oro todo lo que reluce. Hoy deberías hacer acopio de valor y atreverte a abrir esa puerta para descubrir lo que hay realmente detrás. No dejes que te tomen por ingenua. De cualquier manera, aprecia todo lo que te da la vida a diario, Libra, y no sólo os momentos buenos. También es positivo aceptar y sacar provecho de las cosas que salen mal porque te ayudan a crecer y madurar. Ahora te sientes mejor en el trabajo porque el clima laboral se ha suavizado, mejóralo comentando hoy sinceramente alguna cualidad de tus compañeros. No escatimes halagos si se lo merecen, Libra, pero tampoco caigas en la adulación, que sería alabar virtudes que no poseen.

Escorpio

Empeñarte en mantener tus ideas en el terreno sentimental, Escorpio, te está perjudicando. Desde hoy procura ser más flexible, porque tanta rigidez te impide cambiar de actitud en el amor cuando las circunstancias lo requieren. Tendrías que darle un poco más de cancha a tu pareja a diario y tomarte tú también un respiro. Podéis daros un espacio para ver a vuestros respectivos amigos por separado y salir con ellos de vez en cuando. Esto suele dar muy buenos resultados. No hay ninguna regla para que las parejas tengas que ir juntas a todas partes. Es sano tener una cierta independencia, Escorpio, le da aliciente a la relación. Si estás notando a diario como si estuvieras estancada en el trabajo, analiza hoy en qué estás fallando y no eches la culpa a los demás, busca en ti la causa y la solución.

Sagitario

Hoy es día para arreglar los errores de relación personal, Sagitario. Si has estado notando a diario o has tenido la sensación de que ciertas personas con las que te relacionas te dejan un poco de lado, revisa tu comportamiento y tu actitud de las últimas semanas. Quizá fuiste tú quien les hizo antes el vacío o no les prestaste atención. Estás a tiempo de solucionarlo. Y si eres consciente de que alguien en especial está molesto contigo, invítale hoy a tomar algo y mantén con esa persona una charla cordial. Por otra parte, nunca más hagas caso de cotilleos ni contribuyas a que se propaguen, Sagitario. Te puede costar muchos malos ratos a diario y algún que otro disgusto, sobre todo si involucran a tu pareja o a alguien de quien tú esperas que llegue a serlo.

Capricornio

Es muy importante que hoy mantengas el equilibrio emocional, Capricornio. Si te encuentras involucrada en una discusión, no te dejes dominar por la ira ni por los impulsos. Mantén la serenidad y no pierdas los papeles porque la única perjudicada serías tú misma. En el terreno sentimental, si crees que la persona que te gusta no se ha dado cuenta pese a tus esfuerzos de diario por hacérselo notar, sé más directa y proponle una salida este mismo fin de semana. Es en el ámbito laboral donde hoy puedes tener un gran día, Capricornio. Esto se reflejará en tu estado de ánimo y en tu relación con quienes te rodean a diario. Sé consciente de que tener éxito profesional no significa dejar de lado a la familia, los amigos o el amor, sino tener la habilidad de compaginarlo todo a diario en un equilibrio perfecto.

Acuario

Si el amor en este momento no te funciona tan bien como desearías, Acuario, no te agobies porque falta poco para que las cosas cambien. Si recientemente has sufrido una ruptura, no mires hacia atrás. Céntrate en el presente y en el propósito diario de no cometer los mismos errores. Un nuevo amor llegará cuando estés preparada y esto puede suceder muy pronto. Estás empezando a ver ahora que reúnes todas las cualidades para lograr lo que te propongas a nivel profesional, Acuario. Te ha costado un poco, pero estás ya levantando cabeza y apreciando lo que realmente vales. Cuentas, además, con el apoyo diario de gente fabulosa. Hoy un amigo te hará ver que ese problema que creías insalvable tiene una solución fácil. Es sólo tu visión de las cosas la que hace que a veces cualquier pequeño tropiezo lo veas como una tragedia.

Piscis

Hoy, Piscis, es momento de hacer balance de tu situación sentimental, que no atraviesa por su mejor etapa. Últimamente ha habido roces y discusiones a diario que han hecho mella en ti y quizá también en tu chico. No te impongas seguir en una relación desgastada sólo por no causar más problemas u originar situaciones complicadas. Hoy has de hacer acopio de valor y decidirte a hacer frente a la situación. Sólo así recuperarás la tranquilidad. Esta experiencia ya la has vivido porque ciertas situaciones que te han ocurrido con otras personas te han hecho mucho daño y quizá lo has silenciado para no complicar todavía más las cosas. A esto se debe el cansancio y el mal rollo que te invade hoy, Piscis. Saca fuera todo ese dolor, cuéntalo a tu mejor amiga. Es un buen remedio que da resultados inmejorables.