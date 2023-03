Renueva tu imagen, Aries, esto influirá directamente en tu éxito profesional. El amor es importante, Tauro, pero sólo si llega a tu vida la persona adecuada. Si tienes una cita, Géminis, disfruta del momento pero no te hagas películas románticas. La soledad voluntaria es muy beneficiosa, Cáncer, te permite reflexionar y meditar. El mejor momento de hoy, Leo, se producirá a partir del atardecer y puede que no esté relacionado con el amor. Si realmente quieres a tu chico, Virgo, ponlo en un lugar destacado de tus prioridades. La vida tiene sus tiempos, Libra, cada persona llega a su meta en el momento que tiene destinado. Si todavía no has encontrado a tu alma gemela, Escorpio, no te desanimes y espera un poco más. Alguien necesita de tu apoyo para superar un mal momento, Sagitario, no le defraudes. Libérate de las cosas que ya no usas, Capricornio, véndelas y saca un dinerito. Aunque estés pasando una crisis de monotonía con tu pareja, Acuario, no es buena idea flirtear con otra persona. No es buen día para firmas, Piscis, sobre todo contratos y créditos bancarios.

Aries

En lo que va de año, Aries, te has reinventado ya algunas veces y hoy es necesario que vuelvas a hacerlo. Presta atención a tu imagen y renuévate. En las últimas semanas has dejado un poco de lado este aspecto que para ti es muy importante porque influye directamente en tu éxito profesional de diario. Si tienes a alguien a tu lado que de verdad te importa, no dejes de decirle hoy que le amas. Esta persona te ha apoyado siempre y no te arrepentirás si le demuestras tu amor a diario. Por otra parte, ten cuidado con estos sentimientos de culpa que andan rondando por tu cabeza. Si de verdad crees que te has equivocado en algo, Aries, lo mejor es pedir disculpas a quien crees que puedes haber herido. No te agobies ni te deprimas porque esto tiene solución.

Tauro

Estás en un momento de bajón, Tauro, y por esto quizá piensas hoy que las oportunidades no están hechas para ti. Abre bien los ojos e idea formas de encontrar esas puertas que se van a abrir a tu paso a diario. Eres tú quien tiene que poner toda la carne en el asador para hacer realidad tus sueños, pero no tengas ninguna duda de que la vida te ofrece opciones a diario. Hoy quizá recibas una invitación para acudir a un acto social relacionado con la cultura. Puede que te dé palo por diversos motivos, pero ni se te ocurra poner una excusa para no ir. Te conviene por muchas cosas, Tauro. Y ese estado de ánimo tan apalancado también puede deberse a que no tienes todavía una persona especial. Piensa que el amor es importante pero sólo si llega la persona adecuada.

Géminis

Si hoy te encargan un trabajo que no tiene demasiado que ver con lo que haces habitualmente, Géminis, que no se te ocurra rechazarlo por temor a lo desconocido. Será muy positivo porque te permitirá adquirir nuevos conocimientos que te serán muy útiles a diario en el futuro, te ayudarán a progresar. Si sientes que no estás tan inspirada como de costumbre, dedica unas horas a pasear por lugares de tu ciudad donde sabes que te llega como un rayo la creatividad. Invierte tiempo en esto y si puedes hazlo también a diario. Mejorarás la calidad de tu trabajo y todo marchará sobre ruedas. Si hoy tienes una cita, Géminis, probablemente funcionará, pero también es posible que más adelante veas que con esta persona no tienes tanta conexión como creías. No te hagas demasiadas ilusiones pero disfruta del momento.

Cáncer

Presta hoy mucha atención a lo que tienes entre manos en el trabajo, Cáncer, porque es probable que tengas que acelerar el ritmo diario. Enfócalo por el lado positivo porque estas situaciones extraordinarias son las que te hacen que seas más valorada. Hoy es recomendable que te tomes un tiempo a solas, para meditar y reflexionar. La soledad en este caso es beneficiosa. De ella aprendemos grandes lecciones porque en esa intimidad contigo misma podrás ver sinceramente cuáles son tus aciertos y tus errores de diario. Si todavía te cuesta concentrarte para reflexionar, Cáncer, te darás cuenta de que te viene bien estar sola de vez en cuando. Empieza a hacer este cambio de visión de la soledad. No la veas como algo negativo. También te iría muy bien retomar la actividad física. Busca tiempo para ello.

Leo

Esta etapa de cansancio que estabas atravesando, Leo, comienza a desaparecer. Hoy por fin te sientes con energía para afrontar normalmente el trabajo diario. Te irá bien no preocuparte tanto por lo que tienes que hacer los días venideros. Esto aún te produce más sensación de fatiga. Concéntrate en el presente y verás cómo tus ocupaciones normales del día son cosa de coser y cantar. En el amor, puedes, ¡por fin!, darte cuenta de que hay alguien que está pendiente de ti a diario desde hace un tiempo. Si recibes un mensaje que te levanta la moral, será de esta persona. Te alegrará el día y tienes muchas posibilidades de empezar una relación muy gratificante, Leo. El momento mejor de la jornada de hoy se dará a partir del atardecer, pero no se trata necesariamente de un tema amoroso, puede que relacionado con la amistad.

Virgo

Si tienes diferencias a diario con alguien en el trabajo e intenta imponerte su punto de vista, Virgo, no se lo permitas ni cedas a lo que pretende. Hoy sigue tu camino y toma las decisiones que creas oportunas. Más adelante te alegrarás de ello. Éste es un buen momento para sanar el espíritu. Si te has sentido deprimida o angustiada, tal vez apenada por algún asunto, ahora volverás a la normalidad. Hoy puede que tu pareja te plantee algunas exigencias muy lógicas pero difíciles de cumplir porque el trabajo y las obligaciones te dejan poco tiempo a diario. Busca encontrarlo a partir del atardecer, dedícale este espacio para hablar y estar juntos. Recuerda que el amor necesita atención constante o acaba enfriándose. Si realmente quieres a tu chico, Virgo, ponlo en un lugar destacado de tus prioridades.

Libra

Has de mejorar todavía más la comunicación con los demás, Libra. Te irá bien en todos los ámbitos. Últimamente has estado a diario un poco retraída, quizá porque te faltaba algo de aliciente, pero hoy puedes recibir un mensaje que será como un revulsivo y que te devolverá las ganas y el empuje para avanzar de nuevo a diario por el camino que te habías trazado en pos de un objetivo. Empieza a mirar hoy la vida de forma mucho más positiva. No pienses más en las cosas que has dejado de hacer y no consideres un fracaso los errores o lo que todavía no has podido llevar a cabo, Libra. La vida tiene sus tiempos y cada persona llega a su meta en el momento que tiene destinado. En el terreno amoroso, siempre es buen momento para amar, aunque a veces no resulte fácil.

Escorpio

Si quieres conseguir una situación económica desahogada, Escorpio, trabaja un poco más a diario. Sabes que puedes hacerlo perfectamente y te irá muy bien porque te hará sentir realizada. Si has empezado a planear el próximo fin de semana, estaría bien que hoy empezaras a considerar cambiar esos planes porque en otra parte puede surgirte la oportunidad de una cita con alguien que te interesa mucho conocer. Quizá sea sólo un romance pasajero, Escorpio, que no tenga mucha continuidad, pero seguro que será un buen momento y estará bien disfrutarlo. Tu autoestima subirá por las nubes a diario. Por otra parte, hoy no es un buen momento para que los corazones solitarios de este signo acepten un compromiso. Si todavía no has encontrado a tu alma gemela, no te desanimes y espera un poco más.

Sagitario

En apariencia, Sagitario, eres una persona muy espiritual y romántica, pero también da la impresión de que eres algo débil de espíritu. Tú sabes que no es cierto, que eres más fuerte de lo que aparentas, aunque tu imagen diga lo contrario. Hoy podrás demostrar que eres muy capaz de manejar tus cosas y tomar las decisiones oportunas en el trabajo y en el hogar a diario. Ya va siendo hora de que demuestres a los demás tu verdadera personalidad que te convierte en una persona muy valiosa. También tendrás que dar hoy tu apoyo a una persona que te quiere y atraviesa un mal momento. Necesita esa fuerza tuya para superar su problema y levantar el ánimo. Lo tienes todo para ser su ángel salvador, Sagitario, pero enséñale también a sacarse por sí misma las castañas del fuego a diario. Será bueno para ella.

Capricornio

Por fin empiezas a encontrar alicientes en lo que estás haciendo a diario, Capricornio. Hoy podrías sorprenderte al ver que el trabajo te entretiene e incluso te divierte. Si te concentras, la mente se evade de otros problemas y además necesitas estar muy pendiente de lo que estás haciendo porque tu carácter meticuloso te lo exige, así que si te lo tomas de esta forma tiene el poder relajante de una sesión de yoga. Hoy es un buen día para ponerte manos a la obra para limpiar tu hogar de las cosas sobrantes que ya no usas a diario, Capricornio. En vez de tirarlas a la basura directamente, véndelas en las redes. Puede que te saques un buen dinerito y tu hogar quedará despejado. A ti que te encanta el estilo minimalista te vendrá muy bien, porque con ese orden recuperarás toda la energía.

Acuario

Necesitas hacer cambios en tu forma de vivir el amor, Acuario. Es probable que estés dejando de lado a diario a la persona que tienes contigo para dar prioridad al tus obligaciones profesionales o a los amigos, quizá a ambas cosas a la vez. Así no irás a ninguna parte, tu pareja acabará cansándose. Hasta es posible que te haya estado insinuando a diario alguna cosa al respecto. Sin embargo, algunas nativas de Acuario pueden estar precisamente hoy con pocas ganas de pasar tiempo con su pareja. Si estás entre este grupo, es tu mente la que te hace estar tan desmotivada. Intenta cambiar el chip y poner un poco de sal y pimienta hoy a lo vuestro. Sobre todo, no caigas en la tentación de flirtear con otra persona para animarte. No te traerá nada bueno y puede que te acarree consecuencias no deseadas.

Piscis

Hoy puedes tener la suerte de que te encarguen un trabajo importante, Piscis, aunque quizá de entrada tú no lo aprecies como algo positivo. Puede ser que te agobies porque hay ciertos aspectos que no dominas del todo. Eres una mujer de recursos y además conoces a una persona a la que ves a diario que podría echarte una mano con esos detalles que no conoces. Llámale y pide ayuda, aunque quizá no te salga gratis. Aún así saldrás ganando. Empieza a ver la situación positivamente. En los negocios, hoy no es un buen día para firmar contratos ni créditos bancarios. Espera un poco. En el amor, atrévete a contarle a tu pareja tus fantasías, Piscis. Es un juego que siempre da muy buenos resultados. Hazlo a diario porque esta intimidad fortalece la unión de la pareja.