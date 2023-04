Alguien que tiene un gran interés en ti, Aries, está esperando una señal tuya. Hay momentos en que es necesario darse un respiro, Tauro, dejar que las cosas fluyan. Si crees que las cosas se han puesto difíciles con quien estás saliendo, Géminis, tómate un descanso. Valora las cosas que son realmente importantes, Cáncer, las que valen la pena en la vida. Introduce pequeños cambios a diario, Leo, conseguirás un resultado espectacular. Tu amor reclama más atención, Virgo, a veces cuando estáis juntos pareces ausente. No dejes que nadie piense por ti, Libra, ni mucho menos que tomen decisiones. Te espera un buen día, Escorpio, pero tendrás que hacer acopio de paciencia. Estimula tu parte creativa, Sagitario, haz propuestas originales y triunfarás. Mejora la confianza en ti misma, Capricornio, un amor puede entrar hoy en tu vida. Mantente atenta a tu móvil, Acuario, hoy quizá recibas una llamada muy importante. No quieras correr en el amor, Piscis, podrías conseguir el efecto contrario a lo que buscas.

Aries

No andes pensando a diario que las cosas te salen mal, Aries, porque esto no te aporta nada positivo y además luego podrías arrepentirte por haber sido tan pesimista. Confía hoy en que la vida te mostrará el camino correcto. Permanece siempre atenta a las señales e interprétalas correctamente. Descubre cómo será tu año, Aries. Y precisamente una señal tuya es lo que espera una persona que tiene un gran interés en ti. A ti también te gusta pero no te has atrevido a nada por temor al rechazo. Has de ser más valiente. Atrévete hoy a dar el paso. Y si ya estás conviviendo con tu amor, recuerda que para que las cosas funcionen, Aries, los trabajos del hogar han de estar repartidos en partes iguales. No cargues con todo a diario. Y si es a la inversa, aplícate el cuento y colabora en la justa medida.

Tauro

Hoy has de tomarte las cosas con calma, Tauro. En cualquier situación que te encuentres, piensa un poco antes de actuar y mide bien los pasos que vas dando. En general, a diario no hagas nada precipitadamente ni te agobies y quieras resolver todo al minuto. Hay momentos en que es necesario darse un respiro y dejar que las cosas fluyan. En realidad cuando tomas decisiones o actúas con esa inquietud, tienes muchas posibilidades de equivocarte. En el amor, si ahora estás con alguien que te hace feliz, no cometas los mismos errores que tiempo atrás. Es muy importante que siempre que tengas la oportunidad, aparte de amor y tiempo, sorprendas con algo especial a la persona que está a tu lado, Tauro. No son necesarias grandes cosas, lo que vale son los pequeños detalles que tengas a diario.

Géminis

No has terminado ni mucho menos de recorrer el camino hacia el éxito, Géminis. Aunque algunas cosas te han salido redondas tienes todavía mucho por lo que luchar a diario. Mantente fuerte para hacer frente a cualquier obstáculo. En el amor, si estás coladita por alguien que no lo sabe todavía, Hoy es el momento de hablar sin rodeos. Si eres de las Géminis que está en la fase inicial de una relación, intenta avanzar más con esta persona que te hace sentir mariposas en el estómago y llena tu corazón de emoción a diario. No te pierdas la posibilidad de seguir experimentando estas sensaciones. Y si perteneces al grupo, más reducido, que siente que las cosas se han puesto difíciles con quien estás saliendo, tómate desde hoy un descanso. Tal vez esta relación no lleva a ninguna parte.

Cáncer

Estás en un error, Cáncer, si hoy piensas que inevitablemente todo lo bueno que te está ocurriendo a diario se va a terminar. Muchas cosas buenas llegan para quedarse e incluso algunas para siempre. Empieza a pensar de forma más positiva y siéntete orgullosa de tus logros. Si tus objetivos son ambiciosos, no temas ni te pares frente a los progresos que vas consiguiendo. Y si tienes que hacer algo por ti misma, tómate el tiempo y los recursos necesarios, aunque hayas de sacrificar otras cosas. Valora las cosas que son realmente importantes y que valen la pena en la vida, Cáncer. Hoy puede aparecer en tu horizonte sentimental una tentación que podría alejarte de la persona con la que compartes tu vida a diario. Antes de caer en ella recuerda el amor y el compromiso que tienes.

Leo

Es probable que hoy te des cuenta de la necesidad de hacer ciertos cambios a diario en tu vida, Leo. Esto será algo muy positivo y que te hará progresar. No hace falta que sean cambios drásticos o de un día para otro. Introducir pequeños cambios a diarios te llevará a un resultado espectacular. Empieza hoy mismo a hacer algunas modificaciones en tu rutina diaria. Procura estar más activa por la mañana y no apoltronarte en el sofá a la mínima de cambio. Evita también picar entre horas o comer a diario esos dulces que te encantan. Sobre todo, lee con atención las etiquetas de los productos alimentarios que compres, Leo. Por lo menos que sepas qué cantidad de grasa y azúcar te estás metiendo en el cuerpo. Involucra a tu chico en este objetivo y entre los dos lograréis llegar al verano en súper forma. ¿Cómo es Leo en el amor?

Virgo

Tienes en la mente un proyecto de vida muy importante y que podría resolver tu futuro, Virgo, pero no has hecho lo suficiente a diario para lograrlo. Empieza hoy mismo a buscar personas que interesadas en una buena inversión. Necesitas conocer más gente, así que también desde hoy procura expandir tu círculo social. En el ámbito sentimental, párate un momento a reflexionar, porque seguramente has estado dedicando a diario mucho tiempo al trabajo y otras obligaciones personales y no has tenido tiempo de pensar para encontrar respuesta a tus preguntas íntimas. Es muy importante que reflexiones y veas lo que pasa a tu alrededor. Tu amor también reclama más atención. Incluso a veces, cuando estás con él, pareces ausente, Virgo, con la cabeza en otra parte. Corrige esta actitud que te está perjudicando, además te resultará muy fácil estar más por tu chico.

Libra

Te estás dejando llevar por la corriente ajena, Libra. Eres inteligente y no has de permitir que otros estén pensando por ti y mucho menos que tomen a diario decisiones en tu nombre, entre otras cosas porque no toda la gente actúa con buena intención. Empieza hoy a diferenciar a los que quieren que te vayan bien las cosas y quienes buscan sólo su interés personal. Te estás preocupando un tema y no paras de darle vueltas, sin embargo no estás atenta a las señales que te envía la vida para resolverlo. Hoy te enterarás de que alguien importante busca a quien le oriente en un tema que tú dominas. No pierdas un minuto en contactarle. El amor te espera pacientemente, Libra, pero empieza a cansarse ya. Vigila o se alejará la persona que has estado esperando a diario durante tanto tiempo.

Escorpio

Hoy, Escorpio, tendrás un buen día, sobre todo si sabes cultivar la virtud de la paciencia que es una de las mejores cualidades que posees, aunque no la practicas a diario. Tienes un carácter inquieto pero, por lo general, no te importa tener que esperar a diario por lo que deseas. Hoy puede llegar una noticia importante para tu vida, pero que implica tener que esperar mucho tiempo. Empieza a ocupar tu mente en otras cosas para que ese camino no te resulte tan complicado. Y no te comas el coco a diario pensando qué hubiese pasado si hubieras tomado otra decisión distinta a la que tomaste, que eres muy propensa a martirizarte por cosas que no puedes resolver y que además le pasan a todo el mundo. En el amor, Escorpio, no seas tan condescendiente con tu pareja. Hazte valer más.

Sagitario

Parece que la preocupación no te abandona nunca, Sagitario, y siempre andas dudando de las cosas que haces a diario. Si hoy sientes en tu interior esa vibración que te da fuerza respecto a lo que estás haciendo de cara al futuro, no te preocupes tanto de los problemas y deja que las cosas sigan fluyendo por este cauce. No te detengas porque estás a punto de llegar a donde deseabas. Hoy pueden proponerte un trabajo importante. Estimula tu parte creativa, que es la que te hace ser única y demuestra a diario lo que sabes, talentosa Sagitario. Haz propuestas originales. En el amor, si hay una persona que te atrae, proponle participar en la salida que tienes prevista para el próximo fin de semana. Quizá ahora él no esté tan interesado como tú, pero cambiará cuando te vaya conociendo mejor.

Capricornio

Es probable, Capricornio, que hoy recibas una propuesta para participar en un negocio, pero por interesante que te parezca de entrada, harás bien en rechazarla o por lo menos pedir tiempo para analizarla mejor, sobre todo si te la ofrece alguien en quien no confías demasiado o si se trata de un perfecto desconocido. Si has empezado una nueva etapa de tu vida, recuerda a diario que los comienzos suponen una oportunidad para corregir los errores que has podido cometer en el pasado. Saca el mejor provecho de este nuevo período que has comenzado a vivir. En el aspecto sentimental, Capricornio, alguien puede entrar hoy en tu vida, pero has de mejorar la confianza en ti misma a diario y sacudirte los fantasmas del pasado antes de dar vía libre a una nueva relación. Cierra el círculo anterior antes de entrar en una nueva etapa.

Acuario

Hoy, Acuario, un colega del trabajo te hará un cumplido inesperado y esto te dejará el ánimo arriba para el resto del día. Ahora te importa mucho que aprecien la calidad de lo que haces a diario y esto es positivo. Mantente atenta al móvil porque a lo largo de la jornada puedes recibir una llamada importante. Podrían ofrecerte una buena opción para mejorar. Si tu economía anda floja, no te deprimas y recurre a tu familia más directa. No te sientas mal por ello, fíjales una fecha para devolverles el préstamo. Ellos estarán encantados de poder ayudarte. Todavía estás a tiempo de realizar proyecto soñado, Acuario, pero empieza desde hoy mismo a dar pasos para concretar porque has de poner muchas cosas en solfa a diario, entre ellas ahorrar dinerito y precisamente ahora no vas sobrada.

Piscis

Tu economía ahora te está haciendo pasar las de Caín, Piscis, pero en breve se solucionarán estos problemas de dinero que te amargan a diario. No te agobies demasiado por ello, basta con que no hagas gastos innecesarios desde hoy mismo. Tal vez tengas una deuda con una persona cercana que no se atreve a recordártelo. Al menos dale una razón y una fecha para devolvérselo. Quedar bien no cuesta nada. En terreno sentimental, Piscis, deberías ir algo más despacio. Si estás pensando en un compromiso más serio no es momento de planteárselo a tu chico. Es probable que él no esté preparado todavía para asumir más responsabilidad y, por otra parte, también te irá bien conocerle un poco mejor a diario. No te precipites porque puedes conseguir el efecto contrario al que estás buscando. Hoy relájate y disfruta de esta etapa.