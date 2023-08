Sergio Kun Agüero e Ibai Llanos siempre tuvieron una buena relación. La química caracterizó un vínculo que pudo verse en sus charlas en vivo. Sin embargo, en las últimas horas el ex futbolista manifestó sus diferencias y llegó a plantear que puede llegar a perder la amistad con el streamer español.

El ex delantero de la selección argentina contó que Ibai Llanos se enojó con él y con otros presidentes de la Kings League por un chiste que le propinaron debido a su eliminación en las semifinales, ya sea en el torneo masculino como femenino. “Casillas empezó a decir ´¿dónde está Ibai?, todos jodimos con eso e Ibai se calentó”, dijo.

Ibai se habría escondido debido a las eliminaciones de sus equipos (Porcinos y Porcinas) en las semifinales de la Kings y la Queens League. Esto habría molestado mucho al streamer que no soportó sendas derrotas.

Pero el tema no quedó ahí ya que según el testimonio del ex delantero, Ibai reaccionó de una forma inesperada y escribió algo privado entre ellos en el chat que tienen con los otros responsables de los equipos. Esto no le gustó para nada a Agüero quien sentenció: “Me sorprendió. Es algo que no puedo contar, pero es un proyecto que estoy trabajando”, manifestó.

“Lo que tiene Ibai es que cuando le hacés una broma y se enoja, se mete con tu vida privada. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar y se siente mal cuando no pasa. Lo sufre mucho. Es algo que quizás debería mejorar. No siempre se gana”, afirmó el Kun. Las diferencias entre el Kun Agüero e Ibai Llanos: "Me mandó un mensaje que no me gustó, puede romper nuestra amistad"

Por este conflicto, Agüero admitió que en caso de que sea necesario, se bajará de la Kings League. “No hay ningún problema si no quieren que esté. A mí me da igual eh, yo no vivo de la Kings League. No me hago rico ni me interesa. Lo hago para divertirme y boludear”, esgrimió.

En otro testimonio recogido en un audio, el Kun insistió con su enojo y reconoció que todo este episodio puede terminar su amistad con el español: “Puso una palabra que no se puede usar para mí, creo que se puede perder la amistad”.

“No lo voy a decir, pero se nota que está enojado. Ha revelado algo innecesario, algo que no debería haber puesto. Están todos los presidentes ahí y es una información de algo que estoy tratando de hacer con la Kings League y que se enteren todos los presidentes y todo el mundo. Que aún así yo creo que muchos presidentes también desean que se haga eso”, destacó.

También confesó que le dolió una actitud de ninguneo de Ibai en los últimos tiempos: “Lo vi distanciado, cuando voy a Barcelona y le escribo no me hace caso, lo he visto raro, ya no es como antes”. “Mandó un mensaje ayer que no tenía nada que ver con las bromas que estábamos haciendo. Me sentó mal que filtrara cosas, ahora voy a sacar todo lo que me llegue a la luz”, aclaró Agüero.