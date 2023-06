Este acertijo se encuentra elaborado con hasta dos elementos, de los cuales tienes que elegir solo uno, pero solo el que hayas identificado primero. Líneas abajo podrás conocer en este test de personalidad la descripción de cada una de las figuras para conocer tu mejor virtud, aquella que puedes intensificar para ser -seguir siendo- feliz. Por algo se llama la figura del esquimal, pues porque parece que solo fuera un esquimal, pero si ves profundamente, logras dar con el indio.

Esas dos opciones del test de personalidad están en el sobre, pero solo lo que elijas hará que tu respuesta sea más exacta. Esta imagen solo te pide que realices una respuesta sencilla a la pregunta: ¿qué es lo que ves primero, un esquimal o un indio?

Algunos salieron airosos al intentar con la respuesta a esta prueba, pero fueron muy pocos aquellos que lo lograron. Un viral que te llevará al límite, así que presta mucha atención a la imagen principal y responde según corresponda.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Esquimal

Eres una persona que está siempre pendiente del bienestar de los demás. Tu familia es lo más importante que tienes y darías todo por ellos. Más de una vez preferiste sacrificar tu propia felicidad por ver felices a otros. Eres una persona que destaca por ser muy generoso y por tener un corazón muy noble. No te gusta discutir ni involucrarte en problemas. No sabes decir que “no” y siempre estás bien predispuesto a dar una mano a quien más lo necesita. Además, crees en el amor para toda la vida.

Indio

Tu principal virtud es tu espíritu aventurero. Siempre te encuentras en la búsqueda de nuevos desafíos para poner a prueba tus capacidades. No te gusta quedarte quieto y la zona de confort no es para ti. Consideras que la vida es una sola y por ello no te privas de hacer absolutamente nada. No crees que el amor de pareja es para siempre y por ello, prefieres tener relaciones cortas pero intensas. Nunca pasas desapercibido cuando vas a algún sitio y los que te rodean te admiran por tu actitud positiva.