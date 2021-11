Newell's venció este domingo de forma agónica a Independiente por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol, y más allá de la victoria, en las últimas horas se volvió viral una joven por sus fotos realizando resúmenes universitarios en medio de la tribuna.

"No se quien sos. No te conozco. Estuve atrás tuyo todo el partido. Me hiciste emocionar. Haciendo resumen de la facultad en la previa y en el entretiempo. Admiración total. Gracias a dios todo valió la pena. Aguanten los hinchas de Newell's", escribió el usuario @ivan74newells junto a las fotos.

En las imágenes, que cosecharon miles de retuit y likes en Twitter, se observa a una joven, en plena tribuna del Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, con sus apuntes y un resaltador, realizando un resumen para un próximo examen en la universidad.

Fuente: Minuto Uno