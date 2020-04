No importa en qué circunstancia, pero Simone Biles , la atleta estadounidense, siempre sorprende con alguna de sus destrezas físicas. Cada rutina que logra es una maravilla. En una competencia parece no tener oposición, pero también es una auténtica locura los movimientos que hace mientras se entrena en plena cuarentena. Aún golpeada por la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, como confesó en una entrevista con NBC, aceptó un reto y en sus redes sociales demostró que no hay prueba que no pueda realizar.

En Instagram, Biles demostró que es capaz de sacarse los pantalones mientras realiza la vertical. Parece imposible, claro, pero para esta gimnasta de 23 años, esa palabra no está en el diccionario: realizó todos los movimientos con la ayuda de las plantas de sus pies. Si bien, no fue sencillo, terminó de realizar el challenge en un puñado de minutos.

Ante semejante destreza y frente a una prueba que parece imposible de hacer para cualquier otro, las reproducciones en su cuenta de Twitter llegaron a los 5.500.000 de reproducciones, mientras que en Instagram vieron su prueba más de 1.500.000 de fanáticos.

Biles, con 23 años recién cumplidos (el 14 de marzo), se preparaba para engrosar sus vitrinas, que incluyen cinco medallas olímpicas (cuatro doradas y una de bronce en Río de Janeiro 2016) y 26 en Campeonatos Mundiales, incluidas 19 de oro (récord mundial). Más allá de estos logros, Biles se convirtió en una figura icónica en la historia de la gimnasia artística, que impulsó el deporte a un nivel de popularidad inusitado.

Aunque se siente confiada en que llegará en buena forma física para Tokio 2021, el gran desafío será estar al cien por ciento en lo mental. "Físicamente, no tengo dudas de que mis entrenadores me pondrán en forma para Tokio 2021. Lo hicieron ya en el pasado, después de que me tomé un año y medio de descanso. Pero mentalmente, al pasar un año más, creo que sí se va a acusar y que nos pasará factura a todos. Así como trabajaremos para mantenernos en forma físicamente, tendremos que hacerlo también mentalmente. La cabeza será un factor clave para seguir adelante", dijo en una entrevista con el programa Today Show.

En 2019 Biles se transformó en la gimnasta con más medallas y con más oros mundiales, al sumar cinco doradas en el campeonato que se disputó en Stuttgart, para totalizar 25 y 19 títulos (tiene además tres de plata y tres de bronce). "Estoy en contacto con mis entrenadores a través de mensajes de texto y FaceTime para ver cuál es la mejor decisión y armar un plan de cara al año próximo", contó Biles.