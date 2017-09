Vicky Xipolitakis pasa gran parte del año en Nueva York. Desde que se puso en pareja con Javier Naselli, un multimillonario argentino de 52 años que vive en Estados Unidos, la mediática viaja todos los meses a la Gran Manzana.

Y sus continuas escapadas no sólo la alejan del mundo del teatro, las presencias y el modelaje, sino también de las acciones solidarias que suele realizar en la Argentina. A eso, con mucho pesar, se refirió en PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff (46) por Telefe.

"A mí me encanta hacer acciones solidarias, eso me llena de felicidad", explicó la Griega. "Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no podía hacer una, dije: 'La tengo que hacer en Nueva York'. Hay muchos homeless (personas sin hogar). Extrañaba hacerlo", agregó, y detalló cómo fue la campaña a la que llamó #MoneyParaTodos.

Antes, Xipolitakis aclaró que ella ve "la pobreza igual en todos lados" y por más que Estados Unidos sea "el primer mundo" notó que "allá también hay gente a la que le falta la plata".

"Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde, y me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarrara lo que necesitaba", reveló, para sorpresa de todos, sobre la insólita manera que eligió para ayudar a los más necesitados.

Cuando el conductor le remarcó que lo que había hecho era al menos polémico, ella aseguró que la gente la abrazaba de alegría. "Iban agarrando de a poquito. Algunos agarraban más, otros agarraban menos", relató.

Además, afirmó que fue sólo esta vez la que hizo algo así, y que en otras ocasiones lo llevó a cabo de una manera más tradicional: "En Argentina fui a la Villa 31 y les llevé ropa y alimentos".

"La vida me dio mucho, y esta vez me tocó dar a mí. No quiero que falte nada en ningún lado", concluyó Xipolitakis.