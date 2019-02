Una comerciante se cansó de recibir el dinero que varias de sus clientas traían guardado en sus corpiños y puso un cartel bien explícito en su supermercado. “No se acepta dinero de las tetas (no sea cochina)”, escribió. Después argumentó que muchas compradoras hurgan en el escote buscando el bulto enrollado para comprar algún vívere.

De acuerdo a lo que Matilde Aveiro le explicó al sitio Mendoza Post, les resultaba muy desagradable tanto a su hijo como a ella recibir ese dinero en su minimarket, ubicado en la capital mendocina.

El cartel llamó tanto la atención que su autora salió en varios medios locales y, según contó, en los “20 días que lleva puesto, le sacaron más de mil fotos”.





Aunque la situación parece graciosa, para Matilde es algo serio. “Parece un chiste pero es cierto. La gente se pone el dinero en los senos y es muy feo”, dictamina.

Aveiro es una sexagenaria que tiene su negocio en La Alameda desde hace doce años y ahora tiene su departamento en la parte alta del local. “Me criaron con otros valores, sabiendo respetar a la gente, sea quien sea. Acá a veces vienen a recargar la Red Bus y no saludan y te tiran la tarjeta. También había gente que se sacaba la plata de las medias, aunque ya no se ve tanto eso”, comentó la mujer.

Respecto a los billetes transportados en partes íntimas, Matilde asegura que salían “hechos agua” por la transpiración y ya no podía tolerar esa situación, aunque las clientas se enojaran cuando ella no aceptaba el dinero. “Las mujeres se ofenden cuando no les acepto la plata. Se han ido golpeando la puerta e insultando”, confió.