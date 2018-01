Siempre me va a encantar esta mujer, la unica vez que me la cruce no me anime a pedirle una foto ��

Espero alguna vez cruzarla de nuevo, personalmente es hermosa �� @CelesteGonzalez pic.twitter.com/2pH2cZ1bkU

— Paulo Gonzalez (@PaulooG_) 17 de enero de 2018