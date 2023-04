Eugenia, que en Twitter es @eugeoptimista, utilizó su cuenta para transmitir un mensaje que le hizo honor a su alias: “Si sos el pelado que me invitó a tomar una cerveza el sábado pasado en el casamiento de Juli y Mica, acepto”.

Su confesión se publicó el martes a las 20.51, exactamente 72 horas después de que Ramiro Patti, a quien había conocido durante la fiesta mientras ella trabajaba como fotógrafa, le hablara en el medio de la fiesta con el propósito de volver a verla.

Tras el diálogo, posiblemente por la vorágine de la celebración, ni Ramiro ni Eugenia se percataron de pedirle al otro algún contacto, un número de teléfono, un usuario de alguna red social, para volver a verse.

La respuesta de Ramiro llegó, increíblemente, al día siguiente. El hombre contestó: “Si te digo que me abrí una cuenta en Twitter para ir por esa birra, ¿me creés?”

“La verdad es que fue muy loco, porque en Twitter contamos lo que realmente pasó. Yo el sábado fui al casamiento de mis amigos y ahí estaba ella, hermosa. Y le ‘arrastré el ala’ toda la noche; toda la noche estuve ahí, tirándole chistecitos por lo bajo. Siempre respetando su trabajo, obvio”, reveló Ramiro.

“Me cansé de buscarla”

Ante las consultas de los usuarios, el hombre remarcó: “Me cansé de buscarla”. Luego explicó: “El martes a la noche estaba yendo a comprar helado y me hacen una videollamada mis amigos, los que se casaron. Me dijeron ‘Rami, la encontramos, te está buscando en Twitter’. Yo no podía creerlo”, sostuvo.

Ramiro confesó que al día siguiente comenzó a pedirle el número de teléfono de Eugenia a su pareja amiga. Sin éxito, dado que ninguno lo tenía. “La busqué por todos lados y era imposible rastrearla”, comentó.

El tuit de Eugenia superó los 300 retuits y los 2700 likes, suficiente para que Ramiro recibiera la publicación. Sin embargo, fue el tuit de otra usuaria (@LisaPF) el que alcanzó los 5000 likes y ayudó a viralizar la historia.

Una mujer le preguntó a él si ya habían arreglado para tomar la cerveza. Él contestó: “Para seguir esta historia de amor envíe Euge y Pela al 2020. Si la fotógrafa autoriza, mandaremos foto de la birra. Pero dijo que si hay foto hay video, así que no sé”.

La repercusión fue tal que el propio Ramiro contó una situación que vivió esa misma tarde en el supermercado: “La repositora me miraba y me miraba. Me dice ‘perdón, pero sos el Pelado de Twitter?’. Le digo que sí y me dice ‘ay, por favor, decime que van a salir por esa birra’”.

Eugenia, que mantuvo un perfil más bajo en el ida y vuelta, completó: “Te hiciste famoso, Pela. Yo me encargo de buscarte”.