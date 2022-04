El socialista Pablo Farías fue reelegido como presidente de la Cámara de Diputados provincial. En este contexto, se realizaron exposiciones por los presidentes de bloques donde se dedicaron palabras a las nuevas autoridades y destacó la de Amalia Granata. La legisladora de Somos Vida elogió a Farías por su predisposición a responder los mensajes, cosa que cuestionó otra diputada y la reacción de Granata se volvió viral.

En su discurso, la legisladora de Somos Vida destacó la atención de Farías, siempre predispuesto a responder los mensajes de WhatsApp: “Yo no sé si está siempre en línea, pero cada vez que le mando un mensaje a Pablo, al instante contesta al teléfono y no es un dato menor”.

Esto pasó hoy durante la reelección de Pablo Farías como presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.



La situación fue aprovechada por otra diputada que inmediatamente reprochó desde una de las bancas: "A mi no me atiende el teléfono". Granata entonces, respondió entre risas: "La que puede, puede y la que no sigue esperando en línea, chicos".

Todo esto ocurrió en el marco de la asunción de las nuevas autoridades de la Legislatura. Farías se mantiene como titular del cuerpo y es acompañado por la radical Jimena Senn vicepresidenta primera y el justicialista Ricardo Olivera como vicepresidente segundo. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios de las redes fueron las palabras que le dedicó la diputada santafesina al reelecto.