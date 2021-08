Un grupo de 15 personas gastó $36.000 en sushi y dejó $100 de propina en el restaurante. La moza que los atendió hizo un furioso descargo en Twitter y recibió todo tipo de comentarios al respecto.

“Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí. Cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos, les hice un descuento del 10% porque eran copados y me dejaron $100 de propina", escribió Carolina Guarnieri.

Su experiencia generó diversas opiniones en redes sociales. Mientras algunos la acompañaron en su bronca, otros consideraron que no es necesario dejar propina y tiraron a bajo su reclamo.

“La verdad es que se viralizó tanto que me explotó el celular. Esto pasó el fin de semana largo, no puedo decir dónde porque un par de personas se enteraron y dejaron malas reseñas en el lugar. Y no me gustaría perder el trabajo”, aseguró la muchacha y luego puso en privada su cuenta.

Un caso igual de insólito pero con un final feliz ocurrió hace dos meses en Estados Unidos: un cliente pidió algunos tragos y dos panchos que le costaron 38 dólares y dejó una propina de 16.000.