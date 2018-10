En los últimos días, una foto generó una revolución en Twitter. El rapero Marty Mula subió la imagen de una mujer de espaldas con su nuevo corte de pelo. En un primer momento todo el mundo pensó que se trataba del cuello de la joven.

Sin embargo, el comentario en el tuit desconcertó a todo el mundo: "¿Por qué pensé que esto era su cuello?", escribió Marty. El mensaje se volvió viral en pocas horas y ya tiene más de 32 mil retuits y más de 70 mil me gusta.

"Llevo mirándolo cinco minutos tratando de entender cómo puede no ser un cuello", respondió una de las seguidoras del rapero. "Estuve mirando durante 5 minutos y si no es un cuello me siento estúpido", compartió otro usuario.

Jord Ash, la joven a la que le sacaron la foto, develó el misterio con un posteo en Facebook: "Ese no es mi cuello, gracias". La resolución de esta ilusión óptica también fue compartida más de 85 mil veces.

En lugar del cuello y el pelo corto de una mujer, la imagen muestra a una persona con el pelo largo que cae sobre su espalda.

