La muerte de Diego Armando Maradona generó tal nivel de conmoción en la Argentina y en diferentes partes del mundo que incluso abrió una puerta a las interpretaciones místicas sobre la figura del futbolista más grande de la historia. Así, una de las imágenes que se viralizó en las redes y causó estupor en la opinión pública fue un video filmado por una joven de Entre Ríos en el que parece observarse la silueta del astro con el número 10 en la espalda formada entre las nubes y el fondo negro del cielo.

“La manija de ver a Diego en todas las historias”, fue el posteo de Natalí Ríos, una joven de 26 años de la ciudad de Paraná, donde se refleja la imagen de la luna y las nubes, tomada desde la ventana de su cuarto en un hogar ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas y avenida Churruarín.

El video fue tomado cerca de las 2 de la mañana de la madrugada del sábado, aunque la autora de la imagen recién pudo divisar la silueta de Maradona muchas horas después, gracias al aviso de un amigo.

“Yo había estado toda esa noche viendo videos de Diego, como todo el mundo. Sus resúmenes, sus goles, sus programas, sus quilombos. Me hice un compilado”, le explicó Ríos a Infobae.

“Cómo una de las cosas que hago es la fotografía, vi que la luna estaba hermosa y decidí grabarla un poco. Subí la imagen a las historias de mejores amigos de Instagram y al otro día un amigo me escribió para decirme que veía a Diego. Y ahí está. Es creer o reventar”, aseguró la autora de la imagen.

La historia de Instagram luego se convirtió en un posteo que alcanzaría más de 4.600 likes. “Anoche antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando) Pero hoy mi amigo @correnvera me hizo dar cuenta que capas estábamos viendo otra cosa ¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa? No se pero es magia, siempre #ad10s”, escribió Ríos en su posteo.

La captura y el video se mudaron rápidamente a las otras plataformas de redes sociales y el consenso respecto a la silueta de Maradona fue casi unánime. Algunos creen ver a Diego celebrando uno de los goles contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986, otros ven al Diego “Cebollita” de aquel famoso video de “Mi sueño es jugar en la selección y ganar un Mundial”.

Lo cierto es que unos segundos después de que se pudiera percibir la silueta, el video refleja cómo las nubes continúan con su movimiento y se disuelven en la noche y la imagen de Maradona se esfuma.

Desde el fallecimiento del astro mundial, el miércoles 25 de noviembre, ya se dieron varias imágenes en las que parecen identificarse señales místicas alrededor de la figura del 10.

Durante la masiva convocatoria del jueves para el velatorio en la Casa Rosada, llamó la atención una foto de un joven con la camiseta de la selección Argentina y el número 10 en la espalda que tiene encima el haz de luz del sol, como si se tratara de un mensaje.

Además, el periodista de La Gazzetta dello Sport y la revista FourFourTwo Martín Mazur, subió un hilo de Twitter después de haber visitado la casa del barrio de La Paternal, donde vivió Diego con sus padres. Fue el primer hogar que recibió Maradona por parte de Argentinos Jrs.

“Fui a la primera casa en Paternal de Maradona. Saqué esta foto. Les pregunto: ¿cuántos Maradona ven en la foto? Yo inmediatamente vi dos, luego vi que el segundo, el de abajo a la izquierda, era en realidad la quemadura de las velas. No sé si me estoy volviendo loco o qué”, escribió Mazur en su cuenta de Twitter.

En la foto se puede ver cómo en un rincón inferior de la puerta de entrada, las marcas de las velas que dejaron los fanáticos en modo de homenaje, delinearon una mancha de metal quemado que aparenta reflejar la silueta de la cabeza de Maradona.