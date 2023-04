Todos los días nos encontramos con las situaciones más descabelladas en Twitter, ya que los internautas aprovechan la repercusión de la red social del pajarito para contarlas.

Por supuesto, estas no tardan en volverse virales en las redes, cosechando un sinfín de "Me gusta" y todo tipo de comentarios.

En esta ocasión, un usuario utilizó su cuenta de Twitter para contar cuál fue la insólita respuesta que recibió de parte de una desconocida, mientras ambos estaban entrenando en el gimnasio.

"En el gimnasio le pregunté a una piba, que se ve que tenía auriculares y yo no los ví, si había terminado de usar una máquina y me respondió, sin sacarse los auriculares, "Disculpá, no vengo acá a hacer sociales"", escribió Martín, y rápidamente se volvió viral.

Como era de esperarse, a más de uno le sorprendió por completo la tajante respuesta de la joven, aunque algunos salieron a bancarla.

Al igual que el autor del tuit, la mayoría no entendió por qué fue tan mala onda la chica, ya que Martín en ningún momento quiso hablarle para entablar una conversación, sino que solo le preguntó si seguiría utilizando una máquina.