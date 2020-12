El 2020 no solo será recordado por la pandemia del COVID-19 sino por la partida de grandes celebridades del medio del espectáculo y del deporte que dijeron adiós durante este año tan atípico para la humanidad. Pocos días antes de finalizar este año la noticia sobre la muerte del cantante mexicano Armando Manzanero a causa de coronavirus enlutó el mundo de la música. Un 2020 que comenzó con la impactante y trágica muerte de la estrellas de NBA Kobe Bryant y que dejó a los fanáticos del fútbol sin el el mejor jugador del mundo: Diego Armando Maradona.

Pierre Cardin - 29 de diciembre

El modista francés Pierre Cardin falleció a los 98 años en el hospital de Neuilly, a las afueras de París. Creó un emporio con su nombre y participó con André Courrèges y Paco Rabanne en la renovación de la alta costura francesa en el periodo de posguerra y encadenó a lo largo de su trayectoria las creaciones futuristas. También ayudó a dar a conocer a grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier.

Armando Manzanero - 28 de diciembre

Músico y productor musical mexicano, fue la leyenda de los boleros. Falleció a los 85 años luego de sufrir complicaciones por COVID-19. Comenzó su carrera en 1950, cuando tenía 15 años y escribió su primera canción llamada “Nunca en el mundo”. A los 22 años ya era músico profesional. En 1991 fue el productor del disco “Romance” de Luis Miguel, donde aparecen canciones suyas como “Te extraño” y “No sé tú”. A lo largo de su carrera escribió más de 400 canciones, entre las que se encuentran “Cuando estoy contigo”, “Somos novios”, “Esta tarde vi llover” y “Contigo aprendí”. Sus creaciones fueron interpretadas por grandes voces a nivel internacional como Elvis Presley, Andrea Bocelli, Tony Bennet, y muchos más.

Paolo Rossi - 9 de diciembre

Futbolista italiano, campeón del mundo con su selección en el Mundial de 1982, donde tuvo una actuación destacada y fue el máximo goleador. Ese año ganó el Balón de Oro. El ídolo de la Juventus, quien también jugó en el AC Milán y en Hellas Verona, entre otros equipos, perdió la batalla contra el cáncer a los 64 años. La periodista Federica Cappelletti, casada con Rossi desde 2010 y madre de sus dos hijas, contó ante la prensa que murió en sus brazos. “Le dije: ‘Paolo vete ya. Ya has sufrido bastante’”, confesó con emotividad ante la prensa. “No quería dejarnos, pero le abracé fuerte y le dije ‘deja este cuerpo’. Luego se quedó dormido”.

Alejandro Sabella - 8 de diciembre

Ex futbolista y entrenador argentino. Como jugador, comenzó su carrera en River Plate en 1974. Fue ayudante de campo de Daniel Passarella y su debut como entrenador llegó en 2009: ese año ganó la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata. Con la selección de su país clasificó al Mundial 2014 donde logró llegar a la final que Argentina perdió ante Alemania. Falleció a los 66 años a causa de un virus intrahospitalario que complicó su cuadro de cardiopatía aguda.

David Prowse - 28 de noviembre

Fisicoculturista, levantador de pesas y actor británico. Su personaje más famoso fue sin dudas Darth Vader, a quien interpretó en las primeras tres películas de la saga. En el Reino Unido se hizo famoso por una campaña educativa relacionada a la seguridad vial que se emitió durante casi 20 años. Esto le valió que la reina Isabel de Inglaterra lo honrara con la Orden del Imperio Británico. Falleció a los 85 años.

Diego Maradona - 25 de noviembre

Uno de los mejores futbolistas de la historia, para muchos el más grande. Comenzó su carrera en Argentinos Juniors y luego pasó a Boca Juniors, donde salió campeón y fue transferido a Barcelona por una cifra récord para la época. En 1986 alcanzó la gloria al salir campeón del Mundial en México. En Nápoli fue campeón de Italia y consiguió un título continental. Se retiró del fútbol profesional en 1997 en Boca Juniors y luego continuó su carrera como entrenador. Falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco, semanas después de haber sido operado de la cabeza.

Alex Trebek - 8 de noviembre

El presentador de televisión canadiense comenzó su carrera transmitiendo noticias y comentando deportes. En 1973 se mudó a Estados Unidos, donde trabajó como presentador de diversos programas de concursos. En 1984 comenzó en su programa más exitoso, “Jeopardy”, con el que alcanzó la fama en todo el mundo. Trabajó en el show durante 36 años. Falleció a los 80 años tras sufrir cáncer de páncreas.

Pino Solanas - 6 de noviembre

Creador de clásicos del cine testimonial como “La hora de los hornos” y “Los hijos de Fierro”, legislador y referente político argentino, su muerte fue una de las de mayor impacto en el mundo de la cultura y de la política de su país. Falleció en París a los 84 años por coronavirus, mientras se desempeñaba como embajador ante la UNESCO.

Sean Connery - 31 de octubre

Actor escocés, considerado el mejor James Bond de la historia. Interpretó al famoso agente secreto en siete películas entre 1962 y 1983. En 1988 ganó el Oscar a Mejor actor de reparto por su trabajo en “Los intocables”. Entre sus películas más destacadas se encuentran “Asesinato en el Orient Express” (1974), “El nombre de la rosa” (1986) e “Indiana Jones y la última cruzada” (1989). Falleció a los 90 años en las Bahamas, lugar que eligió tras retirarse de Hollywood.

Conchata Ferrel - 12 de octubre

Actriz estadounidense famosa por su papel de Berta, el ama de llaves en la comedia televisiva “Two and a Half Men”. Por ese trabajo estuvo nominada al Emmy en 2005 y 2007. En cine actuó en “Erin Brockovich” con Julia Roberts y “Mr. Deeds” con Adam Sandler. Falleció a 77 años a causa de un paro cardíaco.

Quino - 29 de septiembre

Joaquín Salvador Lavado fue uno de los humoristas gráficos más importantes en la historia de Argentina e hispanoamericana. Su obra más famosa fue “Mafalda”, publicada originalmente entre 1964 y 1973, que vendió millones de copias en todo el mundo. Además, publicó en tiras cómicas en los principales diarios de habla hispana durante décadas. En 2014 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Falleció a los 88 años. “Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará”, escribió en las redes sociales Daniel Divinsky, su ex editor.

Diana Rigg - 10 de septiembre

Actriz británica de extensa trayectoria en teatro, TV y cine. Comenzó su carrera en teatro, donde trabajó en muchas obras de William Shakespeare. En 1969 ingresó al mundo de James Bond. Su carrera alcanzó mayor popularidad al interpretar a Emma Peel en la serie clásica británica “Los Vengadores” y finalmente a Olenna Tyrell en el aclamado drama de HBO “Game of Thrones”. Falleció a los 82 años luego de una corta batalla contra el cáncer.

Chadwick Boseman - 28 de agosto

Se hizo famoso por protagonizar “Black Panther”, producción del universo de Marvel que recaudó más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo. Una de sus últimas películas fue “Da 5 Bloods”, dirigida por Spike Lee. Falleció a los 43 años víctima de una cáncer de colón, que le había sido diagnosticado en 2016.

Alan Parker - 31 de julio

Director, productor, escritor y actor británico. Su primer gran éxito fue “El expreso de medianoche”, en 1978, ganadora de 2 premios Oscar. Dirigió musicales muy importantes como “The Wall”, realizada junto a la mítica banda de rock Pink Floyd, y “Evita”. Esta última película contó con la actuación de Madonna y Antonio Banderas y ganó 3 Globos de Oro y el Oscar a Mejor canción original. Falleció a los 76 años

Naya Rivera - 13 de julio

Actriz, cantante y modelo estadounidense. Alcanzó la fama mundial al interpretar a Santana Lopez en la exitosa serie ‘Glee’. Desapareció el 8 de julio en el lago Piru, California, mientras navegaba con su pequeño hijo. Su cuerpo fue hallado el 13 de julio.

Kelly Preston - 12 de julio

La actriz estadounidense trabajó en películas como “Gemelos” con Arnold Schwarzenegger y “Jerry Maguire” junto a Tom Cruise. En 1987 se enamoró de John Travolta, con quien contrajo matrimonio en 1991 y tuvieron 3 hijos. Falleció a los 57 años, víctima de un cáncer.

Linda Cristal - 27 de junio

La actriz argentina, que ganó dos Globos de Oro, falleció en California, a los 89 años. Nacida en la provincia de Santa Fe, Argentina, tuvo una exitosa trayectoria cinematográfica y televisiva en Hollywood, trabajando con directores de la talla de John Ford, y actores como Jimmy Stewart y John Wayne.

Joel Schumacher - 22 de junio

El realizador estadounidense dirigió dos películas de “Batman” y otras recordadas producciones como “St Elmo’s Fire” y “Un día de furia”. Ayudó a lanzar las carreras de Colin Farrell, Kiefer Sutherland, y Matthew McConaughey. También adaptó dos libros de John Grisham: “The Client” en 1994 y “A Time to Kill” en 1996. Falleció a los 80 años en Nueva York tras una batalla de un año contra el cáncer.

Ian Holm - 19 de junio

Ian Holm, el actor británico que interpretó al hobbit Bilbo Baggins en la trilogía de “El señor de los anillos”, de Peter Jackson, y recibió una nominación al Oscar por su papel como Sam Mussabini en el legendario filme “Carrozas de fuego”, de 1981, murió en Londres a los 88 años.

Pau Donés - 9 de junio

Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, padecía un cáncer de colón que en 2017 le obligó a dejar la música. En marzo de este año había regresado a la escena musical con un nuevo disco. Falleció a los 53 años.

Fred Willard - 16 de mayo

Actor y comediante estadounidense. Trabajó en películas como “Austin Power”, “WALL·E”, y “American Pie”. Recibió 3 nominaciones al Emmy por su personaje en la serie “Everybody Loves Raymond”. Murió a los 86 años de causas naturales.

Sergio Denis - 15 de mayo

El músico argentino Sergio Denis sufrió una fuerte caída en pleno concierto en la provincia de Tucumán el 11 de marzo de 2019 y desde ese momento permaneció internado. Falleció el 15 de mayo en la clínica de rehabilitación Alcla, a los 71 años.

Jerry Stiller - 10 de mayo

El veterano de la comedia Jerry Stiller, quien comenzó su carrera junto a su esposa Anne Meara en la década de 1950 y que resurgió cuatro décadas más tarde en la comedia “Seinfeld”, como el histéricamente nervioso Frank Costanza, murió a los 92 años. Su hijo, Ben Stiller anunció que falleció por causas naturales.

Marcos Mundstock - 22 de abril

En sus inicios trabajó como locutor y en publicidad. Fue miembro fundador de Les Luthiers en 1967 junto a Gerardo Masana, Jorge Maronna y Daniel Rabinovich y perteneció al grupo argentino durante más de 50 años. Falleció a los 77 años tras luchar con una enfermedad desde 2019.

Brian Dennehy - 15 de abril

Actor de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Ganador del premio Tony y del Globo de Oro. Conocido por sus papeles en taquilleras películas como “Rambo” y “Romeo y Julieta”, falleció a los 81 años. Su carrera de cuatro décadas abarcó papeles de televisión en programas como “Dinastía” y “Dallas”, así como aclamadas actuaciones en Broadway como en “Muerte de un viajante”, y trabajo de voz en “Ratatouille”, la exitosa película de Pixar.

Luis Eduardo Aute - 4 de abril

El artista ha sido uno de los principales referentes de la canción de autor en España. Además de músico, Aute era director de cine, actor, escultor, escritor, pintor y poeta. Grabó 20 discos y compartió escenario con leyendas de la música como Silvio Rodríguez, Juan Manuel Serrat o Joaquín Sabina. Falleció a los 76 años.

Andrew Jack - 31 de marzo

El actor británico era conocido por sus actuaciones en “Star Wars: The Force Awakens” y “Star Wars: The Last Jedi”, donde interpretó al mayor Emmat, uno de los dirigentes de la Resistencia. Además de su carrera como actor, Andrew Jack trabajó en más de 80 películas como coach de dialectos. Por ejemplo, creó los acentos en “El señor de los anillos” y se los enseñó a los actores. Falleció en Londres a los 76 años debido a complicaciones derivadas del coronavirus. Su representante, Jill McCullough, confirmó que la esposa del actor no pudo estar junto a él, ya que estaba cumpliendo con la cuarentena en Australia.

Max von Sydow - 8 de marzo

Actor sueco que participó en más de 100 películas. Uno de sus trabajos más recordados fue en el filme “El exorcista” y por el cual fue nominado al premio Oscar. Fueron precisamente las películas de su compatriota Ingmar Bergman las que le dieron una proyección internacional. También participó de “Game of Thrones” y trabajó con directores como Woody Allen, Steven Spielberg y Martin Scorsese. Murió a los 90 años en Francia.

James Lipton - 2 de marzo

Actor, escritor y presentador de televisión estadounidense. En su programa “Inside the Actors Studio” entrevistó a las principales estrellas del cine y recibió 15 nominaciones a los premios Emmy. Falleció a los 93 años debido a un cáncer de vejiga.

Kirk Douglas - 5 de febrero

Leyenda de Hollywood. Actor y productor de cine, interpretó a Espartaco en la película homónima de Stanley Kubrick. Fue nominado a tres premios Oscar y en 1996 recibió el Oscar honorífico. Era el padre del actor Michael Douglas. Murió a los 103 años.

Kobe Bryant - 26 de enero

Uno de los mejores jugadores de básquet de todos los tiempos. Cinco veces campeón de la NBA, solo jugó en un equipo profesional en toda su carrera: Los Angeles Lakers. Participó en 18 ediciones del All Star Game. Falleció en un trágico accidente de helicóptero junto a su hija Gigi y otras personas.