De Cadena 3

La astróloga Ludovica Squirru habló sobre su nuevo libro "Horóscopo chino 2023: Conejo de agua" y lanzó arriesgadas predicciones respecto al Mundial de Qatar 2022. El libro está dedicado a Messi, quien es también Conejo en el horóscopo chino: "Uno no puede creer el genio humilde que es", expresó.

"No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones. Tuve una oferta de hacer una publicidad de Quilmes sobre que íbamos a ganar y la verdad lo rechacé porque no hay que usar este tipo de cosas", expresó en diálogo con Entre Líneas.

"Me encanta esta Selección de Scaloni, que también es Conejo, de madera, pero tengo algo como que 'ojo con Qatar', porque hay pálpitos que indican que se puede enrrarecer", indicó.

"Sería un orgullo si somos campeones, y espero equivocarme, pero va a tapar aún más la situación que se está viviendo en Argentina, si no tomamos consciencia de lo que estamos viviendo antes del Mundial, va a ser tarde", vaticinó.

Y agregó: "Puede ser que recordemos al Mundial por lo que no quisimos ver estos meses, porque después pasa y vienen otras situaciones. El conejo no va a tener un año tan fácil".

"Estamos viviendo la etapa de mayor desamparo como seres humanos, nos han pasado muchas cosas y situaciones muy complicadas, el planeta entero está en jaque. Falta sobre todo de líderes inspiradores y espirituales que nos puedan guiar, y el agua es por un lado confusión y alineación", explicó.

"El mundo se puso tan hostil, tan áspero, tan poco cariñoso. Hace falta ternura", expresó.