Un incómodo momento se vivió este domingo en el programa de Mirtha Legrand (92) cuando la conductora le preguntó sin filtro al periodista Mario Massaccesi (40) si había sido víctima de una violación cuando era niño.

Todo comenzó cuando la diva recordó una visita del periodista a su programa y le dijo: "Vos una vez aquí sentado dijiste que tenías un secreto que jamás le habías confesado a tu familia. ¿Seguís sin confesarlo?".

"No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que yo viví. Muy, muy fea que lógicamente ha marcado mi vida y salí solo, huí", contestó el conductor del noticiero de la medianoche de El Trece.

Y continuó: "Yo sabía lo que quería hacer en mi vida y siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar porque tenía muy en claro a dónde tenía que ir entonces no me quedé en el drama".

"¡Qué analítico que sos!", lo interrumpió en ese momento Mirtha. "Bueno he trabajado mucho para poder sanar el dolor. Me ocupé sobre todo de ser feliz. Trato y soy feliz cada instante de mi vida aún aquellos desagradables", aclaró Massaccesi.

Entonces, el licenciado en Comunicación oriundo de Río Cuarto, Córdoba, siguió con su respuesta: "Toda la felicidad que he vivido sobre todo desde los 33 años a esta parte ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven".

"¿Fuiste violado?", le preguntó sin filtro la Chiqui. Y como el invitado no respondió, ella repitió su pregunta: "¿Fuiste violado?". "No lo voy a decir. Nunca lo voy a decir. Fue mucho más que eso. Fue dramático y tengo el respeto de mi familia", le respondió el periodista.

"¡Todos queremos saber!", manifestó minutos después la famosa conductora. "Fue un episodio que pertenece al ámbito de la intimidad. Considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno tenga ganas de contarlo", le dejó en claro el comunicador.

"¡Ahora se cuenta todo en televisión!", destacó Chiquita. "¡Pero yo no!", le recordó Massaccesi. "También hay que respetar el tiempo de la víctima, que habla cuando puede, no cuando quiere o cuando se espera que hable", observó la actriz Carla Quevedo (31), quien estaba sentada al lado del periodista de El Trece.

"Hay un ámbito de intimidad que hay que cuidar. Eso es conocerse también", continuó diciendo Mario al tiempo que recordaba que tras su primera visita al ciclo de Mirtha su hermana desde Córdoba le dijo en una llamada telefónica: "Sabemos quién sos".

"No me echaste la culpa a mí, ¿no? ¿No dijiste fue Mirtha que me preguntó?", quiso saber la presentadora. "Jamás", aseguró su invitado y cerró, sobre el drama de su niñez: "Nunca lo voy a contar públicamente".

Después de ese episodio al aire, las críticas hacia la conductora no tardaron en reproducirse en las redes sociales, sobre en todo en Twitter.

"Alguien me explica por qué la señora no es un poco más sutil para hablar...", "Mirtha qué falta de respeto a Mario te excedés, después no pidas disculpas...", "Admiro la entereza de Mario Massaccesi. Y si no quiere contar, bien por él".

"Con qué serenidad Mario respondiste. Es sanación eso... y muy desubicada la señora Mirtha Legrand", "¡Otra vez Mirtha! Esta vez me hiciste enojar mucho. Mario Massaccesi todo un señor", "Te está diciendo que no lo va a contar ¿y le preguntás si fue violado? ¡Totalmente desubicada!", fueron algunos de los mensajes.