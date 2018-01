Trameka Brown-Berry es la madre de una familia afroamericana de Texas, en Estados Unidos. Su hijo Jerome, de nueve años, estudia el cuarto grado en la Our Redeemer Lutheran School, ubicada en Dallas. El pasado 8 de enero, Jerome llegó a casa con una tarea escolar: “Da tres ‘buenas razones’ para la esclavitud y tres malas. Haz anotaciones y luego colócalas en oraciones completas en una hoja separada para presentar un argumento”.

Al leer la petición de la profesora, Trameka ayudó a su hijo en la tarea y decidieron anotar lo siguiente: “Siento que no hay ‘buenas razones’ para la esclavitud. Es por eso que no escribí ninguna”.

Después, la mujer publicó el trabajo escolar en las redes sociales. “¿Alguien más encuentra ofensiva la tarea de cuarto grado de mi hijo?”, escribió en Facebook.

“No podía creer que enviaran algo como eso de tarea. No solo estaba mi hijo en una posición horrible, sino que también los estudiantes que no son afroamericanos. Eso es lo que mantiene al racismo funcionando”, explicó la madre de Jerome a The Huffington Post.

La publicación generó casi 2 mil reacciones y se compartió alrededor de 3 mil veces. Entre los más de 800 comentarios, se leen frases como: “La profesora es racista”, “No hay justificación para esto” y “Maravillosa respuesta de tu hijo”.

El impacto en las redes fue tan grande que incluso la propia escuela tuvo que intervenir y explicar su versión de lo ocurrido.

“Entendemos que, tal como se presentó, las palabras utilizadas mostraron una falta de sensibilidad y fueron ofensivas. El propósito de la tarea no era, de ninguna manera, hacer que los estudiantes argumentaran que cualquier esclavitud es aceptable, un concepto que va en contra de nuestros valores y creencias fundamentales sobre la igualdad y el valor de las personas de todas las razas. El trabajo tenía la intención de provocar el debate en la clase”. Así lo aseguró el director del colegio, Jim Van Dellen, según retomó The Huffington Post.