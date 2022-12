En la previa de la semifinal del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Croacia, las redes sociales estallaron con una inesperada teoría sobre el delantero Paulo Dybala. Los internautas descubrieron un sorprendente parecido con el hijo de Lionel Scaloni y llovieron las especulaciones sobre un presunto "viaje en el tiempo" del futbolista cordobés.

Paulo Dybala es uno de los pocos representantes argentinos que todavía no tuvo minutos en el Mundial Qatar 2022 y esta elección del entrenador desató una ola de memes. Sin embargo, el futbolista de la Roma ahora es tendencia en Twitter por otro motivo más que particular.

Todo comenzó con la aparición del hijo del director técnico del combinado nacional durante los festejos por la victoria contra Países Bajos, ya que un tuitero planteó: "Teoría: Dybala es el hijo de Scaloni en el futuro". Rápidamente, la comunidad de la red social del pajarito comenzó con la especulación desopilante.

"En esa foto se ve como Scaloni le cuenta todo lo que hizo para ganarle a Holanda, así el hijo en el futuro, ya en la posición de Dybala, se lo cuenta a él", escribió un usuario para seguir el juego.

Además, este tuitero aclaró que "La joya" no viajó para jugar: "Fue a estar en el banco contándole todo lo que tiene que hacer Scaloni para salir campeón".

En otro posteo, el usuario citó la famosa película "Volver al futuro" y completó: "Como prueba viaja con una foto de Scaloni levantando la Copa del Mundo, pero la Copa no se veía, hasta que empezó a ganar y se fue empezando a ver. El 18/12/2022 se debería ver nítida".

Mientras tanto, otro adepto de esta teoría del viaje en el tiempo sumó más datos: "Dybala es el hijo de Scaloni que vino del futuro. En su línea temporal, Francia salió campeón y Messi se lesionó en 1°ronda".

En esa línea, el otro tuitero aseguró cuál es el rol del ex delantero de Juventus en el Mundial Qatar 2022: "Está ahí para guiar a Scaloni y que Lio no se rompa. ¿Por qué no juega? Porque generaría una ruptura en nuestra línea temporal y desapareceríamos".

Como era de esperarse, los internautas se sumaron a la teoría del "viajero del tiempo" y estallaron los memes. Al mismo tiempo, varios postearon más detalles de la llegada del hijo de Scaloni del futuro y lo compararon con un personaje del anime Dragon Ball Z.

Más tarde, un tuitero también aportó su versión: "Esta teoría se sostiene gracias a la versión de que Scaloni también es un viajero del tiempo y por eso su parecido con San Martín".

"¿Entonces Enzo Fernández también sería Carlos Gardel? ¿En qué alteraría eso la historia? ¿El penal errado estaba planeado? ¿Tiene un papel importante que cambiara el futuro?", agregó otro internauta especulador.

Fuente: Crónica