No es ningún secreto que hay personas que caen mejor que otras. Esto puede ser por un montón de factores diferentes, pero la realidad es que son especiales por una conjunción inimitables de cualidades. Estas almas diferentes son muy fáciles de identificar, principalmente por cómo nos hacen sentir con nosotros mismos y con los demás mientras estamos con ellas, ya que tienen la capacidad de elevarnos.

Todo esto hace que su presencia sea muy requerida, ya sea por parte de quienes desean recibir un buen consejo, o alguien que necesite sentirse mejor en una situación difícil, o simplemente porque su compañía hace que los encuentros sean más disfrutables, debido a que las inundan con sus buenas energías y sus mejores sentimientos. Mirá en esta lista cuáles son los signos más queridos del zodiaco.

Acuario

Lo que hace que los nacidos bajo este signo sean tan queridos es su positividad, absolutamente contagiosa y difícil de evitar. Estar con un acuario es, en general, una experiencia agradable para todos, ya que es difícil que haya problemas o discusiones cuando un acuariano está en el medio. Un lado un poco menos disfrutable que sufren los acuarios es que su bondad hace que mucha gente los tome por tontos, algo que no son de ninguna manera. Esto puede hacer que se les acaben los buenos modos y muestren una cara más agresiva.

Virgo

Es casi imposible encontrarse en una situación desagradable con un virgo, ya que valoran el respeto por sobre todas las otras cualidades. Son muy buenos para la amistad, ya que utilizan su aguda inteligencia para dar los mejores consejos y evitan así que se cometan muchos errores que otras personas no podrían ver venir. Eso sí, todo su lado querible se va por la borda cuando alguien no se esfuerza por hacer las cosas como el virgo quiere que se hagan. Su sentido del perfeccionismo lo puede traicionar rápidamente.

Libra

Es muy fácil comprender por qué los nativos de libra son de los más queridos del zodíaco. Su personalidad calmada es un bálsamo en las horas de crisis, y su ansias de mantener la tranquilidad hacen que mientras estén presentes haya poquísimas o ninguna discusión. Como buen signo de aire, son muy volubles, por lo que si no se encuentran a gusto en un grupo de amistades, no dudará en retirarse repentinamente. Esto puede pasar cuando ni siquiera su intervención hace que paren las peleas, algo que no soportan estos regidos por Venus.

Sagitario

La característica que hace que los nativos del signo regido por Júpiter sean muy queridos es la alegría que desparraman por donde quiera que van. Probablemente sean los más idóneos para salir a divertirse durante la noche, aunque también llevan su buen humor a toda situación en la que se encuentran, algo que siempre es valorado. Claro que como todo el mundo también tienen otra cara, que mostrarán cuando las cosas no les sale como ellos quieren, y suelen culpar a otra persona, a la que le guardarán mucho rencor.

Leo

Si bien son conocidos por tener una personalidad muy autoritaria, los nativos del signo del león tienen también un lado muy dulce y bondadoso que los hace de los más queridos de todo el horóscopo. Su principal característica es la generosidad, y aunque a veces la utilizan sólo para quedar bien con su grupo de afectos, la gran mayoría de las veces actúan sin ninguna doble intención, y sólo porque así se los dictó su gran corazón. Además, cuando están de buen humor, son las personas más carismáticas de todas, pero esto puede terminar rápido.