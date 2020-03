En todo el mundo se están tomando recaudos tras la propagación del coronavirus. La medida que comparten todos los país es la cuarentena, lo que indica que no se puede salir de los hogares salvo para hacer compras, o quienes se ven obligados a trabajar.

De esta forma, se busca que no haya aglomerado de gente ya que la vía de contagio es salival. Aunque todos deben cumplir con esta medida, los adultos mayores deben ser aún más rigurosos al ser grupo de riesgo.

En ese contexto, aparecen tanto familiares como vecinos que los ayudan y salen por ellos a hacer compras o efectuar pagos con el fin de cuidar su salud.

Las redes sociales se hicieron eco de esto, y ahora una abuela español se volvió viral. Lo que sucedió es que una vecina le hizo el favor de hacerle las compras en el supermercado, entonces la señora armó la lista de las cosas que necesitaba y su mensaje enterneció a todos.

“Esta lista es de una señora que no puede salir de casa y una vecina hace por ella la compra. Es brutal”, señala una usuaria de Twitter. Luego de nombrar los víveres que necesita, la abuela terminó la nota con una aclaración: “Me he puesto guantes para no infectarte. Lo que sobre para ti. Te quiero mucho. No he tocado el dinero”, lo que enterneció a todos.

Miles de respuestas llegaron a Twitter ante esta tierna imagen, en estos tiempos en el que se vive una gran incertidumbre: “Son un tesoro, ojalá pudiera haber disfrutado más de mis abuelos”, “Esto es una muestra de amor”, “Hermosa, por más personas así”, fueron algunos de los mensajes.