En los últimos años, se volvieron muy recurrentes las estafas cometidas mediante el servicio de mensajería WhatsApp. Si bien la mayoría de los usuarios sabe que no hay que brindar códigos de validación solicitados por desconocidos, todos podemos llegar a sufrir un delito de estas características.

Esto último fue lo que le ocurrió al periodista Ernesto Tenembaum, a quien le hackearon su cuenta de mensajería para pedirles dinero, en nombre suyo, a sus contactos.

Una de las personas que cayó en la trampa fue la locutora y colega Yamila Segovia. Lamentablemente y con el fin de ayudar a su compañero, la mujer le transfirió al estafador la suma de $120.000, según contó este lunes el conductor de Radio Con Vos.

“Me entró una llamada mientras estaba manejando y cometí el error de atender: alguien con la voz que estaba deformada me dice que llamaba del Ministerio de Salud”, relató Tenembaum y detalló que la persona al otro lado de su celular le dijo que iban a entregarle una “credencial de vacunación Covid”.

“Ahí empecé a fastidiarme, les digo que no necesito credencial de vacunación, que estoy manejando, y me dice ‘póngase a un costado de la vereda porque esto es importante, por favor estacione’”. En esta instancia los delincuentes le hicieron preguntas del tipo “cuántas vacunas se dio” o si prefería buscar la credencial “en el último lugar donde se vacunó”.

“Les digo que no quiero ninguna credencial y me responden que era muy importante para hacer trámites; entonces les dije que me la enviaran”, confesó el periodista. “Entonces me dicen que me acaban de enviar un código al celular, que solamente mire la pantalla y se los pase, y digo, ma’ sí, se los paso”, expresó arrepentido.

“Después me dice que deje el celular, le digo que no y le corto, y en el momento que corto la llamada, trato de ingresar al WhatsApp y ya no puedo; estaba a dos cuadras de mi casa; llego a casa, trato de entrar al WhatsApp web y tampoco puedo”, reveló.

“Moraleja, no sean pelotu…, el tipo estaba tratando de entrar a mi cuenta con la computadora, y desde WhatsApp me enviaron un código a mi teléfono, ellos me pidieron que les dé ese código, y yo les di el código”, contó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?.

Una vez que llegó a su casa contó que los primeros en reaccionar fueron sus hijos: “Sos un pelotu…”. Inmediatamente, le comenzaron a llegar llamadas diciendo que estaban pidiendo dinero en nombre de él. Luego contó que hubo dos personas que cayeron: una pudo darse cuenta rápido y anuló la transferencia de $ 75.000, y la otra que cayó fue la locutora mencionada anteriormente, quien en ningún momento dudo de la situación y le transfirió el dinero automáticamente.