Recientemente en la red social Twitter un usuario compartió escalofriantes imágenes en las cuales un hombre filma con su celular una insólita situación paranormal. Según revela en su cuenta @ javierjules, un trabajador del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, capital de Colombia, que se encuentra prácticamente desierto debido a la cuarentena por la pandemia del Covid-19, grabó la extraña secuencia, a pesar de mostrarse completamente asustado, lo que no impidió hacer las tomas.

Los hechos

En el video del empleado aeroportuario se suceden varios hechos terroríficos en el interior del baño de mujeres y es por este motivo que el hombre, quien se encuentra absolutamente solo en el sitio, donde prácticamente no circula gente, debido a la suspensión de los vuelos por la cuarentena, se acercó hasta las citadas instalaciones a inspeccionar, atraído por los extraños ruidos que rompieron el silencio poco habitual en el lugar y su tranquilidad. Presente para cumplir tareas de mantenimiento mientras se aguarda la reapertura de la actividad, que no se llevará por ahora, ya que se estima que continuará el cierre total de dicho aeropuerto, de todas maneras la “actividad” allí no cesó para las entidades paranormales.

Registro

En las imágenes del video se puede observar cómo el hombre filma los diferentes rincones de una de las plataformas, demostrando que no hay más gente que él en el lugar ni mucho menos a su alrededor. Acto seguido, e impulsado por los ruidos, el empleado se dirige hasta la puerta del toilette femenino y poco a poco comienzan a oírse los típicos ruidos de cuando alguien abre una canilla y hace correr agua en un lavabo. Ante los hechos, aunque atemorizado, decidió ingresar al baño femenino e, instintivamente, aun con un creciente miedo, parece pedir pruebas de lo que está pasando. Es entonces cuando se puede ver en el video a una de las puertas cerrarse. Ante semejante acto, el hombre decidió salir corriendo del sitio reservado para damas, al mismo tiempo que decide terminar con la grabación.

Secuencia

Todo ocurrió el pasado 20 de abril cuando el trabajador empezó a escuchar extraños ruidos y se acercó para comprobar de qué se trataba. De esta manera, el sujeto durante su video relata: “Bueno, estoy nuevamente aquí, en la puerta del baño” y mientras gira la cámara para la derecha asegura: “No hay nadie acá, no hay nadie”, repite mientras enfoca poco a poco hacia su izquierda. En ese momento se escuchan fuertes golpes, como pequeños estruendos, su voz se pone más finita y dice mientras continúa filmando hacia un largo pasillo: “Y allá tampoco hay nadie. No hay nadie, Dios mío”.

A esta altura de las imágenes, la escena se centra en el ingreso al baño de mujeres, desde donde se pueden ver algunos elementos de limpieza. Con profundo temor pero decidido, el empleado manifiesta: “Bueno, voy para dentro”, como una forma de tomar coraje, y echa a andar mientras repite, a modo de protección: “Que la sangre de Cristo me cubra”.

A pocos pasos de ingresar dice: “Hola, hola…, hola”, como esperando una respuesta que no llegará, pese a lo cual agrega: “Hola, hola… ¿Estás acá? ¿Dónde estás?”. Ya parado desde la puerta hace un comentario en voz alta al citar que “se prenden las luces”, cosa que se observa a simple vista, y para su sorpresa empezó a correr el agua del primer lavatorio, por lo que apuntó su cámara hacía allí, viéndose el chorro salir y detener como por arte de magia.

“¿Estás jugando con la llave?”, le pregunta a la invisible presencia y en el espejo se lo puede ver a él filmando… “¡¿Ah?!”, exclama el hombre, que igual no se amilana. Pero, un instante después, no repuesto de su sorpresa, se pega otro enorme susto cuando se activa solo uno de los secadores automáticos de manos, que funcionan con viento y calor cuando uno acerca sus manos ya higienizadas. Lejos de irse, pregunta nuevamente: “¿Estás jugando con la llave?” y hace otro paneo del interior del baño femenino.

Presten atención que pueden haber experimentado estos eventos paranormales en sus hogares y no lo sabían: El fenómeno Poltergeist... ��️�� pic.twitter.com/l4F1XXumh3 — ��������������️ ☻ (@HilosDeRadark) April 28, 2020

“¿Ah?”, repite una vez más y de nuevo se escucha el agua caer brevemente, lo que ratifica la presencia de una entidad fantasmal en el lugar. Ya aterrorizado, el empleado vuelve a realizar un nuevo plano hacia dentro del lugar y valientemente solicita: “Necesito otra prueba”, como buscando su propio convencimiento.

Acto seguido, la canilla se vuelve a abrir, pese a lo cual el hombre insiste: “Necesito otra prueba”. Entonces se puede observar cómo la puerta de uno de los cubículos del sanitario se cierra con un fuerte golpe sin que nada a la vista la hubiese tocado. Hasta ese momento el empleado, aún temeroso, logró sostenerse en el sitio, pero, tras el fuerte ruido, el sujeto implora desesperado: “¡Ay, mamita”, y sale corriendo despavorido del lugar, cortando la filmación mientras buscaba reponerse del susto vivido.

La citada publicación recibió miles de comentarios: la mayoría de ellos absolutamente atemorizados y crédulos de lo que se ve, mientras que otros intentaban “explicar” lo sucedido o bien rechazan el video citando que se trató de un truco. ¿Usted qué cree?

Los aeropuertos y sus espíritus

Este tipo de historias se dan con frecuencia. Muchas veces, almas en pena que no lograron atravesar el portal de la vida a la muerte quedan “vagando”, perdidas en nuestro plano, y tratan de hacerse oír y hasta algunas mostrándose de varias formas, tal como sucede en el filme estadounidense “Ghost, la sombra del amor”. Asimismo, los aeropuertos suelen ser lugares muy comunes para estos espectros. Ya sea por el enorme flujo de gente, porque estas personas fallecieron allí, o porque ahí es donde murieron sus seres más queridos. Aeropuertos como los de Miami, Roma o Madrid son sitios donde se han replicado este tipo de acontecimientos. Lo mismo sucede en medio oriente y en oriente, dos lugares que en cuestiones de honor son muy especiales y si algo extraño pasó allí, los espíritus errantes quedaron varados hasta limpiar su honor o el de su familia. En nuestro país, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Internacional de Ezeiza, varias personas fueron testigos de hechos paranormales, difíciles de olvidar.