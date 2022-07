Los locales gastronómicos y bares de Palermo son famosos por sus polémicos inventos “cool” para llamar la atención y vender productos de manera extravagante. En la misma línea del popular “empanada en frasco” que hizo reír a todos, ahora es viral la lata de agua y se armó un tremendo debate en Twitter. ¿Es mineral o de la canilla?

Todo comenzó con la publicación de "brezhneviano", quien posteó las fotos de la lata de “agua sin gas” que estalló de reacciones. “Palermo, donde te venden agua en lata envasada en los manantiales del Camino del Buen Ayre, Moreno”, escribió junto a las imágenes que detallaban el origen del líquido.

Además de superar los 300 retuits, contar más de 100 “tuits citados” y cosechar cerca de 5.600 me gusta, la publicación tuvo decenas de comentarios que hicieron estallar la red social del pajarito.

“Dios mío, agua en lata, todo rompen”, apuntó una de las primeras comentaristas sobre la polémica lata de agua. Otro fue más allá y castigó al barrio porteño ante esta nueva invención: “Hay que dinamitar Palermo, capítulo 45732”.

En este sentido, otro usuario aclaró su postura a favor del producto de aluminio: “Prefiero eso a que te den mil botellas de plástico”. “Es mejor que te acerquen una jarra de vidrio llena de agua de la canilla. O en el mejor de los casos, pedir una limonada…”, contradijo otra persona.

No faltó el tuitero que comparó lo que sucede en otros lugares: “En zona norte hay uno que te trae una botella con un corcho que dice ‘Local water’. Is the new ‘agua de la canilla’”. “En un lugar de San Telmo nos dieron el agua en unas botellitas de vidrio destapadas, sin marca ni nada... $200 nos cobraron el agua de la canilla”, insistió otro usuario.

“El agua de la canilla debería ser gratis, una por mesa. El resto que las vendan. Cada uno decide”, propuso otro comentarista ante la polémica. Y una usuaria lamentó: “No. Y ni siquiera agua mineral. Es agua potable envasada. O sea, agua de la canilla. No sé si es para reír o llorar”. “Mientras haya quien la compre, va a seguir existiendo ese afano”, concluyó otro.

Lejos de los chistes y bromas, los tuiteros más “correctos” abrieron la discusión sobre el consumo de agua potable y su producción. Como bien indica el posteo principal, la lata dice que fue producida en la localidad bonaerense de Moreno.

“Ese Parque Industrial está pegadito al río Reconquista, creo que por ahí viene la cosa. Hay varias plantas de agua sobre su recorrido, debe haber algo asociado con las napas”, mencionó un usuario. “Es agua del glaciar Perito Moreno, Buenos Aires. Por favor estudiá antes de opinar”, bromeó otro.

En tanto, una persona hizo la pregunta que muchos se hicieron: “¿Qué diferencia tiene el agua mineral y agua potable?”. Allí entró "Pablo_El_Mago", quien aseguró: “El agua mineral brota naturalmente de una vertiente, una fuente subterránea, en su trayecto disuelve minerales, y se filtra”.

“Usualmente, tienen sales disueltas beneficiosas. Es obligatorio que tenga las características químicas en la etiqueta y sea potable para ser vendida”, completó su explicación.

Del mismo modo, otra persona agregó: “Comprá cualquier agua mineral y leé la letra chica de la etiqueta. Solo se salva Villavicencio y no sé si Eco de los Andes. Todas las demás son agua de la canilla (y todas las sodas de sifón, obvio, y el agua de todas las gaseosas)”.

“Nestlé está a cuadras de casa, en Francisco Álvarez, Moreno. Extrae del acuífero Puelche, igual que yo”, indicó otra usuaria.

También estuvo el caso del tuitero preocupado por el medio ambiente: “El gasto de energía que implica desde la fabricación de las latas, el envasado, la distribución y el reciclado”.

“Lo que contaminan en todo ese proceso!! Debería estar prohibido”, cuestionó antes de señalar: “No deberíamos naturalizar que el agua de la canilla no sea de calidad. Nada ambientalmente más ecológico”.

Fuente: Crónica