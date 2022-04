Brayan Manosalva, arquero de San Luis de Quillota, fue el protagonista de una de las imágenes que se viralizó en el ascenso de Chile. El jugador salió del campo de juego del Estadio Bicentenario de Chinquihue tras el partido con las manos llenas de monedas.

Los hinchas de Puerto Montt, los locales, fueron bastante hostiles con el arquero y le lanzaron lo que tenían y desde las tribunas comenzaron a volar monedas. El jugador decidió juntar todo y llevárselo.

"Esta vez me tocó jugar con la barra en contra atrás, íbamos ganando, no se le estaban dando las cosas y me las tiraron. La mayoría de las monedas estaban dentro del arco y en el área chica. Eran como 1.700 pesos (equivale a USD 2), recuerdo que era una moneda de 500 y el resto de 100”, explicó en diálogo con el periódico Las Últimas Noticias.

Contó también que le entregó las monedas a una persona que estaba ahí y también le recriminó al árbitro Felipe Jerez por todo lo que le arrojaron. “Le dije al árbitro todo lo que me habían tirado, que debía estar más atento. En el segundo tiempo sucedió todo, yo estaba muy concentrado en el juego y cuando hacía los saques de fondo, se notaba que caían varias monedas. Es primera vez que me lanzan tantas cosas. El arquero está acostumbrado a los insultos, los gritos, aunque todo es parte de la profesión”, explicó Manosalva.

Fuente: TyCSports