Diecisiete años después de su último episodio, volvió Friends. No fue en formato de capítulo, sino con recuerdos entre los protagonistas, invitados muy reconocidos como Lady Gaga, quien sumó su carisma y su gran voz.

El especial -que en la Argentina se podrá ver en streaming a partir del 29 de junio- mezcló momentos de mucha nostalgia y emoción con algunos tramos musicales. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow y Matthew Perry volvieron a estar en el set como Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe y Chandler, al igual que lo hicieron durante 10 años y en 236 episodios.

Como parte de promoción del especial, los protagonistas participaron de diversas entrevistas. Una de ellas fue en el programa de James Corden. Los actores de Friends se sumaron al famoso Carpool Karaoke, donde el conductor recorre en auto las calles de una ciudad junto a un invitado.

En esta oportunidad, Corden apareció manejando un carrito de golf junto a Aniston, Schwimmer, LeBlanc, Cox, Kudrow y Perry. En la charla hubo muchos recuerdos y sonrisas. “Estamos todos juntos en un auto. Me preguntaba si podíamos escuchar algo de música “, contó al resto de sus compañeros de viaje. “Yo siempre quise hacer esto”, respondió Cox.

En ese momento apareció el clásico “I’ll Be There for You”, la cortina musical de la serie que fue grabada por The Rembrandts -grupo estadounidense formado por Phil Solem y Danny Wilde- y publicada como simple en 1995. Otro de sus éxitos fue “Just The Way It Is, Baby”.

El grupo llegó a grabar la canción gracias al sello Warner, dueño del programa y que no dudó en elegir a uno de sus artistas para la cortina. Antes de terminar con el trabajo, los productores decidieron sumarles unas palmas. Se hicieron 25 tomas hasta dar con la correcta. Un símbolo característico de “I’ll Be There for You”,

Allee Willis, una de las autoras de la canción, murió en diciembre de 2019, a los 72 años. “Descansa en Boogie Wonderland, 10 de noviembre 1974 - 24 de diciembre de 2019”, escribió su compañera Prudence Fenton en su cuenta de Instagram, en relación de otros de los temas que compuso para Earth, Wind & Fire.

En 2018, la compositora ingresó al Salón de la Fama de los Compositores. En 1985 había ganado un Grammy por su trabajo en la banda de sonido de “Un detective suelto en Hollywood” y fue nominada a otro dos décadas después por la de la película “El color púrpura”.

No sabía tocar instrumentos, pero aprendió a escribir melodías escuchando las canciones que atravesaban las paredes de los estudios Motown en Detroit, la ciudad en la que creció, de acuerdo a una nota de Times. “Estoy muy agradecida de tener algunas canciones que no se olvidarán”, había dicho Willis a ese diario.