Este sábado 26 de junio se cumple un nuevo aniversario del descenso de River a la Primera B Nacional. A una década de la caída del Millonario a la segunda división, los hinchas de Boca prepararon varias cargadas.

La cargada que preparan los hinchas de Boca a River por los 10 años del descenso

Algunos fanáticos hincieron un afiche especial, recordando el momento más doloroso para su eterno rival. "10 años y todavía no me dijiste ¿Qué se siente? Esa mancha no se borra nunca más", expresaron, junto a imágenes de aquella jornada ante Belgrano de Córdoba. La misma frase usaron en un pasacalle.

Por otra parte, en Europa, fanáticos de Boca que viven en España se reunirán para peregrinar hacia un pequeño pueblo llamado ¡Riber! en la comarca de la Segarra (provincia de Lérida), que está a 107 kilómetros de Barcelona.

Según informó el Diari de Tarragona, se esperan alrededor de cien hinchas del Xeneize, provenientes de Mallorca, País Vasco, Alicante, Brcelona y Guipúzcoa. Además, agregan que en Reus se reunirán más personas para un asado.

A diez años de aquella histórica jornada para todo el fútbol argentino, los fanáticos de Boca celebran recordando el descenso de River a la Primera B Nacional.

Los mejores memes por el aniversario del descenso de River