Luciano Castro forma parte de "El buen retiro", la nueva serie de Flow que se estrenó hace pocos días en la plataforma, donde el actor ya realizó una jugada escena.

Desnudo, en la ducha y apoyado en una pared, Castro protagonizó una imagen que se volvió viral en las redes sociales aunque esta vez no se trató de una postal íntima que se filtró, sino que es parte de esta nueva ficción.

El buen retiro gira en torno a cuatro amigas que deciden mudarse a una casa y durante la convivencia varios secretos saldrán a la luz. El elenco lo completan Betiana Blum, Mirta Busnelli, Claudia Lapacó y María Leal.

Pero al margen de la trama, los elogios de los usuarios en las redes sociales en torno al físico de Castro no se hicieron esperar.

El actor había atravesado una situación similar hace algunos años, pero en aquella oportunidad se difundió material íntimo sin su consentimiento.

En 2019 circuló un video íntimo de Castro. Se trató de un video que mostraba una conversación a través de mensajes privados de Instagram que supuestamente mantiene él con otro usuario.

En ese momento, el actor le pregunta a la otra persona: "¿Acá cuál es la función para grabar?". A lo que el usuario le responde: "Tenés que mantener apretado el círculo". Inmediatamente después de esa indicación, él envía un video, en el que se muestra sin ropa en una cama.

Posteriormente, en un diálogo que Luciano Castro mantuvo al respecto con Ángel de Brito, contó: "no me importa que me vean desnudo, pero sentí mucha pena por mis hijos".