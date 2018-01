El 20 de enero de 2008 se estrenaba por la pantalla de AMC Breaking Bad, la serie creada por Vince Gilligan, que, rápidamente, se convirtió en una de las producciones de la pantalla chica más vistas en los últimos tiempos.

Con motivo del décimo aniversario de la serie, el País de España realizó un top de las curiosidades de la ficción que seguro no sabías:

Otros rostros para Walter White

Vince Gilligan había conocido a Bryan Cranston en 'Expediente X'. El actor protagonizó uno de los capítulos que escribió el guionista en la serie de fantasía y cuando tuvo luz verde para 'Breaking Bad' (cosa que, por cierto, no fue sencillo, con cadenas como HBO, Showtime, TNT y FX diciendo que no al proyecto) pensó en él para protagonizarla. Sin embargo, AMC no quería a Bryan Cranston de primeras. Las dos opciones que se barajaron fueron John Cusack y Matthew Broderick. La cosa habría cambiado mucho...

Jesse iba a morir pronto

Cuenta la leyenda que Vince Gilligan, creador y responsable de ‘Breaking Bad’, tenía en sus planes matar a Jesse Pinkman (Aaron Paul) en el capítulo nueve de la primera temporada de la serie. Pero que la huelga de guionistas de 2007-2008 que acortó la temporada a solo siete capítulos salvó de la quema el personaje. Sin embargo, la realidad es que, efectivamente, Gilligan planeaba matar al personaje en la primera temporada, sí, pero no fue la huelga la que lo salvó, sino que desde el segundo capítulo ya tenían todos claro que no podían prescindir ni de Aaron Paul ni de un personaje como Jesse a las primeras de cambio.

La pizza en el tejado, a la primera

Una de las escenas más icónicas de la serie es el lanzamiento de pizza en pleno ataque de ir de Walter, colocando la pizza en el tejado de su casa. Aunque pueda parecer algo complicado de lograr, milagrosamente Cranston logró hacerlo a la primera, por lo que esta escena se grabó en una sola toma. Ni trucos de edición ni repeticiones. Tal cual a la primera. Tan emblemática es esta escena que la familia que vive en la realidad en la casa que la serie usa como residencia de Walter y Skyler tuvo que poner una valla hartos de que los fans se acercaran a replicar el lanzamiento de pizza.

La mosca tiene un motivo

Es uno de los capítulos que divide a los fans de ‘Breaking Bad’: o lo amas o lo odias. Sí, es el famoso episodio de La mosca, el décimo de la tercera temporada. En realidad, este capítulo embotellado (fuera de la trama de la serie, normalmente en un espacio reducido y con un número acotado de personajes) se incluyó por motivos de presupuesto y producción. Un único set y dos personajes y tienes un episodio rápido de hacer y barato de producir. Walter, Jesse, el laboratorio de metanfetamina y… una mosca con la que hay que acabar.

270 muertes

A lo largo de las 5 temporadas de ‘Breaking Bad’ se producen un total de 270 muertes. No es de las series en las que más personajes han muerto, Spartacus o Juego de tronos van muy por delante en esa clasificación, por ejemplo. Pero ‘Breaking Bad’ no se ha quedado atrás. Ya en la primera temporada vimos las primeras víctimas de los protagonistas, con muchos más remordimientos y pesar que cuando la caída a los infiernos de Walter ya era total.

El sombrero de Walter

El sombrero de Walter Heisenberg va unido a su icónico sombrero. Este elemento en realidad apareció en el rodaje cuando Bryan Cranston lo empezó a usar para proteger su cabeza del sol. Pero cuando vieron su aspecto, decidieron que lo incluyera en la serie para ayudar a dar al personaje su peculiar estilo.