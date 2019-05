"¿Alguna vez comiste pulpo vivo?", le preguntó Marley (48) a Rocío Marengo (39) en medio de su recorrida por el mercado Gwangjang, uno de los más antiguos y grandes de Corea del Sur, con más de 5000 tiendas y 20.000 empleados en un área de 42.000 metros cuadrados.

Ese interrogante venía seguido de una invitación para nada apetecible para muchos seguidores de Por el mundo 2019 (Telefe, domingos a las 22), quienes se volcaron a las redes sociales para defenestrar al reconocido conductor y su invitada.

Es que, Marley y Marengo degustaron un pulpo apenas minutos después de que lo retiraran vivo de una pecera y lo rebanaran en pedacitos. "¡Pobre, se sigue moviendo y lo cortaron todo!", atinó a decir la modelo y panelista.

"Los tentáculos se mueven igual, la parte nerviosa sigue moviéndose... da un poco de impresión pero se lo come así acá, es una costumbre", explicó el papá de Mirko (1).

Entonces, luego de que la empleada de ese puesto le enseñara a Rocío cómo mezclar los alimentos que le había servido (además de pulpo había algas y condimentos típicos de la región), la mediática abrió su boca y saboreó ese tradicional plato de la gastronomía coreana.

"Se te sigue pasando por la garganta, eso me pasó la otra vez que lo probé y me dio impresión por eso no volví a probarlo. Los tentáculos siguen teniendo movimiento entonces vos lo comés y te sigue bajando", indicó el presentador televisivo, quien al principio se negó a comer ese "manjar" asiático aunque finalmente terminó probándolo.

Dicho esto, decenas de seguidores del ciclo repudiaron la actitud de las figuras antes mencionadas. "Marley comiendo pulpo vivo, Marley cancelado, nadie zafa, la puta que los parió", "Me dio mucha impresión el pulpo vivo", y "Marley cómo podés comer pulpo vivo lpm", fueron algunos de los comentarios al respecto que se volcaron a Twitter.

"Marley está en Corea y está mostrando cómo en un lugar de comidas te sirven pulpo vivo. Me da una lástima les juro", "No pueden cortar un pulpo vivo y mostrarlo en cámara, que hdp Marley", e "Invito a @marley_ok y a cualquiera que tenga la oportunidad de pedir pulpo vivo para comer que investiguen respecto a la capacidad de sentir de estos animales. Dudo que quieran ocasionar un posible enorme sufrimiento", agregaron otros televidentes.

"Qué programa de mierda. No me causa gracia alguna lo del pulpo por más cultural que sea en ese país", expresó en la cuenta de Instagram del conductor una fan de Por el mundo llamada Miriam.

"Ese simple acto de comer animales es una atrocidad. Pero esto es ir más allá. ¿No sientes cómo ese animal está luchando por liberarse?", agregó otro seguidor de Marley en esa red social entre tantos otros mensajes de repudio e indignación.