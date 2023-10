Más de un millar de asistentes de todas las edades superaron este domingo un récord mundial de personas vestidas de Spider-man, frente al Obelisco porteño, donde acudieron en familia y desde distintos puntos del país, con el objetivo de entrar en el Libro Guinness.



Los principales participantes fueron niños y niñas quienes, alzados a los hombros de sus madres, padres o abuelos, disfrutaron de un gran evento en una tarde de sol al pie del Obelisco.



Sobre las 19, el influencer Uki Deane, que lanzó la convocatoria al "Spiderverse Argentina" en la red social Instagram, expresó: "¡Confirmadísimo! Ya les puedo decir que estamos en más de mil personas vestidas de Spider-man" y el público estalló en gritos y aplausos.



La convocatoria, lanzada en redes sociales, llamó a asistir hoy, desde las 17, a la Plaza de la República, con disfraces de Spider-man, en busca de establecer un récord mundial Guinnes, superando una iniciativa similar que se realizó en Malasia y que reunió a 685 personas disfrazadas del héroe del comic en un mismo lugar.



El influencer señaló que lo importante "es tener algo de Spiderman, una prenda, unas máscara o pintarse la cara, lo que sea" y a su vez "ayudar con alimentos para distribuir en comedores solidarios".



La "marca" de Malasia, que registró 685 personas vestidas del hombre araña, tuvo la particularidad de que se produjo frente a un cine, durante el estreno del último fin de la saga, indicó Deane.



Niños, niñas, mujeres y hombres de distintas edades, asistieron hoy al Obelisco con sus familias y diversas caracterizaciones del Hombre Araña, al pie del mástil donde flamea la bandera argentina, para registrarse con su firma ante un escribano público.



"Ya les puedo decir oficialmente que batimos el récord mundial y que la mayor juntada de Spider-man del mundo la hicimos acá, en Argentina, y todo gracias a estos locos divinos que tengo acá atrás, que la rompieron todas, y especialmente gracias a todas las personas que pudieron traer alimentos no perecederos", señaló Deane.



"Lo mas importante para romper un récord Guinness es que tenés que tener escribanos, para dejar una constancia legal de que todas las personas que están acá están realmente para romper el récord Guinness. Ahora tenemos a ocho escribanos que están constatando la firma de todo el mundo", remarcó.



"Ahí tenemos un camión lleno de comida y lo bueno es que vamos a poder transformar un momento tan loco y lindo, como esto, para poder ayudar a los demás, y que también la gente que tenga algo para divertirse", añadió.



"Tendría que haber traído un megáfono de verdulero porque mi voz que salió a través del que traje quedó tapada por la gran cantidad de gente que vino", sostuvo.



"Gracias a todos por la paciencia y la ayuda. Especialmente los padres que están con chicos, que se vinieron de muchos lados, como de las provincias de Corrientes y Mendoza, otros de la ciudad de Mar del Plata y también otros que cruzaron desde Uruguay para estar hoy acá"



La iniciativa consiguió el guiño del futbolista de la Selección Nacional y del Manchester City Julián Álvarez. El futbolista, ex delantero de River Plate, cuyo apodo es "La araña", respondió con emojis de apoyo a un posteo de Deane, lo que



lo que fue celebrado por miles de usuarios.



Uno de los mas festejados fue Ignacio, que llegó con su familia desde Lanús disfrazado de Spider-man con los colores argentinos e indicó a Télam: "Me dicen Nacho o Araña, tengo 14 años, tengo este traje desde fines de marzo y la convocatoria me parece muy buena, sobre todo romper el récord junto a mis amigos".



Estela, la mamá de Ignacio, disfrazada de Spider-woman señaló: "Lo vengo a acompañar porque él es el fan. Yo tengo aracnofobia, pero bueno, acá estoy metida entre todas las arañas, para tratar de cumplir el récord y sus sueños, obviamente".



Por otro lado, Cristian Gostas, quien se sumo junto a su familia, contó: "Vinimos a participar desde Bernal porque somos fanáticos de Spider-Man, junto con mi hijo Sebastián de 12 años, Esteban de 6, mi mujer Mariana Martíez y mi cuñada Anita".



Otro que llamo la atención de muchos fue un Spider-man punk, que relató a esta agencia: "Soy fanático desde pibito y disfruto mucho de escuchar la versión punk de Los Ramones, de los cuales también soy fanático".



Un abuelo, que llegó disfrazado cargando a su nieto sobre los hombros, relató: "Vinimos desde Mendoza con mi nieto y mi hija, porque a él (señalando al niño) le encanta el hombre araña y yo como abuelo le hago la segunda en todas"



Johana, una joven con el rostro pintado de rojo y dibujos de telaraña contó: "Vinimos con unas amigas desde el conurbano. Nos juntamos hoy a pintarnos y a vestirnos como mujeres arañas para estar presentes y ser parte de este récord mundial".



Además participaron Spider-man de River, de Boca y de Racing. Y los hubo otros con caracterizaciones orientales, de estilos robóticos, de colores oscuros y de múltiples colores.



Por momentos, un trompetista tocó los acordes de "Muchachos", la canción que se hizo famosa durante el Mundial de fútbol de Qatar, que ganó la Selección Nacional, y que la multitud entonó a viva, tras lo cual se entonaron estrofas del Himno Nacional, mientras el Spider-man vestido con los colores de Argentina flameaba la bandera patria como si se estuviera viviendo la final de un Mundial.