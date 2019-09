Cualquiera que haya entrado a Twitter en los últimos días habrá notado un meme que involucra a una mujer que le grita a un gato.

A la izquierda, una mujer rubia conmocionada (que los fanáticos de los reality shows pueden reconocer como Taylor Armstrong de The Real Housewives of Beverly Hills) grita y señala a alguien que acaba de salir de escena, mientras recibe el consuelo de una amiga. A la derecha, se revela que se trata de un gato blanco de aspecto malhumorado que está sentado frente a un plato de verduras.

A pesar de que este meme se popularizó en los últimos días, la historia se remonta hasta casi ocho años atrás.

La primera parte se explica de esta manera: el 5 de diciembre de 2011, la cadena de TV Bravo transmitió el episodio "Malibu Beach Party From Hell" de la segunda temporada de The Real Housewives of Beverly Hills. En él, Armstrong se enfrentó con una compañera de reparto Camille Grammer. La rubia había perdido a su esposo por suicidio luego de un matrimonio presuntamente abusivo.

Por otra parte, el 19 de junio de 2018, el usuario de Tumblr deadbefordeath publicó la imagen de su gato con el título: "No le gustan los vegetales". Tuvo más de 50.300 me gusta y comentarios en un año.

Ambas fotografías eran memes individuales hasta que el 1° de mayo de este año, el usuario de Twitter @MISSINGEGIRL tuiteó las dos imágenes una al lado de la otra. El comentario obtuvo más de 78.000 retuits y 275.000 me gusta en tres meses.

Entonces, naturalmente, la gente comenzó a subtitular el par de imágenes con gran versatilidad: bromas sobre relaciones, sobre fútbol, sobre política, sobre videojuegos, sobre todo.