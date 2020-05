De mudarse de manera obligada a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía ocho años, a facturar más de un millón de dólares por año destapando cañerías con su empresa, Mr. Poronga. Así pasó la vida de Federico Muñoz, el mendocino que hoy maneja autos de Ferrari y Lamborghini en Norteamerica.

Mr. Poronga nació como una broma junto a su hermano, confiesa Federico en diálogo con Clarín, pero rápidamente se dieron cuenta de que "el negocio de la limpieza de drenaje es muy lucrativo", así que allá fueron.

"El argentino se cree el más poronga del mundo. Por eso le pusimos así. Los norteamericanos piensan que así se llama mi abuelo", explica el creador de la exitosa compañía, que opera principalmente en la ciudad de Detroit (Michigan).

Una vez que empezó a obtener ganancias importantes, Federico se compró un Maserati Quattroporte (2015), pero cumplió su sueño "desde los 15 años" (así se lo relata a Clarín) cuando llegó a comprarse la Ferrari California.

"Se la compré (la Ferrari) a mi hermano mayor hace unos meses, después de que él compre un Lamborghini Gallardo negro". Entre hermanos, la operación se hizo por 200 mil dólares. "Tiene pocos kilómetros y todos los lujos", comentó.

La Ferrari descapotable de Mr. Poronga no es un auto para todos los días. "Es un poco incómoda para eso. Usualmente la llevo a mi esposa Olga a salir, pero trabajo 70 horas a la semana y no me da el tiempo".

La California no es el único fierro con el que pasea Federico. También tiene una espectacular limusina a la que describe como "el Búnker de Mr. Poronga". En su canal de Youtube la mostró por dentro y contó cómo es un día en su vida.