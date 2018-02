Atajar puede ser una tarea de mucho riesgo y sacrificio. Si no, hay que ver cómo tiene las manos Gastón Sessa.

¿¡Qué te pasó en las manos, Gato!? Tremendo momento en el @LiberoTyC vs Gastón Sessa pic.twitter.com/8cHvs8onLq — TyC Sports (@TyCSports) 9 de febrero de 2018

“Qué no me pasó”, dijo con humor el Gato en referencia al meñique de cada mano. Al mostrar el izquierdo relató: “Me piso un jugador de Salamanca, de España. Me opero supuestamente el mejor cirujano de la isla”.

Luego contó que “desde 2004 en adelante” le quedó el dedo en forma de zigzag. Luego mostró el meñique derecho que está en igual estado pero con el ligamento roto.