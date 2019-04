Existen personas que simplemente no pueden resistirse a una aventura. Muchas veces, aunque signifique poner en riesgo su relación, hombres y mujeres se dejan llevar por la pasión y la adrenalina del momento y terminan cometiendo una infidelidad. A continuación, las mujeres más infieles según los signos del zodiaco.

Aries

Aries se caracteriza por la pasión y los impulsos, atributos que en ocasiones pueden jugar en su contra y llevarlo a cometer una infidelidad. Si bien el hecho de que sea infiel, no quiere decir que existan sentimientos de por medio, eso no justifica los hechos. Aries es muy débil ante la aventura y le será muy difícil decir que no.

Tauro

Tauro es un signo hedonista y no puede negarse al placer, además, disfruta (tal vez más de lo que debería) de lo prohibido y es muy coqueto. Estas características lo llevan a posicionarse como uno de los más infieles del zodiaco. Si sales con una chica Tauro, más vale mantener un toque de adrenalina en tu relación, ya que ella no se negará la oportunidad de vivir una que otra aventura.

Géminis

Géminis disfruta explorar el mundo, es un signo aventurero y curioso, por lo tanto, siempre está pendiente de lo que hay en el mercado. Si en algún momento siente que algo le falta a su relación y casualmente lo encuentra en alguien más, no dudará en explorar las posibilidades con esa persona.

Escorpio

Si bien todos los signos antes mencionados son bastante propensos a la infidelidad, no hay quien le gane a Escorpio. Se trata de un signo especialmente promiscuo y dado al juego sexual. Disfruta mucho el sexo y el placer, así que nunca se negará la oportunidad de vivir una aventura con algún desconocido o compañero del trabajo.